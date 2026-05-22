Se schimbă regulile pentru trotinetele electrice. Ce obligații ar putea avea adolescenții care folosesc astfel de vehicule

Utilizarea trotinetelor electrice ar putea fi îngrădită, în cazul adoptării unui proiect de lege depus în dezbatere publică la Senat de către trei senatori POT: Valentina Aldea, Daniel Ghiță și Liviu-Sorin Robe, care se arată îngrijorați de pericolul pe care trotinetele îl pot reprezenta pe drumurile publice.

În momentul de față, Codul Rutier prevede că trotinetele pot fi conduse de către persoane care au împlinit vârsta de 14 ani, fără nicio altă condiție suplimentară. De asemenea, pentru aceste vehicule nu este necesară înregistrare sau înmatriculare.

„În primele opt luni ale anului 2025 au fost înregistrate două decese și 31 de persoane grav rănite, ceea ce demonstrează că trotinetele și bicicletele electrice pot reprezenta un pericol atât pentru ceilalți participanți la trafic, cât și pentru conducătorul trotinetei electrice”, scriu inițiatorii în a proiectului de lege.

În ce condiții ar putea fi folosite trotinetele de adolescenți

Pentru diminuarea riscurilor, semnatarii proiectului propun ca cei care folosesc trotinetele să aibă un minim bagaj de cunoștințe privind circulația pe drumurile publice. „În cazul trotinetei electrice, conducerea acesteia pe drumurile publice este permisă numai persoanelor care au absolvit un curs de legislație rutieră în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule”, este prevederea esențială a proiectului de lege.

Prevederea vizează în primul rând minorii, întrucât persoanele care au permis de conducere, indiferent de categorie, nu vor fi obligate să absolve cursul. Absolvenții cursurilor vor fi înscriși în Registrul național al cursanților, gestionat de către Autoritatea Rutieră Română. Polițiștii rutieri vor putea face verificarea respectării condiții de către prin accesarea acestei baze de date.

Inițiatorii proiectului nu propun o sancțiune distinctă pentru încălcarea acestei obligații, în cazul adoptării proiectului lor de lege, susținând că sunt aplicabile amenzile care vizează încălcarea regulilor de circulație în cazul bicicliștilor.

Problema accidentelor în care sunt implicate trotinetele electrice tinde să devină una din ce în ce mai amplă. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în anul 2024, 1.491 de persoane au fost tratate în unitățile de primiri urgențe după accidente cu trotineta, iar pentru 190 dintre ele a fost nevoie de intervenții chirurgicale. În 2025, numărul trotinetiștilor răniți a crescut substanțial, la 2.751, numărul intervențiilor chirurgicale ajungând la peste 350. De asemenea, două persoane au murit, scrie site-ul .

Reglementări minime pentru trotinetele electrice

Legislația în vigoare este destul de laxă în ce privește trotinetele, care pot fi conduse de către persoanele de cel puțin 14 ani. Adolescenții între 14 și 16 ani trebuie să poarte căști de protecție. Pe o trotinetă nu se poate afla mai mult de o persoană, iar vehiculul trebuie să fie dotat cu lumini și elemente reflectorizante pentru a putea circula și pe timpul nopții.

Trotinetele nu pot circula pe trotuare, de altfel o prevedere ignorată pe scară largă, însă pot utiliza pistele de bicicletă. Unde acestea nu există, este permisă circulația pe drumurile publice cu condiția ca acestea să aibă limită de viteză de cel mult 50 km/h.

Într-o declarație pentru FANATIK din septembrie 2025, susținea că o modalitate prin care adolescenții care folosesc trotinetele electrice să devină mai responsabili în trafic ar fi introducerea obligativității cumpărării unei polițe RCA.

„Ar fi două avantaje. Unul ar fi că în cazul în care ai zgâria o mașină, RCA-ul respectiv ar plăti. Puștiul n-ar avea de unde să plătească, dar un 20 de lei pe an și-ar putea permite. În cazul în care ai făcut o mică problemă anul următor să fie de 10 ori mai scump. Ca să îi responsabilizezi. Să pui o presiune”, spunea Titi Aur.