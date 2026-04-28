Sport

Se termină deja aventura lui Adrian Șut la Al-Ain! Arabii anunță un înlocuitor de clasă mondială pentru fostul fotbalist de la FCSB

A fost anunțată deja plecarea lui Adrian Șut de la Al-Ain! Fostul mijlocaș de la FCSB a ajuns în Emirate abia la începutul acestui an
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.04.2026 | 19:06
ULTIMA ORĂ
A fost anunțată deja plecarea lui Adrian Șut de la Al-Ain.
ADVERTISEMENT

Adrian Șut (26 de ani) s-a transferat în luna ianuarie a acestui an de la FCSB la Al-Ain din Emiratele Arabe Unite în schimbul sumei de 1.5 milioane de euro, după cum FANATIK a informat în exclusivitate la momentul respectiv. Mijlocașul defensiv a semnat atunci un contract extrem de avantajos pentru el din punct de vedere financiar, cu un salariu anual de aproximativ un milion de euro.

Doar că, din nefericire pentru el, lucrurile din perspectivă sportivă nu au decurs deloc așa cum și-ar fi dorit în momentul în care a decis să facă acest pas. Internaționalul român nu a reușit să impresioneze în tricoul lui Al-Ain, chiar dacă începutul său a fost unul totuși destul de bun acolo, iar acum jurnaliștii de sport din Emirate susțin că el a fost chiar trecut pe un soi de „listă neagră” la actuala echipă.

ADVERTISEMENT

Concret, oficialii clubului au decis să se despartă la finalul acestui sezon de trei jucători destul de importanți, inclusiv Adrian Șut, întrucât s-a ajuns la concluzia că ei nu s-au ridicat până acum la nivelul așteptărilor existente de la ei. Astfel, se dorește ca în locul lor în vară să fie aduși în schimb fotbaliști considerați mult mai valoroși, astfel încât echipa să poată emită pretenții la un parcurs cât mai bun în ediția viitoare din Liga Campionilor Asiei.

Arabii vor în locul lui Adrian Șut „un mijlocaș de clasă mondială”

În ceea ce îl privește pe Șut, când a venit vorba despre posibilul său înlocuitor, jurnaliștii arabi au folosit chiar exprimarea „mijlocaș de clasă mondială”. „Al-Ain a întocmit deja o listă neagră, pe care sunt trei jucători care vor fi puși pe liber la finalul sezonului. După evaluarea făcută de antrenorul Vladimir Ivic, conducerea a decis să se debaraseze de cei trei fotbaliști, astfel încât în locurile lor să fie aduși alții, iar echipa să fie mai puternică, în vederea participării în Champions League.

ADVERTISEMENT
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei...
Digi24.ro
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre

În capul listei plecărilor e fundașul central, Kouame Autonne. Acesta a fost exclus deja din planurile antrenorului Vladimir Ivic, care preferă alte soluții pentru linia de fund. Al doilea nume de pe lista neagră e cel al lui Adrian Șut. Conducerea a luat decizia de a-l pune pe liber pentru că mijlocașul român nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor fanilor și staff-ului tehnic.

ADVERTISEMENT
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte.
Digisport.ro
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"

Prin plecarea lui Șut, Al-Ain va aduce un mijlocaș de clasă mondială, care să ridice nivelul echipei. În fine, al treilea jucător care va fi pus pe liber de Al-Ain e Nassim Chadli, care a fost deja împrumutat, la Bani Yas, pentru partea a doua a sezonului”, a informat presa de sport din Emiratele Arabe Unite, preluată de sport.ro.

ADVERTISEMENT
Ce trebuie să mai facă oltenii, pe lângă titlu, pentru a scrie istorie:...
Fanatik
Ce trebuie să mai facă oltenii, pe lângă titlu, pentru a scrie istorie: „Craiova de atunci și Craiova de acum”. Răzvan Ioan Boanchiș, sarcină dificilă pentru jucătorii lui Mihai Rotaru
Video fabulos! Ce s-a întâmplat la prima întâlnire dintre Elias Charalambous și jucători...
Fanatik
Video fabulos! Ce s-a întâmplat la prima întâlnire dintre Elias Charalambous și jucători după demisia antrenorului cipriot de la FCSB
Răsturnare de situație! Ana Maria Bărbosu nu a fost, de fapt, suspendată pentru...
Fanatik
Răsturnare de situație! Ana Maria Bărbosu nu a fost, de fapt, suspendată pentru dopaj: comunicatul emis de ANAD. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Țiriac construiește un spital de 16.000.000 €: 'Cel mai mare din România!'. De...
iamsport.ro
Țiriac construiește un spital de 16.000.000 €: 'Cel mai mare din România!'. De ce e revoltat pe statul român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!