Se știe arbitrul partidei FCSB – Universitatea Craiova! „Centralul” a fost criticat recent de Gigi Becali

Duminică, de la ora 20:30, FCSB va primi vizita Universității Craiova în derby-ul etapei cu numărul 12 din Superligă. Meciul va fi arbitrat de un „central” important din fotbalul românesc, care a fost însă criticat recent de patronul „roș-albaștrilor”, Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Cine arbitrează partida FCSB – Universitatea Craiova. „Centralul”, atacat de Gigi Becali

Istvan Kovacs este arbitrul care va conduce partida dintre FCSB și Universitatea Craiova, conform . „Centralul” din Carei va arbitra un nou meci în campionatul intern după o pauză de peste o lună, ultimul său joc fiind cel dintre UTA și Unirea Slobozia, disputat pe 22 august.

Kovacs nu a arbitrat niciun meci al Universității Craiova în acest sezon, însă s-a aflat la centru pentru o partidă a FCSB-ului. Este vorba despre derby-ul cu Rapid de pe 17 august, încheiat la egalitate, 2-2. La acel moment, .

ADVERTISEMENT

Miercuri, arbitrul român a condus jocul din UEFA Champions League dintre Villarreal și Juventus, care s-a încheiat la egalitate, 2-2. Acesta a luat mai multe decizii importante, iar .

Scandal major cu Istvan Kovacs la un meci între FCSB și Universitatea Craiova

În 2019, în timpul unui meci dintre Universitatea Craiova și FCSB, încheiat cu scorul de 0-1, Istvan Kovacs s-a aflat în centrul unui scandal major. În minutul 9 al jocului, Florinel Coman a cerut penalty după un duel în careu cu un adversar, însă „centralul” nici nu a vrut să audă și a avut o reacție uluitoare la adresa fotbalistului: „Dispari!”.

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs și-a cerut scuze public după cele întâmplate atunci: „Cuvintele pe care le-am folosit nu au fost cele adecvate și cele care sunt recomandate de Comisia Centrală a Arbitrilor. Comportamentul meu nu a fost unul abuziv, dar recunosc că am greșit. Îmi cer scuze față de jucător pentru cuvintele rostite. Am greșit, sunt om, am cedat presiunii partidei. Este prima dată când mi se întâmplă acest lucru și, cu siguranță, va fi și ultima oară. Sper ca arbitrii tineri să ia doar lucrurile pozitive din comportamentul meu, nu părțile negative!”.

ADVERTISEMENT

Ce bilanț au FCSB și Universitatea Craiova cu Istvan Kovacs la centru

Istvan Kovacs a arbitrat-o pe FCSB de 57 de ori până în acest moment, formația „roș-albastră” având un bilanț de 28 de victorii, 11 remize și 17 eșecuri. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a disputat doar 49 de meciuri cu Istvan Kovacs la centru, dintre care 21 au fost câștigate. Gruparea din Bănie a înregistrat 11 egaluri și 17 înfrângeri.