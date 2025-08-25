News

Se schimbă radical regulile pentru asigurările de sănătate. Cine poate fi coasigurat și ce condiții trebuie îndeplinite: câți bani se dau la stat

De la 1 septembrie, coasigurarea la sănătate nu mai e gratuită. Soțul, soția sau părinții fără venituri trebuie să plătească bani la stat. Află cine poate coasigura și cât costă.
Mădălina Cristea
25.08.2025 | 11:32
Se schimba radical regulile pentru asigurarile de sanatate Cine poate fi coasigurat si ce conditii trebuie indeplinite cati bani se dau la stat
Ce trebuie să știi despre asigurările de sănătate. Se schimbă regulile pentru coasigurați de la 1 septembrie. Sursa foto: Colaj Fanatik, Agerpres

Începând cu data de 1 septembrie 2025, regulile pentru coasigurarea la sănătate s-au schimbat radical. Soțul, soția sau părinții fără venituri nu mai pot fi trecuți gratuit la întreținere, ci trebuie plătită o contribuție anuală la sănătate.

ADVERTISEMENT

Se schimbă regulile pentru asigurările de sănătate. Ce trebuie să știe românii

Suma datorată este de 10% CASS aplicat la 6 salarii minime brute pe economie. În 2025, aceasta înseamnă aproximativ 2.430 de lei pe an. Plata nu se face o singură dată, ci în două tranșe: 25% (aproximativ 600 lei) la depunerea declarației unice și restul până cel târziu la 25 mai 2026.

Este important de precizat că nu oricine poate coasigura. Doar persoanele care obțin venituri pentru care datorează CASS în România, adică salarii, activități independente, chirii, investiții, venituri din proprietate intelectuală sau activități agricole. În această categorie intră și beneficiarii unor indemnizații, cum este cea pentru concediul de creștere a copilului, conform Avocatnet.ro.

ADVERTISEMENT

Cum putem coasigura pe cineva la sănătate

Un alt aspect important pe care trebuie să îl știe românii este că procedura se face doar prin declarația unică. Chiar și salariații care doresc să coasigure pe cineva trebuie să completeze acest formular fiscal. Nu mai este posibilă depunerea unei cereri simple la angajator, cum se făcea înainte de modificarea legii.

Cei care erau coasigurați gratuit până la 1 august au pierdut această calitate dacă nu au făcut demersurile pentru a plăti contribuția. Practic, de acum, coasigurarea implică automat depunerea declarației unice și achitarea sumei stabilite.

ADVERTISEMENT
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de...
Digi24.ro
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone

Pentru cei care nu pot fi luați în întreținere, există varianta asigurării voluntare. Aceasta se face tot prin declarația unică, dar în nume propriu, și costă exact aceeași sumă: 10% din șase salarii minime brute, adică 2.430 de lei pe an. Astfel, persoana își asigură accesul la sistemul public de sănătate.

ADVERTISEMENT
După ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea...
Digisport.ro
După ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea a postat un SINGUR cuvânt pe rețelele sociale
Discuții tensionate pe pachetul doi de măsuri fiscale. Grindeanu a anunțat ce nemulțumiri...
Fanatik
Discuții tensionate pe pachetul doi de măsuri fiscale. Grindeanu a anunțat ce nemulțumiri are PSD: „Este nevoie de mai multe ședințe”
Creditele românilor explodează de la 1 octombrie. IRCC urcă la nivel record: cu...
Fanatik
Creditele românilor explodează de la 1 octombrie. IRCC urcă la nivel record: cu cât vor crește ratele
Video. Imagini spectaculoase: ninsori căzute în luna august, în România. Zonele cu temperaturi...
Fanatik
Video. Imagini spectaculoase: ninsori căzute în luna august, în România. Zonele cu temperaturi negative
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
ULUITOR! De ce nu l-ar interesa pe Gigi Becali dacă FCSB se califică...
iamsport.ro
ULUITOR! De ce nu l-ar interesa pe Gigi Becali dacă FCSB se califică în Conference League, în loc de Europa League
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!