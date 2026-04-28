Se termină deja aventura lui Adrian Șut la Al-Ain! Arabii anunță un înlocuitor de clasă mondială pentru fostul fotbalist de la FCSB

Adrian Șut (26 de ani) s-a transferat în luna ianuarie a acestui an de la FCSB la Al-Ain din Emiratele Arabe Unite în schimbul sumei de 1.5 milioane de euro, după cum FANATIK a informat în exclusivitate la momentul respectiv. Mijlocașul defensiv a semnat atunci un contract extrem de avantajos pentru el din punct de vedere financiar, cu un salariu anual de aproximativ un milion de euro.

A fost anunțată deja plecarea lui Adrian Șut de la Al-Ain

Doar că, din nefericire pentru el, lucrurile din perspectivă sportivă nu au decurs deloc așa cum și-ar fi dorit în momentul în care a decis să facă acest pas. Internaționalul român nu a reușit să impresioneze în tricoul lui Al-Ain, , iar acum jurnaliștii de sport din Emirate susțin că el a fost chiar trecut pe un soi de „listă neagră” la actuala echipă.

Concret, oficialii clubului au decis să se despartă la finalul acestui sezon de trei jucători destul de importanți, inclusiv , întrucât s-a ajuns la concluzia că ei nu s-au ridicat până acum la nivelul așteptărilor existente de la ei. Astfel, se dorește ca în locul lor în vară să fie aduși în schimb fotbaliști considerați mult mai valoroși, astfel încât echipa să poată emită pretenții la un parcurs cât mai bun în ediția viitoare din Liga Campionilor Asiei.

Arabii vor în locul lui Adrian Șut „un mijlocaș de clasă mondială”

În ceea ce îl privește pe Șut, când a venit vorba despre posibilul său înlocuitor, jurnaliștii arabi au folosit chiar exprimarea „mijlocaș de clasă mondială”. „Al-Ain a întocmit deja o listă neagră, pe care sunt trei jucători care vor fi puși pe liber la finalul sezonului. După evaluarea făcută de antrenorul Vladimir Ivic, conducerea a decis să se debaraseze de cei trei fotbaliști, astfel încât în locurile lor să fie aduși alții, iar echipa să fie mai puternică, în vederea participării în Champions League.

În capul listei plecărilor e fundașul central, Kouame Autonne. Acesta a fost exclus deja din planurile antrenorului Vladimir Ivic, care preferă alte soluții pentru linia de fund. Al doilea nume de pe lista neagră e cel al lui Adrian Șut. Conducerea a luat decizia de a-l pune pe liber pentru că mijlocașul român nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor fanilor și staff-ului tehnic.

Prin plecarea lui Șut, Al-Ain va aduce un mijlocaș de clasă mondială, care să ridice nivelul echipei. În fine, al treilea jucător care va fi pus pe liber de Al-Ain e Nassim Chadli, care a fost deja împrumutat, la Bani Yas, pentru partea a doua a sezonului”, a informat presa de sport din Emiratele Arabe Unite, preluată de sport.ro.