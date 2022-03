Se tem fetele de la t.A.T.u pentru viața lor? Cântărețele din Rusia, criticate pentru indiferența față de războiul din Ucraina

Trupa t.A.T.u a fost vreme de mulți ani una din cele mai iubite formații din întreaga lume. Generații întregi au crescut cu muzica celor două rusoaice, care s-au transformat într-un simbol inclusiv pentru comunitatea LGBTQ, chiar ele formând un cuplu.

Fetele de la t.A.T.u, tăcere suspectă

De când a început o serie de artiști din Rusia au început să se poziționeze, cu excepția celor două cântărețe. Printre cei mai vocali la adresa acțiunilor militare ordonate de Putin în țara vecină s-a numărat și Serghei Lazarev, fost reprezentant al Rusiei la Eurovision, cândva un susținător al președintelui.

Publicația poloneză Fakt a scris despre tăcerea suspectă a fetelor de la t.A.T.u, care nu au scris nici măcar un mesaj de pace de când a început invazia din Ucraina. Fanii lor au comentat pe rețelele de socializare și le-au cerut să militeze și ele pentru oprirea războiului. Unii dintre internauți cred că Julia și Lena ar fi putiniste, în timp ce alții cred că le este teamă să condamne public agresiunea țării sale.

Julia Volkova și Lena Katina au înființat trupa în anul 1999, iar în anii 2000 au devenit populare în toată lumea. Au lansat câteva hituri de succes, printre care „Nas nie dogonyat”, „All about us” și „All the things she said”. Trupa a încetat să mai existe din anul 2014, după ce a revenit pe scenă în urma unei pauze de zece ani.

Surpriza a venit din nou în urmă cu câteva luni, când cele două artiste au anunțat că se vor reuni pentru a doua oară. Aveau pregătit un spectacol uriaș la Moscova chiar în primăvara acestui an, show despre care nu s-a mai aflat nimic.

Nu este clar dacă acest concert va mai avea loc, dat fiind că muzicienele nu au mai dat niciun detaliu despre el. „Dragul tău președinte ucide oameni și copii în Ucraina. Armata rusă bombardează orașe, spitale și grădinițe. Trezește-te!”, este unul din sutele de comentarii primite de Julia Volkova de la t.A.T.u, potrivit

Fanii celor două artiste sunt împărțiți: „De ce nu încetați să o hărțuiți pe Julia?”

Chiar dacă fetele nu au spus nimic în legătură cu războiul, comportamentul lor din mediul online dă de gândit. Lena a început inclusiv să blocheze posibilitatea ca fanii să comenteze la unele dintre cele mai recente postări de pe Instagram. Gestul ei i-a revoltat pe urmăritori.

Există și persoane care le iau apărarea. „De ce nu încetați să o hărțuiți pe Julia Volkova? Voi nu vă gândiți că ele trăiesc în Rusia, unde libertatea de exprimare e reprimată? Nu uitați ce au pățit Pussy Riot și Navalnâi după ce au criticat politica lui Putin”, a scris altcineva.

Cântărețele au fost în urmă cu 10 ani în România, într-un recital de senzația la Vocea României, show difuzat de PRO TV.