“Se ştie că Mircea Lucescu are o supărare pe olteni!”. Oficialii Universităţii Craiova atacă după ce Baiaram şi Mitriţă n-au jucat în Cipru – România

Oficialii Universității Craiova s-au revoltat după ce Mircea Lucescu nu i-a utilizat pe Ștefan Baiaram și Alexandru Mitriță în Ce au spus oltenii despre selecționerul reprezentativei României și ce cred despre decizia acestuia legată de jucătorii numiți.

Mircea Lucescu, atenționat de Universitatea Craiova după ce nu i-a utilizat pe Baiaram și Mitirță în Cipru – România 2-2

România a bifat doar un egal în deplasarea cu Cipru. Mircea Lucescu, , a fost atenționat de oficialii Universității Craiova. Oltenii s-au revoltat după ce Ștefan Baiaram și Alexandru Mitriță nu au primit mai multe minute de joc.

Pavel Badea a transmis că atât Baiaram cât și Mitriță aveau calitatea și valoarea necesară să ajute România pentru a obține un rezultat mult mai bun în jocul cu Cipru, considerând că Mircea Lucescu este „supărat” pe olteni și că de aceea a decis să nu se bazeze pe cei doi fotbaliști.

„Am fost dezamăgit de rezultatele naționalei!”

„Un început de campionat electrizant pentru noi, oltenii. Cu speranțe pentru un obiectiv pe care ni-l dorim să îl îndeplinim de peste 30 și ceva de ani. Să sperăm că vom reuși. Avem o echipă echilibrată, cu transferuri inspirate, cu rezultate care confirmă o pantă ascendentă a formei sportive. Este clar un echilibru pe care îl avem la ora actuală în echipă.

Am fost dezamăgit de rezultatele naționalei. La fel ca mine, cred că sunt mulți care iubesc fotbalul și în special echipa națională. Mă așteptam la mai mult. Dincolo de accidentul, să îi spunem așa, cu Canada, puteam face mai mult cu Cipru.

„Se cam știe că domnul Lucescu a avut o supărare așa pe olteni. Bairam și Mitriță aveau calitățile și valorarea necesară pentru a ajuta echipa”

Eu, fiind oltean, sunt subiectiv. Cred că și Baiaram și Mitriță meritau mai mult. Însă, se cam știe că domnul Lucescu a avut o supărare așa pe olteni. Sper ca ea să fie doar în percepția mea, dar aceasta este impresia noastră, a oltenilor. Marea decepție este clar că nu am câștigat cu Cipru, era important să câștige indiferent de cine juca.

Însă cred că cei pe care i-am numit aveau calitățile și valorarea necesară pentru a ajuta echipa. Decizia este a antrenorului, el hotărăște cine joacă sau nu. Supărarea lui Mircea Lucescu pe olteni este izvorâtă din anii lungi în care i-am petrecut pe teren și în afara lui. Să sperăm că este doar o impresie a mea, care să fie infirmată la următoarele convocări la echipa națională. Baiaram este tânăr și urcă, Mitriță a confirmat în ultimii ani… ar fi meritat o prezență mai mare în cadrul grupului”, a spus Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.