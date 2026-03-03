Se transferă Andrei Borza de la Rapid?! Robert Niță, anunț fantastic după 2-1 cu Unirea Slobozia: „Cel mai bun jucător! Impresarii vor găsi o soluție”

ADVERTISEMENT

În contextul victoriei obținute de Rapid la Slobozia cu scorul de 2-1, Robert Niță, apropiatul lui Dan Șucu, a apreciat că Andrei Borza a făcut din nou un joc extrem de solid, așa cum s-a întâmplat în mai multe rânduri în ultima perioadă.

Robert Niță a anunțat că sunt șanse mari ca transferul lui Andrei Borza de la Rapid să se realizeze în această vară

Astfel, fostul atacant a transmis că sunt șanse destul de mari ca tânărul fundaș stânga să prindă în cele din urmă în vară transferul așteptat, mai ales în contextul în care el are o clauză de reziliere în contractul cu actuala echipă, ceea ce înseamnă că o eventuală plecare a sa ar urma să nu fie condiționată de negocieri între clubul din Giulești și formațiile interesate.

ADVERTISEMENT

„Este îmbucurător că Rapidul iar, și anul ăsta s-a întâmplat după fiecare meci, are reacție după ce primește gol. Și mă uitam la jucători, în momentul când Albu marchează cu capul, toți jucătorii Rapidului vorbesc între ei, sunt cu mâinile pe sus, hai că se poate.

Pun presiune și practic 10-15 minute Slobozia iese greu, doar pe contraatacuri în partea dreaptă la Bărbuț, din propria jumătate. Are Talisson, după ce se face 2-1, golul lui Dobre, o centrare foarte bună a lui Borza.

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre faptul că Borza a fost cel mai bun jucător al Rapidului la meciul de la Slobozia) Și la meciul cu Dinamo, și la meciul de la Constanța. Borza, după accidentarea pe care a avut-o la degetul mic al piciorului la echipa națională, și-a revenit foarte, foarte bine. Și aici e și meritul staff-ului medical.

ADVERTISEMENT

Face jocuri solide și Borza, dacă va continua pe linia asta, cu siguranță impresarii care îl reprezintă vor găsi o soluție. (n.r. Că sunt șanse mici ca Borza să rămână la Rapid din vară) Așa cred și eu. El are clauză, nu mai depinde de negocieri, nu mai depinde de club”,

De ce crede Robert Niță că victoria Rapidului de la Slobozia este extrem de importantă pentru giuleșteni

În opinia analistului FANATIK, echipa antrenată de Costel Gâlcă a demonstrat din plin, o dată în plus, că știe să gestioneze foarte bine momentele complicate:

ADVERTISEMENT

„(n.r. Despre Alex Dobre) Este unul dintre liderii Rapidului, este căpitanul echipei, dar trebuie remarcat din nou grupul. Ok, sunt reușite individuale, un joc solid făcut de majoritatea jucătorilor.

Dar, așa cum foarte bine ai spus și tu, sunt trei puncte foarte importante în economia campionatului, trei puncte care dublează și confirmă victoria cu Dinamo și trei puncte care îți dau un plus de moral pentru meciul de duminică seară, când liderul campionatului și cea mai în formă echipă a campionatului în momentul de față (n.r. Universitatea Craiova), alături de CFR Cluj, cu cel mai bun joc cred, va veni pe Giulești.

O victorie care arată că meciul cu Dinamo și sacrificiul pe care l-au făcut jucătorii la meciul cu Dinamo nu au fost întâmplătoare. A fost un punct de plecare bun după o perioadă mai puțin reușită a echipei ca rezultate și ca joc.

Ai spus iar foarte bine că Rapidul dă senzația că se mulțumește cu 1-0. Nu știu dacă s-au mulțumit, poate este dorința aceea de a conserva rezultatul, de a nu greși, și atunci, vrând-nevrând, echipa face un pas înapoi”.