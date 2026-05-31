Se știu toate echipele din Liga Națională de handbal feminin! Un nou record pentru Zalăul lui Tadici

S-au încheiat barajele din Liga Florilor, iar vestea bună este că prima ligă a României va avea din nou 14 echipe. Zalăul lui Gheorghe Tadici a obținut trei victorii la baraj și stabilește un nou record de participări în campionat.
Marian Popovici
31.05.2026 | 18:15
Lupta în Liga Națională de handbal feminin se anunță mai acerbă ca niciodată în sezonul viitor. Multe echipe s-au întărit și vor să intre în cursa la titlu. Gloria Bistrița este acum echipa de bătut, după ce CSM București a pierdut supremația după trei titluri consecutive. „Tigroaicele” nu mai sunt pe primul loc nici la capitolul buget.

HC Zalău, record de prezenţe în prima ligă! 41 de sezoane consecutiv pentru echipa lui Tadici

Vestea bună este că pentru acest sezon se vor completa toate locurile din Liga Naţională. În stagiunea precedentă am avut doar 12 formaţii şi iată că acum vor fi din nou 14 formaţii. Ultimele locuri au fost stabilite după turneul de baraj la care au participat HC Zalău, CSM Galaţi, Ştiinţa Bucureşti şi CSM Roman.

HC Zalău a obţinut trei victorii în acest turneu de baraj: 29-28 cu Ştiinţa, 38-24 cu CSM Roman şi 31-27 cu CSM Galaţi. Graţie acestor succese echipa lui Gheorghe Tadici va continua în Liga Florilor stabilind un nou record de 41 de prezenţe consecutive pe prima scenă.

Pe locul doi în turneul de baraj a încheiat Ştiinţa Bucureşti, care a reuşit să învingă CSM Galaţi (27-24) şi CSM Roman (39-36). CSM Galaţi, deşi a evoluat în prima ligă în sezonul precedent, a retrogradat în Divizia A. Celelalte două formaţii care au promovat direct sunt CSM Iaşi şi CSM Târgu Mureş.

Cine se bate la titlu în sezonul viitor

Bătălia pentru titlu şi cupele europene se anunţă acerbă. Gloria Bistriţa e echipa de bătut şi cu siguranţă CSM Bucureşti se anunţă principala contracandidată. S-au întărit serios SCM Râmnicu Vâlcea şi Dunărea Brăila, în timp ce Corona Braşov vrea să rămână în top.

Rapid a renunţat la Laurent Bezeau, dar nu şi la ambiţiile de a reveni în topul Ligii Naţionale. În plus, CSM Slatina va avea un buget consistent şi vor să construiască pentru viitor o echipă din ce în ce mai competitivă. Aşadar, sezonul viitor se anunţă unul dintre cele mai disputate din ultimele decenii, în lupta pentru titlu.

Echipele care vor juca în sezonul viitor din Liga Florilor:

  1. Gloria Bistriţa
  2. CSM Bucureşti
  3. Corona Braşov
  4. SCM Râmnicu Vâlcea
  5. Dunărea Brăila
  6. CSM Slatina
  7. Rapid Bucureşti
  8. Minaur Baia Mare
  9. SCM Craiova
  10. CSM Tg. Jiu
  11. HC Zalău
  12. Ştiinţa Bucureşti
  13. CSM Iaşi
  14. CSM Târgu Mureş

Deşi încă nu e stabilit 100%, cel mai probabil Gloria Bistriţa şi CSM Bucureşti (wildcard) vor fi echipele care ne vor reprezenta în Champions League. Corona Braşov (dacă nu primeşte wild card de Champions League), SCM Râmnicu Vâlcea şi Dunărea Brăila vor evolua în European League.

  • 52 de ani de antrenorat are Gheorghe Tadici
  • 5 formaţii din Liga Naţională vor juca în cupele europene
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
