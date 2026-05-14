Se termină era pro-rusă a Ungariei? Peter Magyar face primii pași spre distanțarea de Kremlin, după ultimele atacuri asupra Ucrainei. „Lucrurile merg în direcția pozitivă”

Premierul maghiar Peter Magyar a anunțat că guvernul său l-a convocat pe ambasadorul rus în urma unui atac masiv cu drone lansat de Moscova asupra Ucrainei. Acesta a anunțat că ministrul său de externe îl va întreba pe oficialul rus și când intenționează Vladimir Putin să încheie războiul. Este un pas spre ruperea legăturilor strânse cu Kremlinul sau sunt lucruri făcute „de ochii lumii”?

Ambasadorul rus de la Budapesta a fost convocat după un atac cu drone

Peter Magyar a declarat că noul său guvern l-a convocat pe ambasadorul rus de la Budapesta, Evgeny Stanislavov, în urma unui atac cu drone. Moscova a lansat miercuri cel puțin 800 de drone pe timp de zi asupra a aproximativ 20 de regiuni ale Ucrainei. De asemenea, joi dimineața, Rusia a lansat 675 de drone și 56 de rachete asupra Ucrainei, conform .

„Guvernul maghiar condamnă ferm atacul rus asupra Transcarpatiei”, a declarat Magyar jurnaliștilor. Tot joi, ministrul ungar de externe Anita Orban, l-a așteptat pe ambasador. Din spusele premierului, ea „va cere informații despre când intenționează Rusia și Vladimir Putin să pună capăt definitiv acestui război sângeros care a început acum mai bine de patru ani”.

„Tovarășe, s-a terminat!”

Potrivit , ambasadorul Evgeny Stanislavov a fost văzut părăsind Ministerul de Externe al Ungariei la mai puțin de 30 de minute după ce sosise. Ministra Anita Orban a scris pe rețelele de socializare faptul că a cerut un armistițiu „cât mai curând posibil”. Guvernul rus nu a comentat evenimentul.

„I-am spus ambasadorului rus că este complet inacceptabil pentru Ungaria faptul că atacă acum Transcarpatia, casa minorității maghiare. Am subliniat că Rusia ar trebui să facă tot posibilul pentru un armistițiu imediat și un sfârșit pașnic și durabil al războiului cât mai curând posibil”, a spus Orban după întâlnire.

Publicația citată susține că atunci când ambasadorul rus a părăsit clădirea Ministerului de Externe un activist a strigat în maghiară: „Tovarășe, s-a terminat!”.

Ungaria, primii pași spre o ruptură de Rusia

FANATIK a discutat cu fostul consilier prezidențial și analistul politic Iulian Chifu. Acesta ne-a explicat, în primul rând, faptul că Ungaria nu are încă un guvern stabilit, de aceea de miercuri, 13 mai 2026, de la summitul B9 organizat la București. „Orban nu le-a dat mandat să semneze o declarație în care se menționează că Rusia este principala amenințare”, așa că s-a ajuns la o „abținere constructivă”. „Deci nu există o împotrivire”, a punctat Iulian Chifu.

„Ideea de a considera că abținerea constructivă este un regres sau un semnal venit din partea noii puteri încă neînscăunate este o greșeală, este o eroare fundamentală. Deci ceea ce am avut, ca și în cazul Unii Europene, ca și în cazul Consiliului European care a decis, cum spuneam, alocarea celor 90 de miliarde împrumut către Ucraina este un pas pozitiv și, sigur, așteptăm un guvern deplin și în deplină funcțiune după votul din Parlament în așa fel încât în Budapesta să avem de face cu un guvern pro-european și pro-Ucraina în cazul de față”, ne-a explicat analistul politic.

De asemenea, convocarea ambasadorului rus de la Budapesta „este un prim semnal că lucrurile merg în direcția pozitivă”. „Și vor merge în direcția pozitivă pe măsură ce vor veni autorități legitime, pe măsură ce se vor schimba mandatele, se vor ajusta mandatele în raport cu noile politici. Pentru moment încă nu am trecut un guvern al Ungariei prin Parlament ca să avem despre ce să vorbim. Programul viitorului guvern este cel care va conta.”, a menționat analistul politic.

Ne așteptăm ca Peter Magyar să se țină de promisiunile din campanie

De asemenea, expertul Iulian Chifu menționează pentru FANATIK faptul că întreaga a fost despre această direcție pro-europeană, pro-Ungaria, însă sunt niște chestiuni care nu pot fi făcute peste noapte, precum acordul pentru deblocarea ajutorului de 90 de miliarde de euro în favoarea Ucrainei și deblocarea fondurilor europene pentru Ungaria.

„Asta a fost campania electorală. Nu ne așteptăm la altceva decât elementele cu care au mers în campanie, ajustate și la negocierile pe care le-au avut deja, că Magyar a fost la Uniunea Europeană și a avut discuții acolo pentru deblocarea fondurilor. Sigur, că și acolo trebuie făcuți niște pași. E vorba de independența justiției, e vorba de statul de drept, vorba de independența mass-mediei și așa mai departe. Sunt chestiuni care nu se întâmplă peste noapte. Magyar deja a cerut președintelui să își dea demisia, să plece. Ca să nu ajungă la faza la care, cu nou parlament, trebuie să voteze demiterea președintelui și alegerea altuia”, ne-a mai declarat expertul Iulian Chifu.