Se știe când revine Alex Musi pe teren pentru Dinamo. Exclusiv

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Alexandru Musi (22 de ani) se apropie de revenirea pe gazon, după accidentarea care îl ține departe de teren de mai bine de o lună. Fotbalistul lui Dinamo a fost supus unei intervenții chirurgicale la menisc, iar recuperarea sa a durat mai mult decât se anticipase inițial.

Alexandru Musi, așteptat să revină pe teren la finalul lunii noiembrie

Alexandru Musi nu a mai jucat un meci oficial din 5 septembrie 2026, atunci când a ieșit de pe teren în minutul 54 al derby-ului cu FCSB, pe care „câinii” l-au câștigat cu 2-1. La scurt timp, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

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După intervenția chirurgicală, . Fostul fotbalist al FCSB-ului se pregătește însă acum să revină. Din informațiile FANATIK, începând de săptămâna viitoare, după meciul „câinilor” cu CFR Cluj, care are loc duminică, 25 octombrie, ora 19:00, va intra cu echipa la antrenamentele lui Nuno Campos.

FANATIK a aflat în exclusivitate că Alex Musi nu va fi însă apt până după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. Înainte de întrerupere, Dinamo are un program extrem de încărcat. Primul meci acasă după revenirea din Gruia va fi în Cupa României, miercuri, 28 octombrie (ora 19:00), împotriva Chindiei Târgoviște. Va urma apoi un nou duel pe teren propriu, cu UTA Arad (1 noiembrie, ora 20:30), și deplasarea de la Mioveni, pentru partida cu FC Argeș, din weekendul 7-8 noiembrie.

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Așadar, din informațiile FANATIK, Alexandru Musi va putea fi din nou o soluție pentru Nuno Campos abia la finalul lunii noiembrie, după meciurile echipelor națională. Prima partidă a lui Dinamo de după pauză și la care Musi va putea juca este cea din prima etapă a returului, cu Petrolul, acasă, programată în jurul datei de 21 noiembrie.

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Istoricul accidentării lui Alexandru Musi

Problemele medicale ale lui Alexandru Musi au început să dea primele semne încă din derby-ul Rapid – Dinamo 0-1, disputat pe 15 august. Fotbalistul „câinilor” a avut nevoie de îngrijiri medicale în repriza secundă, după un duel cu Constantin Grameni, și a fost nevoit să părăsească terenul. Momentul a provocat și un scandal la marginea gazonului, după ce Daniel Pancu a contestat vehement decizia arbitrului Horațiu Feșnic de a opri jocul.

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Antrenorul Rapidului a susținut că Musi ieșise deja de pe teren, după care revenise pe suprafața de joc și se prăbușise pe gazon. Protestele i-au adus lui Pancu cartonașul roșu, iar dinamovistul a fost ulterior înlocuit cu Mamadou Karamoko. Câteva săptămâni mai târziu, Alexandru Musi a fost protagonistul unui alt episod controversat, de această dată în derby-ul Dinamo – FCSB 2-1, din 5 septembrie. Nemulțumit că Nuno Campos a decis să îl înlocuiască în debutul reprizei secunde, „șeptarul” roș-albilor a părăsit nervos terenul, a salutat galeria și a mers direct la vestiare, fără să discute cu antrenorul sau să rămână pe banca de rezerve.

Ulterior, Musi nu a mai apărut în lotul lui Dinamo pentru partida cu Csikszereda, câștigată cu 3-1, însă FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că absența sa nu reprezenta o sancțiune pentru gestul din derby-ul cu FCSB. Fotbalistul acuza dureri serioase la genunchi, iar investigațiile medicale au scos la iveală o leziune de menisc, care a necesitat o intervenție chirurgicală.

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