Se știe arbitrul meciului Go Ahead Eagles – FCSB! UEFA a delegat un „luptător” la debutul roș-albaștrilor în Europa League: „S-a înrolat aproape un an în armată din cauza rușilor”

UEFA a stabilit cine arbitrează Go Ahead Eagles - FCSB. Cine este arbitrul care a servit în armată de frica războiului cu Rusia.
Mihai Dragomir
23.09.2025 | 12:13
Se stie arbitrul meciului Go Ahead Eagles FCSB UEFA a delegat un luptator la debutul rosalbastrilor in Europa League Sa inrolat aproape un an in armata din cauza rusilor
Pe cine a delegat UEFA la meciul Go Ahead Eagles - FCSB. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB se pregătește de debutul în noul sezon din Europa League contra olandezilor de la Go Ahead Eagles, partidă despre care Gigi Becali a declarat la FANATIK SUPERLIGA că va trimite echipa a doua pe teren. Cine este arbitrul delegat de UEFA, cu o poveste impresionantă.

Cine arbitrează Go Ahead Eagles – FCSB. Arbitrul le-a ținut piept rușilor în război

Campania europeană din acest sezon a FCSB-ului va începe în Olanda, în duelul cu Go Ahead Eagles. Adversarii roș-albaștrilor traversează o formă foarte bună, reușind în ultima etapă din Eredivisie să se impună fără probleme.

Campioana României mai are un „obstacol” în cale. UEFA a delegat pentru acest meci un arbitru care a luptat în armata Estoniei. Este vorba de Kristo Tohver, care nu a ezitat să își apere țara de teama rușilor.

„Avem un luptător, un soldat”

„Avem o informație de ultimă oră. S-a anunțat arbitrul, Kristo Tohver din Estonia. Un arbitru cu o poveste extrem de interesantă. De frica rușilor și a războiului s-a înrolat voluntar aproape un an în armata Estoniană.

Avem un luptător, un soldat ca să spun așa. Este brigadă din Estonia. Este un tip curajos, să nu îl provocăm”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Kristo Tohver (@kristotohver)

 

Astfel, Kristo Tohver va avea o brigadă compusă din conaționalii Silver Koiv și Sander Saga, asistenți și Kevin Kaivoja, în rolul de arbitru de rezervă. În camera VAR se vor afla francezul Willy Delajod și portughezul Tiago Martins.

