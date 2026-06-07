Sport

Se turează motoarele pentru Mondial! Ce au făcut Brazilia, Argentina, Anglia, Belgia și Germania în ultimele amicale

Turneul final al Campionatului Mondial începe la 11 iunie, iar formațiile participante fac ultimele pregătiri înainte de startul celei mai mari competiții din istorie
Catalin Oprea
07.06.2026 | 06:33
Se tureaza motoarele pentru Mondial Ce au facut Brazilia Argentina Anglia Belgia si Germania in ultimele amicale
ULTIMA ORĂ
Lautaro Martinez a marcat pentru Argentina FOTO X
ADVERTISEMENT

Marile puteri ale fotbalului par în formă înainte de a ataca titlul mondial. Cel puțin așa se deduce din forma bună arătată în ultimele amicale premergătoare Cupei Mondiale. Turneul final începe săptămâna viitoare, cu meciul Mexic – Africa de Sud.

Argentina a învins cu Messi pe bancă

Fără Messi, menajat, Argentina a trecut de Honduras cu 2-0. Lautaro Martínez a deschis scorul din penalty pentru campioana mondială en titre, iar Giuliano Simeone, a marcat pentru a dubla avantajul Argentinei la începutul reprizei a doua, după ce același Lautaro i-a oferit coechipierului său o pasă ingenioasă cu călcâiul. Argentina l-a pierdut pe fundașul Leonardo Ballerdi.

ADVERTISEMENT

Căpitanul lui Marseille s-a accidentat și nu va putea juca la Cupa Mondială. În locul său, la lot va fi chemat, cel mai probabil, Marcos Senesi, de la Bournemouth. O altă variantă este Martinez Quartra, de la River Plate.

Ronaldo n-a marcat, Rafa Leao a fost eliminat

Portugalia a învins Chile cu 2-1, într-un meci cu incidente. Cristiano Ronaldo a început meciul ca titular, dar a fost schimbat la pauză, iar înlocuitorul său, Gonçalo Guedes, a marcat primul gol.Bruno Fernandes a dublat avantajul Portugaliei în minutul 75, iar Lucas Cepeda a marcat pentru Chile în prelungiri.

ADVERTISEMENT
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul Executiv...
Digi24.ro
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul Executiv - surse

Leão a intrat într-o altercație aprinsă cu fundașul chilian Ivan Román, după ce a considerat că a fost faultat de un alt adversar. Leão a fost surprins în timp ce dădea cu pumnul, iar Román a reacționat furios, ambii primind cartonașe roșii directe chiar înainte de pauză.

ADVERTISEMENT
De nicăieri! Florinel Coman a anunțat că pleacă, după România - Țara Galilor...
Digisport.ro
De nicăieri! Florinel Coman a anunțat că pleacă, după România - Țara Galilor 2-1: "Nu mai vreau"

Brazilia și Germania, victorii la limită

Endrick a fost omul meciului Brazilia – Egipt 2-1. Ancelotti nu l-a luat în lot pe Neymar, iar Vini jr. a început ca rezervă. Endrick a marcat în minutul 52, din pasa lui Rapfinha, după ce Bruno Guimaraes deschise scorul. Pentru egipteni a înscris Ziko.

ADVERTISEMENT

Germania a învins SUA, la Chicago, însă americanii au dominat meciul. Kai Havertz și Leroy au marcat pentru nemți, iar Antonee Robinson a înscris pentru gazde. Manuel Neuer, revenit la națională, a fost doar rezervă, titular fiind Baumann.

Harry Kane a marcat al 67-lea gol al sezonului

Harry Kane a marcat al 67-lea său gol din acest sezon. A fost unicul gol al meciului Anglia – Noua Zeelandă și al 79-lea pentru el la națională.Tuchel și-a schimbat complet echipa la pauză, iar Rio Ngumoha (Liverpool), 17 ani, a devenit al cincilea cel mai tânăr debutant al naționalei. Anglia a folosit 22 de jucători într-un meci pentru prima dată din 2004.

ADVERTISEMENT

Joao Paolo, de la FCSB,a  fost titular în meciul dintre Capul verde și Bermuda, scor 3-0. Și Jovo Lukic, de la U Cluj, a început ca titular meciul dintre Bosnia și Panama, dar a fost înlocuit în minutul 63.

Rezultatele din amicale:

SUA- Germania 1-2

Argentina – Honduras 2-0

Brazilia – Egipt 2-1

Anglia – Noua Zeelandă 1-0

Belgia – Tunisia 5-0

Portugalia – Chile 2-1

Canada – Irlanda 1-1

Elveția – Australia 1-1

Panama – Bosnia 1-1

Bolivia – Scoția 0-4

Venezuela – Turcia 1-2

Capul Verde – Bermuda 3-0

Qatar – El Salvador 0-0

Paraguay – Nicaragua 4-0

Haiti – Peru 1-2

Puerto Rico – Arabia Saudită 0-3

Jamaica – Africa de Sud 0-1

Curacao – Aruba 4-0

 

 

Fotoreportaj de la primul meci al lui Gică Hagi în România. Roller coaster...
Fanatik
Fotoreportaj de la primul meci al lui Gică Hagi în România. Roller coaster emoțional pentru „Rege” la amicalul cu Țara Galilor
„Te ia Zeljko Kopic cu el?”. Cătălin Cîrjan, șocat de decizia plecării antrenorului...
Fanatik
„Te ia Zeljko Kopic cu el?”. Cătălin Cîrjan, șocat de decizia plecării antrenorului croat de la Dinamo. Ce a spus despre colaborarea cu Gică Hagi la națională: „Este idolul meu”
David Matei, copleșit de revenirea în Ghencea în tricoul naționalei. Cărui jucător galez...
Fanatik
David Matei, copleșit de revenirea în Ghencea în tricoul naționalei. Cărui jucător galez i-a obținut tricoul: „Îmi place mult!”
Tags:
Parteneri
'Dinozarul' de la U Cluj, ofertat de altă echipă din SuperLiga
iamsport.ro
'Dinozarul' de la U Cluj, ofertat de altă echipă din SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!