Se umple Arena Națională! Câte bilete s-au dat la FCSB – Dinamo, derby-ul care poate aduce titlul roș-albaștrilor

În așteptarea celui de-al doilea titlu consecutiv, Campioana a vândut un număr important de bilete pentru „Eternul Derby”, programat în etapa a 7-a a play-off-ului. .

Înaintea derby-ului cu Dinamo, echipa lui Elias Charalambous este pe locul 1, cu 42 de puncte, cu șase mai multe decât Universitatea Craiova și cu șapte decât CFR Cluj.

Din acest motiv, fanii roș-albaștrilor s-au înghesuit să cumpere tichete la „Eternul Derby”, în ciuda faptului că meciul a fost programat într-o zi de luni.

Conform , în 26 de ore de când au fost puse la vânzare, suporterii campioanei en-titre au cumpărat aproximativ 15.000 de bilete. Astfel, sunt șanse mari ca Arena Națională să fie arhiplină la ora partidei.

Interesul este unul mare și din partea susținătorilor lui Dinamo. Potrivit pactului de reciprocitate dintre cele două galerii, gruparea din Ștefan cel Mare a primit la acest derby nu mai puțin de 8000 de bilete.

Echipa lui Kopic e pe val după 1-1 cu CFR Cluj și speră să îi pună piedică rivalei în drumul spre titlu. Dinamo are o serie neagră în confruntările cu FCSB. „Câinii roșii” au pierdut toate din ultimele nouă dueluri directe.

FCSB – Dinamo, din etapa a 7-a a play-off-ului, va fi ultimul „Derby de România” din acest sezon. Până acum, cele două rivale s-au confruntat patru ori. Toate meciurile au fost câștigate de FCSB, trei în SuperLiga și unul în Cupa României.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

Nu, nu suntem campionii ediției în curs. Încă. Vom fi matematic dacă vom câștiga meciurile pe care le vom juca săptămâna viitoare. Primul pas e să umplem Arena luni. Ora e bună, maxima zilei e 26°C – dar putem s-o ducem împreună la 28 , putem verifica numărătoarea voturilor online, poate ne trece prestația modestă (aia din comunicate), poate ne revine și spiritul sportiv… who knows (n.r. – Cine știe?)? Haideți să ne mobilizăm pentru (pen)ultima oară în acest sezon!” – Mihai Stoica