Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

“Se ştie că Mircea Lucescu are o supărare pe olteni!”. Oficialii Universităţii Craiova atacă după ce Baiaram şi Mitriţă n-au jucat în Cipru – România

Universitatea Craiova, deranjată după ce Baiaram şi Mitriţă n-au jucat în Cipru - România. Ce au spus oficialii oltenilor despre selecționerul Mircea Lucescu.
Mihai Dragomir
12.09.2025 | 14:41
Se stie ca Mircea Lucescu are o suparare pe olteni Oficialii Universitatii Craiova ataca dupa ce Baiaram si Mitrita nau jucat in Cipru Romania
EXCLUSIV FANATIK
Reproșul oltenilor pentru Mircea Lucescu după Cipru - România 2-2. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Oficialii Universității Craiova s-au revoltat după ce Mircea Lucescu nu i-a utilizat pe Ștefan Baiaram și Alexandru Mitriță în Cipru – România 2-2. Ce au spus oltenii despre selecționerul reprezentativei României și ce cred despre decizia acestuia legată de jucătorii numiți.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, atenționat de Universitatea Craiova după ce nu i-a utilizat pe Baiaram și Mitirță în Cipru – România 2-2

România a bifat doar un egal în deplasarea cu Cipru. Mircea Lucescu, cel care și-a reproșat schimbările în partida contra ciprioților, a fost atenționat de oficialii Universității Craiova. Oltenii s-au revoltat după ce Ștefan Baiaram și Alexandru Mitriță nu au primit mai multe minute de joc.

Pavel Badea a transmis că atât Baiaram cât și Mitriță aveau calitatea și valoarea necesară să ajute România pentru a obține un rezultat mult mai bun în jocul cu Cipru, considerând că Mircea Lucescu este „supărat” pe olteni și că de aceea a decis să nu se bazeze pe cei doi fotbaliști.

ADVERTISEMENT

„Am fost dezamăgit de rezultatele naționalei!”

„Un început de campionat electrizant pentru noi, oltenii. Cu speranțe pentru un obiectiv pe care ni-l dorim să îl îndeplinim de peste 30 și ceva de ani. Să sperăm că vom reuși. Avem o echipă echilibrată, cu transferuri inspirate, cu rezultate care confirmă o pantă ascendentă a formei sportive. Este clar un echilibru pe care îl avem la ora actuală în echipă.

Am fost dezamăgit de rezultatele naționalei. La fel ca mine, cred că sunt mulți care iubesc fotbalul și în special echipa națională. Mă așteptam la mai mult. Dincolo de accidentul, să îi spunem așa, cu Canada, puteam face mai mult cu Cipru.

ADVERTISEMENT
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24.ro
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda

„Se cam știe că domnul Lucescu a avut o supărare așa pe olteni. Bairam și Mitriță aveau calitățile și valorarea necesară pentru a ajuta echipa”

Eu, fiind oltean, sunt subiectiv. Cred că și Baiaram și Mitriță meritau mai mult. Însă, se cam știe că domnul Lucescu a avut o supărare așa pe olteni. Sper ca ea să fie doar în percepția mea, dar aceasta este impresia noastră, a oltenilor. Marea decepție este clar că nu am câștigat cu Cipru, era important să câștige indiferent de cine juca.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"E dezgustător!" / "Mă bucur că a vorbit". Adevărul despre viața personală a lui Carlos Alcaraz a ieșit la iveală

Însă cred că cei pe care i-am numit aveau calitățile și valorarea necesară pentru a ajuta echipa. Decizia este a antrenorului, el hotărăște cine joacă sau nu. Supărarea lui Mircea Lucescu pe olteni este izvorâtă din anii lungi în care i-am petrecut pe teren și în afara lui. Să sperăm că este doar o impresie a mea, care să fie infirmată la următoarele convocări la echipa națională. Baiaram este tânăr și urcă, Mitriță a confirmat în ultimii ani… ar fi meritat o prezență mai mare în cadrul grupului”, a spus Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.

Oficialii Universităţii Craiova atacă după ce Baiaram şi Mitriţă n-au jucat în Cipru - România

Jucătorii naționalei României, puși la zid după meciul cu Cipru: “Atitudine arogantă! Parcă...
Fanatik
Jucătorii naționalei României, puși la zid după meciul cu Cipru: “Atitudine arogantă! Parcă ciprioții erau cei în galben”
Bănel Nicoliţă, şocat de cota la victorie a FCSB-ului cu Csikszereda: “Cum să...
Fanatik
Bănel Nicoliţă, şocat de cota la victorie a FCSB-ului cu Csikszereda: “Cum să aibă atât?! E play-off-ul în pericol”
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la...
Fanatik
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi bannere pe stadioane. Când intră în vigoare
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
'Out!' La negocierile cu FRF, Gică Hagi ar fi cerut plecarea unui personaj...
iamsport.ro
'Out!' La negocierile cu FRF, Gică Hagi ar fi cerut plecarea unui personaj important: 'Știi ce cred?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!