Sport

Se ştie a doua retrogradată?! Clubul din SuperLiga care riscă să nu ia licenţa

Gabriel-Alexandru Ioniță
01.05.2026 | 00:30
ULTIMA ORĂ
Clubul din SuperLiga care riscă să nu ia licenţa.
ADVERTISEMENT

Se cunoaște deja de câteva zile prima echipă retrogradată matematic din SuperLiga în acest sezon. Este vorba despre Metaloglobus. În rest, în ceea ce privește celelalte formații angrenate în lupta pentru salvare în acest final de sezon, indiferent că ne referim la salvarea directă sau în primă fază la prezența la barajul de menținere, bătălia este în continuare extrem de deschisă.

Florin Prunea susține că o echipă din SuperLiga nu va primi licența pentru sezonul viitor

Doar că există și posibilitatea ca o anumită echipă, chiar dacă obține pe teren salvarea de la retrogradare, tot să ajungă în cele din urmă în Liga 2, întrucât ar urma să nu primească licența pentru sezonul viitor de SuperLiga. Fără să numească echipa, Florin Prunea (57 de ani) a transmis că deține anumite informații în acest sens. Astfel, interesant de remarcat este că această problemă nu ar fi generată neapărat de chestiuni de ordin financiar, ci mai degrabă de considerente de natură organizatorică.

ADVERTISEMENT

„Va fi minimum o echipă care nu va mai rămâne în SuperLiga, chiar dacă-și va face punctele. Da, de acolo, din play-out! Nu va lua licența! Culmea e că problemele legate de licență nu sunt din rațiuni financiare. Ci din alte aspecte, cu licențele la antrenori, terenuri și așa mai departe. De aceea spuneam eu de acel clasament legat de academii.

Aia este o spoială. Sunt cluburi care închiriază licențe la antrenori, cluburi care închiriază baze, dar nu se duc niciodată pe acolo. Sau nici antrenorii nu calcă pe acolo. Nu este o premieră. A mai fost Sportul Studențesc, eu mă ocupam de aceste cazuri la Federație, și ei nu au luat licența, deși au terminat atunci campionatul pe locul patru sau cinci. Și cred că a mai fost o dată cu Ceahlăul”, a spus Florin Prunea, potrivit digisport.ro. 

ADVERTISEMENT
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”....
Digi24.ro
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion

Informațiile din prezent ar conduce către Unirea Slobozia

Recent, în spațiul public a apărut informația conform căreia clubul ialomițean ar urma să nu primească licența pentru sezonul viitor de SuperLiga din cauza unor nereguli existente la nivelul grupelor de copii și juniori, dar nu numai. Întrebat la vremea respectivă în legătură cu această chestiune, președintele Ilie Lemnaru a transmis un mesaj scurt, dar destul de îngrijorător pentru fanii echipei, nedorind deci să comenteze prea mult: „Până nu se termină procesul de licențiere nu pot să comentez în niciun fel. La jumătatea lunii mai se va finaliza cu licențierea”. 

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Cutremur" în Europa: 133 de meciuri ar putea fi rejucate, după o greșeală descoperită în etapa 27
Ce se întâmplă cu fanii Stelei din Peluza Sud care au capturat steagul...
Fanatik
Ce se întâmplă cu fanii Stelei din Peluza Sud care au capturat steagul Nuova Guardia! Primele decizii
Mihai Stoica a anunţat noul antrenor de la FCSB: „Vine dintr-o ţară frumoasă,...
Fanatik
Mihai Stoica a anunţat noul antrenor de la FCSB: „Vine dintr-o ţară frumoasă, încărcată de istorie!”
UEFA Europa League, manșa tur a semifinalelor. Nottingham Forest a răpus-o pe Aston...
Fanatik
UEFA Europa League, manșa tur a semifinalelor. Nottingham Forest a răpus-o pe Aston Villa. Braga, victorie dramatică în fața lui Freiburg
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
