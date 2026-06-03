Se schimbă regulile jocului pe piața imobiliară din România! Grupul Pinwell vine cu o resetare totală pentru cei care doresc să-și cumpere o locuință, dar se tem de țepe

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Piața imobiliară din țara noastră a trecut prin multe suișuri și coborâșuri în ultimii ani. Românii au tot mai puțină încredere în agenții imobiliari, mai ales după țepele colosale, unele dintre ele, cum este și cazul Nordis, ajungând în sfera penală. Schimbările legislative dese, inflația, creșterea costurilor de finanțare, dificultățile din sectorul construcțiilor (lipsa de muncitori sau neseriozitatea celor angajați) au făcut ca dezvoltatorii imobiliari și investitorii să se gândească serios dacă mai merită continuată această muncă în România.

Lansarea grupului Pinwell: piața imobiliară din România primește o nouă șansă, într-o mare de incertitudine

În acest context, apariția unui nou jucător important este mai mult decât necesară. Pentru cei care analizează cu atenție industria, este și un test privind direcția în care se poate îndrepta piața în următorii ani. Pe 3 iunie 2026, în cadrul unui eveniment cu ștaif organizat într-un local de pe Bulevardul Aviatorilor, Gabriel Voicu și Victor Vremera au anunțat lansarea grupului Pinwell, o platformă integrată care vrea să acopere întregul lanț imobiliar. Mai pe înțelesul tuturor, Pinwell se va ocupa de la consultanță și brokeraj până la construcții, finanțare și investiții.

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Startul e unul promițător, însă nu vorbim neapărat despre un start, căci cei care pun acest pariu major în piața imobiliară n-au apărut de nicăieri. Puține proiecte noi din real estate pornesc la drum cu un bagaj profesional comparabil cu cel al fondatorilor Pinwell.

Cine sunt fondatorii Pinwell și ce experiență au în spate

Gabriel Voicu și Victor Vremera au acumulat împreună peste 10.000 de tranzacții intermediate și un volum total estimat la aproximativ un miliard de euro. În spatele acestor cifre se află aproape două decenii de experiență în unele dintre cele mai importante companii și proiecte imobiliare din România.

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Gabriel Voicu este un nume cunoscut în industrie după activitatea desfășurată în companii precum Colliers, Coldwell Banker și SVN România. De-a lungul carierei sale, a coordonat strategii de vânzări pentru proiecte rezidențiale importante, a administrat bugete de marketing de peste 15 milioane de euro și a contribuit la formarea mai multor generații de consultanți imobiliari.

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La rândul său, Victor Vremera vine cu o experiență solidă în zona operațională și de dezvoltare. A coordonat echipe care au vândut peste 2.500 de unități rezidențiale, cu o valoare cumulată de peste 260 de milioane de euro, activând atât în companii de consultanță, cât și în cadrul unor dezvoltatori importanți. Cei doi au decis acum să își unească experiența și să construiască un model diferit de ceea ce există în prezent pe piață.

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Ce este Pinwell și de ce a apărut acum

Necesitatea apariției grupului Pinwell vine și din cauza unei industrii imobiliare extrem de fragmentate pe piața economică locală. Există sute de agenții, mii de agenți independenți, dar prea puține structuri integrate capabile să ofere servicii integrate.

În multe situații, dezvoltatorii sunt nevoiți să lucreze cu consultanți diferiți pentru vânzări, marketing, construcții sau finanțare. Investitorii trebuie să caute separat oportunități, surse de finanțare și expertiză tehnică. Cumpărătorii se confruntă adesea cu niveluri diferite de profesionalism și transparență. Fondatorii Pinwell susțin că fix aceste probleme au stat la baza construirii ideii lor.

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Gabriel Voicu a explicat, în cadrul evenimentului de lansare la care a participat FANATIK, că experiența acumulată în 20 de ani de real estate l-a făcut să recunoască din start blocajele de pe piață, știind să pună un diagnostic corect, astfel încât cei care vor să își cumpere o locuință pentru uz propriu sau ca investiție să nu se mai lovească de incertitudini sau de prea multe bătăi de cap mai ales atunci când vor să fie siguri că nu vor lua țeapă.

„Activez în industria imobiliară de aproape 20 de ani, perioadă în care am ocupat atât roluri de consultanță în cadrul Colliers, cât și poziții de management în Coldwell Banker și SVN România. Prin experiența acumulată în diferite segmente ale pieței și în contexte economice delicate, am descoperit unde sunt blocajele industriei: lipsa unor standarde reale, procese importate care nu se aplică pe piața locală și o resursă umană insuficient pregătită. Pinwell a fost construit pornind de la oameni, know-how și soluții adaptate realității locale”, a spus Gabriel Voicu, unul din creierele proiectului Pinwell.

Grupul își propune să facă și formare profesională, nu doar negocieri și intermedieri între cumpărători și dezvoltatorii imobiliari

Pe piața de acum, unde multe companii promovează tehnologii noi sau modele de business ”inspirate” din afară, Pinwell mizează pe un concept diferit, și anume construirea unei platforme complete adaptate specificului românesc. „Ce e diferit? Ce facem noi diferit este că punem în practică anii de experiență pe care îi avem. Înțelegem nevoile pieței și am creat un ecosistem care să răspundă nevoilor pieței actuale. Foarte important pentru noi este factorul uman. Ne dorim foarte mult să creștem generații noi de oameni, la început de drum. Ne dorim ca meseria de consultant imobiliar să fie una de care să fii mândru, să se iasă și în România la pensie din această meserie cum este în alte țări”, a adăugat Gabriel Voicu.

Cei doi fondatori ai Pinwell nu pun accent doar pe tehnologie și strategii de marketing, ci în primul rând pe profesionalizarea oamenilor care lucrează în domeniu. Grupul este construit în jurul a cinci divizii interconectate, fiecare acoperind o etapă importantă din lanțul imobiliar.

Cele cinci divizii ale companiei

Prima divizie este Pinwell Realty, care se dedică pieței libere și brokerajului. Aceasta va funcționa printr-o rețea de sucursale și brokeri afiliați și va oferi servicii de intermediere și reprezentare exclusivă. Acest segment e coordonat de un alt om de bază din sectorul imobiliar, Răzvan Crăiniceanu. A doua divizie se numește Pinwell New Homes Advisers, orientată către dezvoltatorii imobiliari. Serviciile oferite acoperă întregul proces de dezvoltare: analiză de piață, definirea produsului, stabilirea mixului de locuințe, organizarea echipelor de vânzări și consultanță de marketing.

Mergem mai departe și menționăm câteva lucruri și despre divizia Pinwell Development & Contractors, dedicată construcțiilor: va asigura managementul proiectelor, coordonarea subcontractorilor și verificarea permanentă a calității lucrărilor. Apoi, grupul are și Pinwell Finance, o componentă care urmărește integrarea finanțării direct în procesul de vânzare. Aici includem creditele, leasingul, inclusiv și structurarea tranzacțiilor. În final, Pinwell Investment este divizia destinată investitorilor, care va identifica și va valida oportunitățile de investiții care vin din ecosistemul intern al grupului.

Academie pentru cei care doresc să se specializeze în imobiliare

Una dintre cele mai interesante componente ale proiectului este ideea de centralizare. Victor Vremera consideră că multe afaceri din real estate depind excesiv de anumite persoane-cheie și de procese dezvoltate individual pentru fiecare proiect. „În real estate-ul românesc, de foarte multe ori succesul unui proiect depinde de anumiți oameni sau de procese care se reinventează cu fiecare nouă inițiativă. Aceste lucruri sunt contraproductive pentru business și reduc scalarea și predictibilitatea. La Pinwell, am gândit lucrurile diferit, tocmai pentru a elimina astfel de limitări”, a declarat co-fondatorul Pinwell.

Cea mai curioasă și ambițioasă parte a proiectului este, în cele din urmă, investiția în educație. Într-un domeniu în care pregătirea profesională este adesea inegală, Pinwell își propune să creeze o școală proprie pentru brokeri. Gabriel Voicu spune că această direcție este una dintre prioritățile absolute ale grupului.

„Ne dorim să deschidem în primul an de funcționare o academie, ne dorim foarte mult și folosim deja sucursala din Pipera ca și școală pentru toate celelalte sucursale pe care le vom deschide și folosim și cartierul Cosmopolis, tot ca școală, pentru a forma oameni care să se ocupe de proiecte rezidențiale noi. Vom deschide în primele 18 luni 5 alte sucursale. Prin afiliați, estimăm că vom ajunge undeva la 20% din piață”, a spus Voicu.

În primul an și jumătate, așadar, Pinwell Realty vrea să deschidă cinci sucursale în București, în zonele cu cea mai intensă În paralel, compania va dezvolta și o rețea națională de afiliați, care să permită extinderea rapidă fără a se pierde din standardele operaționale.

Grupul vrea să ajungă la 20% din piață

Această lansare vine într-un moment în care sectorul rezidențial românesc trece prin schimbări fundamentale. Cumpărătorii sunt mult mai informați decât în trecut, iar investitorii analizează atent riscurile. Dacă obiectivul declarat de a ajunge la aproximativ 20% din piață va fi atins, Pinwell ar putea deveni unul dintre cele mai importante proiecte lansate în ultimii ani în real estate-ul românesc. Până atunci, compania pornește la drum cu un avantaj pe care puțini jucători noi îl au: experiența unor oameni care au văzut industria din aproape toate unghiurile posibile și care încearcă acum să transforme această experiență într-un sistem capabil să livreze rezultate la scară mare. Într-o piață aflată permanent între oportunitate și incertitudine, acesta ar putea fi exact tipul de proiect pe care mulți îl așteptau. Mai multe detalii despre Pinwell puteți găsi