Se schimbă tot ce știai despre aur. Soluția inovatoare care duce metalul prețios la un nivel nemaiîntâlnit

Aurul a fost considerat mereu un simbol al valorii și al stabilității. De acum încolo, acest metal prețios va intra într-o nouă etapă, menită să ușureze investițiile la nivel global. Consiliul Mondial al Aurului a descoperit o nouă soluție inovatoare care va transforma radical aurul.

Ce trebuie să știe persoanele care vor să investească în Aur

Aurul se pregătește să facă un pas important. Consiliul Mondial al Aurului a descoperit o soluție ideală pentru cei care vor să investească în acest metal prețios. Aceasta a fost gândită special pentru a deschide calea către și mai multe investiții în acest metal prețios. Cu ajutorul ei, viitorul aurului nu va mai sta doar în bijuterii și rezerve financiare, ci și într-un potențial revoluționar.

Consiliul Mondial al Aurului ia în calcul posibilitatea . Astfel, acest metal prețios va putea avea o utilitate mult mai sporită pe piețele financiare de la nivel mondial. O astfel de soluție vine la momentul potrivit, având în vedere că din ce în ce mai mult persoane sunt speriate de instabilitatea financiară și sunt preocupate de investiții.

Ce înseamnă, de fapt, tokenizarea aurului

Încă din cele mai vechi timpuri, aurul a fost un activ strategic în perioade de criză. Este considerat cea mai sigură sursă de investiții, însă acest lucru vine de multe ori la pachet și cu dezavantaje. De exemplu, pentru a tranzacționa aurul, este nevoie să îndeplinești anumite condiții privind stocarea și transportul lui.

Pentru a simplifica procesul de investiții în acest metal prețios, Consiliul Mondial al Aurului a decis să îi ofere acestuia o dimensiune digitală. Mai exact, Consiliul Mondial al Aurului va introduce un token digital, care se va numi Standard Gold Unit (SGU) și care va avea exact valoarea unui singur gram de aur.

O astfel de soluție inovatoare garantează o flexibilitate ridicată în ceea ce privește utilizarea aurului la nivel mondial. Ba mai mult, inclusiv lingourile de aur vor primi o înregistrare digitală care va fi ca o carte de vizită pentru ele. Aceasta va conține date privind greutatea, puritatea și locația. Odată implementate aceste modificări, verificarea aurului va deveni mult mai simplă, la fel și trasabilitatea aurului fizic.

De ce este aurul este din ce în ce mai căutat de către investitori

Dintotdeauna, investitorii au căutat siguranță, cu atât mai mult acum, când situația financiară este mai incertă ca niciodată. Aurul a fost mereu unul dintre cele mai atractive active pentru investitori. Sondajul eToro Retail Investor Beat arăta la începutul acestui an că 32% dintre investitorii români și-au îndreptat atenția către aur.

Situațiile beligerante actuale au creat dezechilibre la nivel global și au dat naștere unor frici în rândul investitorilor. Pentru a-și proteja capitalul împotriva riscurilor financiare, majoritatea lor s-au îndreptat spre a face investiții în aur. Astfel, aurul a devenit un activ sigur.

Tendința investitorilor de a-și proteja capitalul investind în aur a fost alimentată și de comportamentul băncilor centrale. Cererea băncilor centrale pentru aur a crescut în 2024, iar achizițiile au depășit 1.000 de tone. Potrivit , între 2022 – 2024, în rezervele băncilor au fost adăugate 2.700 de tone de aur, însă în România rezervele au rămas constante, menținându-se la 103.6 tone.

Nu doar băncile au manifestat o tendință crescută de a investi în aur, ci și investitorii privați. La începutul acestui an, potrivit datelor World Gold Council, cererea de aur a fost mai mare cu 25% față de anul anterior. În schimb, cererea de lingouri și monede a rămas la același nivel din 2023.

De ce este bine să investești în aur

Momentan, cea mai sigură metodă de a-ți proteja averea este să investești în aur. Acest metal prețios nu se devalorizează, ci din contră. Valoarea sa urmează o tendință ascendentă, iar potrivit analiștilor, în viitor, aurul s-ar putea tranzacționa cu peste 3.000 de dolar pe ucenicie.

În ultimii 10 – 15 ani, prețul aurului a crescut considerabil. Acest metal prețios s-a apreciat în medie cu 10% pe an. În 2025, mai exact, la începutul lunii aprilie, atunci când Donald Trump a ”amenințat” că va impune mai multe taxe comerciale, prețul aurului a atins un prag record. Mai exact, un singur gram de aur costa 463 de lei.

Cifrele BCR arată că 2.500 de clienți de-ai săi au ales să își depoziteze aurul la bancă sub formă de lingouri sau monede. Investiția totală se ridică la peste 2.700 de kilograme de aur sub formă de lingouri și 100 de kilograme de aur sub formă de monede.

Potrivit specialiștilor, aurul a reușit să își mențină valoarea datorită naturii sale duale. Acesta este o formă sigură de investiții, dar și un bun de consum. Potrivit Consiliului Mondial al Aurului, faptul că aurul nu poate fi printat explică de ce acesta a depășit cu mult valoarea monedelor.

Care este cel mai bun aur pentru investiții

De obicei, multe persoane cred că . Ei bine, pentru ca aurul să fie clasificat drept investiție, trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Potrivit BCR, aurul pentru investiții trebuie să aibă o puritate de 99.5% dacă vorbim de lingouri și de 90% dacă vorbim despre monede.

Bijuteriile din aur nu sunt considerate scriptic aur de investiții. Motivul?! Pentru a ajunge la forma lor finală, acestea trec prin mai multe procese care includ manoperă și design. De cele mai multe ori, bijuterii din aur au o puritate mai mică decât lingourile sau monedele. Mai mult, bijuteriile nu beneficiază de scutirea de TVA.

Cum poți investi în aur

Pentru a investi, în prezent, în aur, ai la dispoziție două opțiuni. Prima dintre ele este de a cumpăra aur fizic. În funcție de prețul său la momentul respectiv, poți achiziționa câteva grame de aur care, uneori, pot însemna chiar și un lingou. Monedele de aur și lingouri se cumpără de la bancă.

A doua opțiune este de a cumpăra instrumente financiare care au conexiune cu aurul. De exemplu, îți poți deschide un cont la un broker și poți cumpăra acțiunile unei companii care activează în zona mineritului de aur. De asemenea, mai poți cumpăra de pe Revolut aur virtual ca materie primă sau un ETF care se ocupă de măsurarea evoluției aurului, potrivit spuselor lui Bogdan Mugescu pentru