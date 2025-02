, în fața grupării conduse de Ioan Ovidiu Sabău cu scorul de 1-0, în etapa 25 a Superligii. Un scandal pornit între jucătorii clujeni și Sorin Cârțu a umbrit finalul confruntării, iar oficialul Craiovei a recunoscut că nu se teme de pedepsele care s-ar putea dicta asupra lui.

Se teme Universitatea Craiova de repercusiuni după scandalul de la meciul cu U Cluj? „Nu mi-e frică de nimeni!”. Ce i-a reproșat Cârțu lui Călin

Sorin Cârțu a intrat în conflict cu fotbaliștii Universității Cluj după fluierul de final al partidei din Bănie. .

Aflat în direct prin video call la emisiunea FANATIK SUPERLIGA de joi, 6 februarie 2025, Cârțu a declarat ferm că nu prezintă nicio teamă în privința unor eventuale consecințe.

“Eu când am avut ceva de spus și m-am simțit nedreptățit și de soartă, am dat cu picioarele, am scos și bani din buzunar, 10.000 am plătit la UEFA, mi-am dat demisia, am plecat…

Mie nu mi-e frică! Ce comentarii, ce mare diferend a fost ăsta al meu cu U Cluj? Că m-am dus să-l opresc p-ăla că înjură spectatorii. M-am dus să vorbesc cu el să-i cer decență. Nu mi-e frică mie de nimeni. Ce să-mi fie frică?”, a precizat Sorin Cârțu.

“N-am nicio treabă cu Chipciu și cu Nistor!”

Legenda oltenilor nu se teme nici de o revedere cu Alex Chipciu și cu Dan Nistor, cei doi jucători pe care i-a criticat aspru în urma derapajelor de la interviurile post-meci.

“(n.r. – întrebat ce le va spune lui Chipciu și lui Nistor când îi va revedea) N-am treabă cu ei. Mie îmi pare rău totuși că am intrat acuma, le-am dat niște răspunsuri, că n-ar trebui să intru.

Eu n-am avut niciun contact la momentul respectiv cu Chipciu sau cu Nistor. Așa le-am văzut la televizor dup-aia în comentarii (n.r. – declarațiile lui Gabriel Giurgiu, directorul sportiv al celor de Universitatea Cluj)”, a adăugat Cârțu.

Directorul sportiv al “Șepcilor Roșii”, Gabriel Giurgiu, , însă președintele Craiovei le-a negat vehement. Gloria Craiovei Maxima susține că nici nu-l cunoaște pe oficialul ardelean.

