„Se știe că Tănase e mai acid în declarații”. Dezvăluiri despre relația dintre căpitan și Marius Baciu la FCSB

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Speculațiile au început în clipa în care Marius Baciu l-a lăsat pe Tănase rezervă în meciul cu Farul. Imediat după meci, Tănase a fost acid la flash-interviuri și a răspuns ironic atunci când a fost întrebat despre „relația sa” cu antrenorul Marius Baciu.

Meme Stoica dă asigurări că între Marius Baciu și Florin Tănase nu există niciun conflict

„Relație antrenor-jucător. Ce relație? Alte relații, am soție eu. Cu ce l-am atacat? Nu! Poate să spună dacă l-am atacat, dar nu există așa ceva. Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia, nu? E clar că toată lumea e vinovată, de la antrenor până la jucători. E simplu. Asta înseamnă că l-am atacat? Mi-am spus părerea despre meci”, a spus Florin Tănase.

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În aceste condiții, multă lume a speculat că lucrurile nu ar fi roz în vestiar, între cei doi, însă Meme Stoica a clarificat această problemă. „Nu există nicio tensiune, există doar dezamăgirea cruntă pricinuită de ratarea calificării împotriva unei echipe atât de slabe.

A fost o invenție că după meci a intrat Baciu în vestiar și i-a certat. Probabil se provoacă, vedeam titlu că sunt eu în pericol. Care ar fi pericolul? La mine, ce pericol poate să fie? Am o vârstă, sunt foarte relaxat”, a explicat, calm, Meme Stoica.

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De altfel, lucru remarcat și de Meme Stoica, , astfel că nu are nimic personal de această dată cu Marius Baciu. Mai mult, conducătorul celor de la FCSB nu crede că un antrenor, oricare ar fi el, ar trebui să aibă o relație specială cu un jucător sau altul.

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Meme Stoica spune că Florin Tănase este un jucător acid în declarații și a așa a fost mereu

„Tănase este acid în declarații, asta a făcut-o mereu. Ce relație specială ar trebui să aibă un jucător cu antrenorul. Nu știu până acum un fotbalist, că e Darius Olaru, Tănase, să aibă relație specială cu antrenorul. Să fi fost Pinti sau Elias să aibă relație specială cu un jucător din echipă. Iar Marius Baciu n-are nicio problemă cu niciun jucător”, a completat Stoica.

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dar a intrat pe parcurs în teren. La final de meci, Tănase a mărturisit că nu se aștepta să fie rezervă, în timp ce antrenorul Marius Baciu a explicat că „așa a fost strategia”.