Se schimbă regulile pentru analizele gratuite: CNAS vrea eliminarea plafoanelor din 2026. „E o situație paradoxală”

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, conf. dr. Horațiu-Remus Moldovan, a declarat că are în plan să facă anumite schimbări privind efectuarea analizelor gratuite. Acesta vrea ca din anul 2026 să nu mai existe probleme legate de fondurile epuizate de la începutul lunii. Ce spun medicii de familie și ce dificultăți ar putea întâmpina.

Se elimină plafonul pentru analize

Președintele CNAS, conf. dr. Horațiu Moldovan, a declarat că vrea ca din acest an să elimine plafoanele de la laboratoare și să nu mai existe problema epuizării rapide a fondurilor pentru analize. Același lucru intenționează să îl facă și cu investigațiile radiologice și imagistice. În același timp, se vor aplica niște reguli, în așa fel încât medicii să ofere bilet de trimitere doar dacă investigațiile sunt necesare.

„Recunoaștem că avem această problemă legată de epuizarea rapidă a fondurilor pentru analize de laborator, dar și pentru investigații radiologice, imagistice- CT, RMN etc. Vrem să rezolvăm această problemă și vrem să o rezolvăm în curând. Vrem să eliminăm în acest an plafoanele de la laboratoare. Desigur, acest lucru putem să îl facem dacă vom introduce niște reguli de prescriere pe baza protocoalelor medicale, astfel încât să ne asigurăm că pacientul într-adevăr are acces, poate să își facă niște analize medicale de care are nevoie, la momentul potrivit.

Este, dacă vreți, același sistem pe care-l avem la medicamente, când existau plafoane la farmacii. Eliminarea acestor plafoane s-a dovedit a fi o rețetă de succes și, de ce nu, am putea să o implementăm și în cazul analizelor de laborator, în prima etapă și în etapa a II-a pentru investigațiile imagistice”, a declarat președintele CNAS pentru .

De asemenea, șeful a menționat că nu se vor scoate analize din pachetul de bază, însă se va asigura că „există un minim interval de prescriere astfel încât pacientul să beneficieze de fiecare dată când are nevoie”. Dacă persoana respectivă va avea nevoie mai devreme de analiza respectivă, o va putea face.

„E o situație paradoxală” privind banii

Toți pacienții știu cât este de greu să prinzi fonduri, la început de lună, pentru prescrise. Banii se epuizau în doar câteva zile, iar mulți dintre ei erau nevoiți să aștepte până la următoarea lună pentru a le putea face gratuit, ori să scoată bani din buzunare. Cu toate acestea, președintele CNAS susține că rămân bani necheltuiți în fiecare lună.

„E o situație paradoxală. Și am mai vorbit despre lucrul acesta. Avem bani astăzi în sensul în care ne rămân bani la sfârșit de lună. În fiecare lună, ne rămân bani necheltuiți de la anumite laboratoare. Și pentru că există acel plafon, noi trebuie să facem echilibrări bugetare luna următoare pentru luna anterioară și pacientul e la mijloc, pierdut pe traseu, fără analize medicale. Pentru că sunt laboratoare care au o adresabilitate mai mare și altele cu adresabilitate mai mică, poate mai puțin cunoscute, care rămân cu fonduri necheltuite”, a mai spus Moldovan, conform sursei menționate.

Beneficii pentru pacienți, o responsabilitate în plus pentru medicii de familie

Contactat de FANATIK, medicul Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei, susține că, dacă se va elimina plafonul pentru analize, va fi un lucru bun pentru pacienți, „un pas uriaș”. De asemenea, acel protocol reprezintă pentru medici o responsabilitate în plus.

„Asta ar însemna că mai apare încă un nivel de răspundere în ceea ce privește prescripția în investigația de laborator. Deci, cu alte cuvinte, în interiorul protocolului vor fi descrise pentru fiecare afecțiune care analize de laborator sunt indicate pentru fiecare diagnostic. În acest fel, să facem prescripția.

Se vor evita acele analize efectuate inutil și decontate de către CNAS și ar direcționa oricum fondurile către investigațiile strict necesare pentru suspiciunea, patologia respectivă, monitorizarea respectivă și așa mai departe. Are și o față pozitivă acest lucru. Dacă se reușește eliminarea plafoanelor de la laborator va fi un lucru extraordinar, însă, intr-adevăr, va exista o limitare”, a declarat dr. Gindrovel Dumitra.

Românii, obișnuiți să ceară analize gratuite

În același timp, medicul a subliniat faptul că „trebuie să dispară acea noțiune că un pacient merge la medic să ceară analize medicale”. În acest context, Gindrovel Dumitra afirmă că „aici avem foarte mult de lucru”.

„Prevenția înseamnă mai mult decât niște analize medicale. Înseamnă, pe de-o parte, o discuție cu medicul de familie, încercând să-i identificăm factori de risc, cum ar fi alcoolul, fumatul, sedentarismul, consumul alimentar excesiv și așa mai departe, iar apoi indicarea în consecință a unor investigații care să completeze acest tablou. În absența acestei consultații, efectuarea unor analize de laboratoriu nu are nicio valoare pentru că ele trebuie interpretate într-un context clinic. Deci, la un anumit punct de vedere, poate să fie o soluție mai bună, dar are anumite consistențe. Vom vedea cum vor fi gândite protocoalele la momentul respectiv”, a mai precizat medicul de familie.