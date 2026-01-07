Se spulberă visul lui Trump după aventura din Venezuela? Petrolul, marea miză, îi pune în încurcătură pe americani

ADVERTISEMENT

Donald Trump a șocat o lume întreagă la începutul acestui an, când a dat ordine ca SUA să intre cu forța în Venezuela pentru a-l captura pe președintele Nicolas Maduro. La scurtă vreme după ce misiunea a fost îndeplinită, chiar liderul de la Casa Albă a spus, într-o conferință de presă, că americanii urmăresc petrolul venezuelean și că Statele Unite urmează să investească în infrastructura țării pe care a atacat-o. Cât de realizabil e, însă, visul lui Trump, în clipa de față?

Se spulberă visul lui Trump în Venezuela? Negocieri dure pentru petrol: de ce strâng din dinți marile corporații

În timp ce președintele Trump vorbește despre utilizarea unor subvenții, din banii contribuabililor americani, pentru a forajul din Venezuela, e puțin probabil ca marile firme care activează în zona resurselor naturale să acheseze la planul lui Trump. despre cât de complicat îi va fi liderului republican să își atingă scopul în termenii ceruți de el.

Punerea în aplicare a planului de a reconstrui economia din Venezuela, cu mare accent pe industria petrolieră, va necesita cooperarea unei forțe complicate și încăpățânate, cea a oamenilor care dețin tehnologia, know-who-ul și bugete uriașe în corporațiile lor. Trump le spune, de ceva vreme, afaceriștilor că va merita efortul de a se implica în aventura venezueleană. La câteva zile după ce a fost prins Maduro, liderul de la Casa Albă a sugerat că americanii de rând ar putea ajuta la acoperirea costurilor de exploatare a vastelor rezerve de petrol ale națiunii sud-americane.

„Va trebui cheltuită o cantitate uriașă de bani, iar companiile petroliere îi vor cheltui, iar apoi sumele vor fi rambursate de noi sau prin alte venituri”, a precizat Trump luni, 5 ianuarie 2026, pentru NBC. Utilizarea subvențiilor în numerar, finanțate din bani publici, pentru a stimula companiile petroliere să pompeze petrol în străinătate ar fi ceva fără precedent, spun analiștii din industrie.

Trump vrea, pentru început, barilii de petrol aflați sub embargo

Casa Albă se confruntă cu o provocare majoră în a convinge companiile să foreze într-o țară aflată în dificultate politică și economică. Companiile din industria petrolieră lucrează, în acest moment, la o listă cu cerințe care va fi înmânată administrației de la Washington.

Casa Albă încearcă, de asemenea, să oprească prăbușirea (de tot) a industriei din Venezuela, care oricum va trebui să fie reconstruită de la zero, cu toate echipajele necesare pentru forare. Trump a scris marți, 6 ianuarie, pe Truth Social, că zeci de milioane de barili de petrol venezuelean, în prezent blocați de un embargo american, vor fi trimiși către rafinării din Statele Unite. Directiva permite începerea fluxului de venituri către Venezuela, dar chiar și acest aranjament ar putea fi complicat, deoarece acele rafinării primesc deja petrol din abundență din America de Nord.

Petrolul curge, dar cine câștigă? Planul lui Trump, între beneficii și capcane

„Chiar dacă reușești să pui în aplicare acest plan, nu văd cum îi ajuți pe americani”, a declarat Amos Hochstein, partener manager la firma de investiții TWG Global și fost consilier economic și de securitate națională în administrația Biden. „Dacă ar fi ceva, am putea vorbi despre un surplus de ofertă, motiv pentru care prețul petrolului ar putea ajunge în SUA la minimele ultimilor ani, dar asta nu văd cum îi ajută, în schimb, pe venezueleni”, a adăugat acesta.

Secretarul departamentului pentru energie, Chris Wright, este cel care coordonează efortul Casei Albe în a convinge companiile petroliere să investească în Venezuela. Au început deja discuțiile și negocierile cu cele trei mari companii de petrol din SUA care ar putea fora în Venezuela. Este vorba despre Chevron (singura companie americană care mai are acțiuni în țară), ConochoPhillips (care mai are de recuperat aproximativ 8 miliarde de dolari, după ce activele i-au fost confiscate când a părăsit SUA acum două decenii) și ExxonMobil, care, de asemenea, a operat anterior în Venezuela și are de recuperat un miliard de dolari.

Departamentul Energiei a transmis, printr-un comunicat, că Wright se va întâlni personal cu directorii companiilor menționate, în cadrul unui eveniment organizat de Goldman Sachs, la Miami.

Giganții petrolului, pe gânduri. Marile companii nu mușcă imediat momeala

ConocoPhillips, una din companiile despre care s-a făcut referire, a reacționat și a spus că e prematur să se speculeze asupra unor investiții sau alte viitoare activități comerciale. Celelalte companii nu au avut niciun comentariu de făcut în legătură cu marele vis petrolier al lui Trump.

Potrivit unui lobbyist apropiat discuțiilor despre situația industriei din Venezuela, unii oficiali ai companiilor iau în calcul posibilitatea de a propune o societate mixtă realizată cu guvernul SUA, în care contribuabilii americani ar investi în foraj în schimbul unei cote din profit. Discuțiile se concentrează acum pe cum să fie fezabilă investirea de zeci de miliarde de dolari într-o țară cu un risc atât de mare, într-un moment în care prețurile petrolului sunt scăzute și există multe alte locuri pe planetă mai sigure și mai atractive pentru exploatare precum Guyana, aflată în apropiere de Venezuela.

Riscuri uriașe, mize imense. Industria petrolieră, între politică și realitate

„Companiile sunt în derută acum”, spune un director senior din industria petrolieră, implicat în discuțiile cu administrația de la Casa Albă. În pofida altor parteneriate corporative pe care administrația le-a realizat în lume, nu este foarte clar cât de serioși sunt oficialii implicați, în privința acordării de ajutor financiar producătorilor de petrol. Implicarea banilor contribuabililor e o chestiune extrem de sensibilă politic și s-ar putea lovi de opoziție în Congres. „Companiile pe care administrația Trump le roagă să se arunce în Venezuela se confruntă cu riscuri enorme”, a spus Bob McNally, președintele Rapidan Energy Group, o firmă de cercetare a industriei.

Administrația a oferit deja stimulente financiare în alte părți ale lumii pentru a atrage companii și țări să se alinieze cu politica de la Washington. În Ucraina, s-a încheiat un acord pentru crearea unui fond de investiții pentru reconstrucția țării, prin care companiile care investesc acolo pot accesa apoi sume cu ajutorul veniturilor obținute din resursele naturale ale . Aceasta e varianta la care ar putea recurge și în Venezuela, în opinia multor specialiști.

100 de miliarde și multe întrebări

Doar că… nivelul de investiții pe care Casa Albă îl dorește în Venezuela, de până la 100 de miliarde de dolari, depășește cu mult ceea ce se ia în calcul în Ucraina și nu se știe dacă astfel de parteneriate ar ajuta cu adevărat la convingerea directorilor din industria petrolieră și a acționarilor reticenți.