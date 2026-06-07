Se turează motoarele pentru Mondial! Ce au făcut Brazilia, Argentina, Anglia, Belgia și Germania în ultimele amicale

Marile puteri ale fotbalului par în formă înainte de a ataca titlul mondial. Cel puțin așa se deduce din forma bună arătată în ultimele amicale premergătoare Cupei Mondiale. Turneul final începe săptămâna viitoare, cu meciul Mexic – Africa de Sud.
Fără Messi, menajat, Argentina a trecut de Honduras cu 2-0. Lautaro Martínez a deschis scorul din penalty pentru campioana mondială en titre, iar Giuliano Simeone, a marcat pentru a dubla avantajul Argentinei la începutul reprizei a doua, după ce același Lautaro i-a oferit coechipierului său o pasă ingenioasă cu călcâiul. Argentina l-a pierdut pe fundașul Leonardo Ballerdi.
Căpitanul lui Marseille s-a accidentat și nu va putea juca la Cupa Mondială. În locul său, la lot va fi chemat, cel mai probabil, Marcos Senesi, de la Bournemouth. O altă variantă este Martinez Quartra, de la River Plate.
Portugalia a învins Chile cu 2-1, într-un meci cu incidente. Cristiano Ronaldo a început meciul ca titular, dar a fost schimbat la pauză, iar înlocuitorul său, Gonçalo Guedes, a marcat primul gol.Bruno Fernandes a dublat avantajul Portugaliei în minutul 75, iar Lucas Cepeda a marcat pentru Chile în prelungiri.
Leão a intrat într-o altercație aprinsă cu fundașul chilian Ivan Román, după ce a considerat că a fost faultat de un alt adversar. Leão a fost surprins în timp ce dădea cu pumnul, iar Román a reacționat furios, ambii primind cartonașe roșii directe chiar înainte de pauză.
Endrick a fost omul meciului Brazilia – Egipt 2-1. Ancelotti nu l-a luat în lot pe Neymar, iar Vini jr. a început ca rezervă. Endrick a marcat în minutul 52, din pasa lui Rapfinha, după ce Bruno Guimaraes deschise scorul. Pentru egipteni a înscris Ziko.
Germania a învins SUA, la Chicago, însă americanii au dominat meciul. Kai Havertz și Leroy au marcat pentru nemți, iar Antonee Robinson a înscris pentru gazde. Manuel Neuer, revenit la națională, a fost doar rezervă, titular fiind Baumann.
Harry Kane a marcat al 67-lea său gol din acest sezon. A fost unicul gol al meciului Anglia – Noua Zeelandă și al 79-lea pentru el la națională.Tuchel și-a schimbat complet echipa la pauză, iar Rio Ngumoha (Liverpool), 17 ani, a devenit al cincilea cel mai tânăr debutant al naționalei. Anglia a folosit 22 de jucători într-un meci pentru prima dată din 2004.
Joao Paolo, de la FCSB,a fost titular în meciul dintre Capul verde și Bermuda, scor 3-0. Și Jovo Lukic, de la U Cluj, a început ca titular meciul dintre Bosnia și Panama, dar a fost înlocuit în minutul 63.
Rezultatele din amicale:
SUA- Germania 1-2
Argentina – Honduras 2-0
Brazilia – Egipt 2-1
Anglia – Noua Zeelandă 1-0
Belgia – Tunisia 5-0
Portugalia – Chile 2-1
Canada – Irlanda 1-1
Elveția – Australia 1-1
Panama – Bosnia 1-1
Bolivia – Scoția 0-4
Venezuela – Turcia 1-2
Capul Verde – Bermuda 3-0
Qatar – El Salvador 0-0
Paraguay – Nicaragua 4-0
Haiti – Peru 1-2
Puerto Rico – Arabia Saudită 0-3
Jamaica – Africa de Sud 0-1
Curacao – Aruba 4-0