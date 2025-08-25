Se schimbă radical regulile pentru asigurările de sănătate. Cine poate fi coasigurat și ce condiții trebuie îndeplinite: câți bani se dau la stat

Începând cu data de 1 septembrie 2025, regulile pentru coasigurarea la sănătate s-au schimbat radical. Soțul, soția sau părinții fără venituri nu mai pot fi trecuți gratuit la întreținere, ci trebuie plătită o contribuție anuală la sănătate.
Suma datorată este de 10% CASS aplicat la 6 salarii minime brute pe economie. În 2025, aceasta înseamnă aproximativ 2.430 de lei pe an. Plata nu se face o singură dată, ci în două tranșe: 25% (aproximativ 600 lei) la depunerea declarației unice și restul până cel târziu la 25 mai 2026.
Este important de precizat că nu oricine poate coasigura. Doar persoanele care obțin venituri pentru care datorează CASS în România, adică salarii, activități independente, chirii, investiții, venituri din proprietate intelectuală sau activități agricole. În această categorie intră și beneficiarii unor indemnizații, cum este cea pentru concediul de creștere a copilului, conform Avocatnet.ro.
Un alt aspect important pe care trebuie să îl știe românii este că procedura se face doar prin declarația unică. Chiar și salariații care doresc să coasigure pe cineva trebuie să completeze acest formular fiscal. Nu mai este posibilă depunerea unei cereri simple la angajator, cum se făcea înainte de modificarea legii.
Cei care erau coasigurați gratuit până la 1 august au pierdut această calitate dacă nu au făcut demersurile pentru a plăti contribuția. Practic, de acum, coasigurarea implică automat depunerea declarației unice și achitarea sumei stabilite.
Pentru cei care nu pot fi luați în întreținere, există varianta asigurării voluntare. Aceasta se face tot prin declarația unică, dar în nume propriu, și costă exact aceeași sumă: 10% din șase salarii minime brute, adică 2.430 de lei pe an. Astfel, persoana își asigură accesul la sistemul public de sănătate.