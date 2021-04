Se scumpesc locurile de parcare în București. Persoanele care vor plăti 600 de lei pe an

Lovitură de proporții pentru locuitorii Capitalei. Taxa pentru locurile de parcare din București va suferi o creștere dramatică, iar unele persoane vor ajunge să scoată din buzunar, anual, și 600 de lei.

Marți, 27 aprilie, consilierii local au votat noile tarife într-o ședință extrem de tensionată, în care măsura a fost contestată de Opoziție.

După votul consilierilor locali, locuitorii din București vor achita taxe în funcție de cele 4 zone în care au domiciliul: A, B, C, D. A-ul este cea mai scumpă zonă a capitalei, centrul. Aici, parcarea va fi de 600 de lei. În zona B tariful va fi de 500 lei anual, în C 400 și în D – 300 lei.

Noile taxe vor intra în vigoare din anul 2022. Măsura luată în Consiliul Municipiului București vine la propunerea primarilor de sector și a lui Nicușor Dan.

Inițial, proiectul propus de Nicușor Dan prevedea ca taxele să crească doar cu rata inflației. Asta însemna că sesizabilă urma să fie doar creșterea taxei din zona A de parcare. Majorarea ar fi fost de 0,01 lei pe zi, adică mai puțin de 4 lei pe an.

Ulterior, toți primarii de sector au semnat o scrisoare comună prin care i-au solicitat lui Nicușor Dan ca din 2022 taxele să crească la următoarele valori: 600 de lei/an (zona A), 500 lei/an (zona B), 400 lei/an (zona C) și 300 lei/an (zona D), scriu cei de la Spotmedia.

Creșterea acestor taxe nu a fost unanim acceptată. Fostul viceprimar al Capitalei, Aurelian Bădulescu (PSD) a protestat, susținând că bucureștenii n-au fost consultați.

Acesta a spus că nu e corect să se calculeze taxa pe an, din cauză că unii dintre bucureșteni dețin mașină și loc doar câteva luni pe an. Și nu e clar cum își vor putea recupera banii, dacă plătesc la începutul anului taxa pe un an.

Punctul de vedere al acestuia nu a fost luat în considerare, iar Consiliul General – în care majoritatea aparține alianței PNL-USR PLUS a adoptat amendamentul lui Nicușor Dan, cu 34 de voturi pentru, 18 împotrivă și 2 abțineri.

Diferența între taxele de parcare din 2021 și cele din 2022, adoptate marți

Buzunarele bucureștenilor vor fi serios zdruncinate din 2022. O comparație între taxele pentru locurile de parcare din prezent și noile taxe de anul ne arată cât de dramatică e majorarea.

Comparația taxe de parcare 2021 vs. taxe de parcare 2022: