Se schimbă regulile de administrare a vaccinului contra Covid actualizat. Anunțul ministrului sănătății

Ministrul Sănătăţii a anunţat vineri că varianta actualizată a vaccinului anti-Covid va fi disponibilă de săptămâna viitoare și pentru cei care abia acum încep schema de vaccinare împotriva noului coronavirus.

Se schimbă regulile de administrare a vaccinului contra Covid actualizat

a mai precizat și că nu este îngrijorat de numărul de cazuri de îmbolnăviri cu ”flurona”, combinația dintre coronavirus și virusul gripal.

”Nu mă îngrijorează în mod deosebit, numărul de astfel de cazuri este limitat. E greu să eviţi de multe ori o astfel de infecţie, decât dacă respecţi unele măsuri, vaccinarea fiind una dintre ele.

Vă dau o informaţie în premieră, de săptămâna viitoare, cine doreşte să înceapă vaccinarea, de la prima doză, poate să o facă cu noul vaccin.

Românii se pot vaccina cu noua formulă pentru prima doza, dar şi pentru rapel.

La medicul de familie. Toţi medicii de familie au acces la vaccin, trebuie doar să îl solicite la Direcţia de Sănătate Publică. Pentru cei care nu au medic de familie, sunt organizate centre de vaccinare în spitale”, a declarat Alexandru Rafila la Digi24.

a dezvăluit și că, momentan, nu se poate vaccina cu noua variantă a vaccinului, fiind nevoit să aștepte 120 de zile, deoarece a fost recent infectat cu SARS-CoV-2.

”Eu am încercat să fac lucrul acesta, dar de Crăciun am fost infectat, am avut Covid. Există o perioadă de 120 de zile de la momentul la care treci prin boală şi nu poţi să te vaccinezi cu o doză suplimentară. Este o decizie pe care o voi lua după ce trec cele 120 de zile”, a precizat Alexandru Rafila.

Ministrul a vorbit și despre acest sezon de viroze respiratorii, care are anumite particularități.

”În primul rând, sezonul virozelor, dar şi gripal a început cu vreo 3-4 săptămâni mai repede decât începea de obicei. Numărul de cazuri este mare şi am înregistrat deja şi primele decese.

Raportarea de ieri (joi n.r.) a indicat 25 de decese. Între momentul colectării datelor şi momentul în care ne găsim acuma s-au mai înregistrat, din păcate, încă cinci decese.

Toate au fost la persoane care nu fuseseră vaccinate. Iar cazul cel mai dramatic a fost al unui copil de 7 luni care din nefericire a făcut o formă de boală care a generat pierderea vieţii”, a mai spus Alexandru Rafila la .