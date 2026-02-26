Se teme Adrian Mihalcea de arbitraj la UTA – FCSB? Răspunsul ferm al antrenorului: „Există presiune”. Video

ADVERTISEMENT

Înaintea meciului UTA Arad – FCSB, posibil decisiv, pentru ambele echipe, pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga, Adrian Mihalcea a vorbit, printre altele, și despre subiectul extrem de controversat reprezentat de arbitrajele din ultima perioadă.

Adrian Mihalcea, ferm în ceea ce privește arbitrajul înaintea meciului UTA Arad – FCSB

Antrenorul „Bătrânei Doamne” a transmis că este pe undeva normal să existe o astfel de presiune pe arbitri în contextul în care lupta este una extrem de strânsă. Pe de altă parte însă, el a ținut să puncteze și că nu se teme de un posibil arbitraj nefavorabil la această partidă.

„Există această presiune pe arbitri, pe echipe, pusă din toate părțile, și cu siguranță și pe acest sfârșit de campionat regular când lucrurile nu sunt deloc așezate pentru play-off și play-out vor mai exista astfel de presiuni. Nu, nu îmi este frică.

Sunt coleric și am mai luat câte un cartonaș galben, dar asta nu înseamnă că sunt suspicios. Sunt meciuri când într-adevăr ești subiectiv și ai vrea ca atingerea aceea dacă este pro echipei tale să ți se dea. Se mai fac greșeli, dar nu cred că e nimic voit.

Nu, noi n-avem niciun fel de presiune în meciul acesta, presiunea este clar pe echipa adversă. Noi dacă vom ajunge în play-off va fi un lucru extraordinar, dar în același timp gândiți-vă că Steaua (n.r. FCSB) dacă ar pierde play-off-ul ar fi cred un dezastru în momentul de față pentru ei”, a spus Adrian Mihalcea la conferința de presă, citat de gsp.ro.

Ce a spus Adrian Mihalcea despre „dinamovismul” său înaintea meciului UTA – FCSB

De asemenea, cu aceeași ocazie, , ci mai ales prin miza pe care o presupune, arădenii sperând în continuare la calificarea în play-off:

„Da, ne va aștepta o partidă interesantă. Practic, este finala noastră a acestui final de campionat regulat. Jucăm contra unei echipe foarte bune din punctul meu de vedere, o echipă care într-adevăr în momentul de față are o presiune mult mai mare decât noi.

Am zis că este finala noastră datorită faptului că cu o eventuală victorie ne menținem încă șansele pentru a reuși să ne calificăm în play-off și în momentul de față lucrul acesta contează cel mai mult pentru noi. Pe lângă determinarea și atitudinea noastră, prezența publicului și prezența lângă echipă va conta enorm.

Bun, s-a dezvoltat așa subiectul acesta cu dinamovismul meu și vizavi de meciul de duminică contra FCSB-ului, dar credeți-mă că în momentul de față nu contează ce culori iubești. Cel mai important pentru noi este faptul că suntem încă într-un obiectiv.

Și într-adevăr, nu ai nevoie de o motivație suplimentară, ținând cont că cu o victorie ai șanse încă bune să ajungi în play-off. Deci discuția sau discursul sau tot ceea ce am făcut noi săptămâna asta nu s-a schimbat cu nimic față de alte săptămâni.

Din fericire toți băieții sunt apți din punct de vedere medical. Gorcea a făcut toate antrenamentele și din punct de vedere medical, fizic, se află într-o perioadă foarte bună. Padula a reînceput cu noi și acum știți cum sunt alegerile mele față de acest meci, dar toată lumea este aptă”.

Adrian Mihalcea știe cum pot fi învinși cei de la FCSB

Nu în ultimul rând, antrenorul de la UTA Arad a subliniat și că echipa lui se poate impune în meciul de duminică seară dacă va presta un fotbal asemănător celui din partida directă din grupele Cupei României, de asemenea de pe teren propriu. Atunci, arădenii au câștigat clar, cu scorul de 3-0, însă în condițiile în care campioana din SuperLiga a menajat atunci destul de mulți jucători importanți.

„FCSB e o echipă care face un pressing avansat și foarte agresiv, o echipă care în momentul în care simte că poate pierde tot ceea ce s-a întâmplat în acest campionat devine și mai periculoasă. O echipă cu jucători pe toate pozițiile buni, jucători de echipă națională.

Dar în același timp sunt convins că vor avea în față o echipă la fel de determinată. Deci în jocul de duminică va conta foarte mult dăruirea jucătorilor și munca aceasta dusă până la sacrificiu. Noi așa am făcut rezultatele bune anul acesta cu echipe la fel de de importante ale campionatului și pe lucrurile acestea marșez.

Au o dinamică și o mișcare în teren pe faza ofensivă destul de mare și atunci cred că este mult mai important să ocupăm spațiile importante în apărare și mai puțin de a ne axa pe unii sau alții.

Toți au calitate și dacă unul nu este într-o formă bună cu siguranță va fi un altul care va juca foarte bine. Și atunci pentru noi lucrul acesta este important, de a ocupa spațiile și de a încerca să îi ducem într-o zonă unde nouă ne convine. Mi-ar plăcea să se repete istoria meciului de acasă din Cupă cu ei”, a mai declarat Mihalcea.

Ce crede Adrian Mihalcea despre scandalul pariurilor din fotbalul românesc, în care este implicat și un fost jucător de la FCSB, Gabi Matei

Pe de altă parte, cu ocazia acestei conferințe de presă, antrenorul echipei din Arad a fost întrebat, așa cum era de așteptat de altfel, și despre practic , iar răspunsul său a fost următorul:

„Foarte bine. Înseamnă că justiția își face treaba. Vorbeam că nu se mai fac blaturi într-un campionat profesionist cum este cel al Ligii 1. În Liga 2 și a 3-a n-am de unde să știu și poate acolo sunt mai multe pârghii.

Dar e foarte bine că se întâmplă lucrul acesta și cred că ar fi important și dat ca lecție o astfel de decizie de trucat, dacă se adeverește că s-au trucat meciurile. Dar acum nu sunt Procurorul General al României să știu tot. Am spus-o și eu, dar ceea ce se întâmplă astăzi e important pentru viitorul fotbalului românesc”.