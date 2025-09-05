Sport

Se știe lotul! Cine sunt cei 25 de jucători pe care Mircea Lucescu se va baza în meciul cu Canada. Louis Munteanu i-a luat numărul lui Drăguș

Mircea Lucescu a stabilit lotul României pentru meciul amical cu Canada de vineri seară. Cine sunt cei 25 de jucători pe care se va baza selecționerul
Ciprian Păvăleanu
05.09.2025 | 12:21
Mircea Lucescu a ales lotul pe care se va baza în România - Canada. Foto: Sportpictures.eu

România se pregătește de o nouă acțiune a naționalei, iar primul meci al „tricolorilor” va fi unul amical împotriva naționalei din Canada, una dintre țările ce vor găzdui Campionatul Mondial din 2026. Mircea Lucescu a stabilit lotul pe care se va baza în această partidă amicală.

Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru meciul cu Canada

Mircea Lucescu a întâmpinat probleme de lot înaintea celor două meciuri cu Canada și Cipru. Daniel Bîrligea s-a accidentat în ultima partidă de campionat, iar „Il Luce” nu a chemat pe nimeni în locul său, în timp ce în locul lui Andrei Borza a fost adus Alexandru Chipciu.

Dintr-un total de 26 de jucători convocați, din lotul de vineri seară vor face parte doar 25, singurul absent fiind Răzvan Sava, portarul celor de la Udinese. Lotul arată în felul următor:

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0).

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alexandru CHIPCIU (”U” Cluj, 48/6);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5) , Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Louis Munteanu va fi noul număr „9” al naționalei!

După o lungă telenovelă în acțiunile precedente ale naționalei României, Louis Munteanu este convocat și va face parte din lotul pentru meciul cu Canada. Mai mult decât atât, Mircea Lucescu a lăsat de înțeles că tânărul atacant va fi folosit în meciul de vineri seară de pe Arena Națională.

Rămâne de văzut dacă „Il Luce” va decide să-l folosească titular pe golgheterul sezonului trecut din SuperLiga României sau îl va introduce pe parcurs. Cert este că numărul pe care îl va purta pe tricou este „9”, destinat atacanților veritabili.

Tricoul cu numărul „9” era purtat în trecut de Dennis Drăguș, însă, de această dată, i l-a cedat noului său coleg, în timp ce el a preluat tricoul cu numărul „7”.

