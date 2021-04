Se schimbă scenariul din serialul Adela. Veste proastă despre actrița Mara Oprea

Producătorii serialului „Adela” de la Antena 1 au fost nevoiți să schimbe scenariul în urmă cu foarte puțin timp, după ce actrița Mara Oprea a suferit un accident pe platoul de filmare. Protagonista a primit o veste proastă și are piciorul rupt.

Tânăra a căzut din neatenție, în timp ce se deplasa spre un coș de gunoi, unde avea ceva de aruncat. Vedeta a mărturisit că totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă, fără să aibă timp să realizeze ce i se întâmplă cu adevărat.

Actrița are acum piciorul imobilizat în orteză, dar asta nu o împiedică să lucreze mai departe la proiect. Mara Oprea va apărea în continuare în serial datorită scenaristului, care a schimbat puțin povestea din cauza accidentului stupid suferit de vedetă.

Serialul Adela, schimbare de ultim moment. Ce a pățit Mara Oprea

„Eram la filmări într-o zi în care aveam o pauză foarte lungă între secvențe și stăteam în camera lui Paul, din casa Andronic, atunci când m-a sunat cineva să mă duc la cadru. M-am ridicat, tocmai avusesem un curs de mișcare online din cauza virusului.

Nu am pățit nimic la cursul de mișcare unde dansam tango și m-am ridicat să arunc niște firimituri la gunoi și pe drum nu știu ce am făcut, mergeam într-un pas mai alert și pur și simplu m-am împiedicat și am căzut pe picior.

Au încercat fetele de la costume să nu-mi schimbe partea de jos, îmi schimb doar partea de sus ca să dau cât mai rar gheata jos. Am momente în care îmi vine să fac ceva și uit că am gheata și că nu mă pot mișca.

Am avut și secvențe în care a trebuit să filmez ca și cum n-aș avea-o. Au filmat în așa fel încât să nu se vadă, stăteam la masă, dar am avut tendința de a mă ridica sau de a face un gest”, a declarat Mara Oprea în emisiunea Cultour de la Happy Channel.

Radu Grigore, scenaristul producției de la Antena 1, s-a văzut nevoit să modifice firul povestirii. Mara Oprea vine în continuare pe platourile de filmare, deși spune că depinde de cineva mereu care trebuie să o ducă la cadru pentru că nu se poate deplasa singură.

„Mara a avut 2-3 secvențe de dimineață, la ora 11 a plecat de pe platou. A avut o pauză lungă de vreo șase ore și pe urmă a venit șchiopătând în casa anexă, la ultimele 3 secvențe și a spus că o doare foarte tare piciorul”, a spus regizorul serialului Adela.

