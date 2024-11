„Se unesc toate echipele Dinamo!”. Când ar putea avea loc miracolul din Ștefan cel Mare: „Ia Nicolae Badea 15%”

Dumitru Dragomir prevede un miracol în Ștefan cel Mare. „Oracolul de la Bălcești” este convins că Dinamo va avea o singură echipă și a dezvăluit când se va întâmpla acest lucru la cea mai recentă ediție de „Profețiile lui Mitică”.

Când se unesc toate echipele Dinamo. Profeția lui Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir este impresionat de și l-a lăudat pe președintele Andrei Nicolescu. După 16 etape disputate în sezonul regulat, „câini roșii” sunt pe locul 3, cu 25 de puncte, la cinci lungimi de liderul U Cluj.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal n-a uitat nici de echipa din Liga 3 a „câinilor”. și este pe loc de play-off în Seria 4.

„Nu mă surprinde. Nu mă surprinde pentru că Nicolescu se price la fotbal. A dovedit și la Rapid. Că el a promovat Rapidul. El și Iosif. Și Iosif e la Dinamo, la Badea. A făcut treabă bună Badea. E de felicitat Badea.

(n.r. – Când va fi un singur Dinamo?) Când vor avea stadion. Părerea mea este că se unesc toate. Ia Badea 10-15%. P-ăștia nu îi ține el cu bani? Îi ține cu bani.Le plătește salarii. Nu e ușor să dai la niște inși chiar și 1000 de euro. Sunt 30 de oameni.

Plus deplasările, plus echipamentul, plus cei de lângă, mai sunt 20.000 de euro. 50.000 de euro pe lună sunt bani”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”, show care e live pe , lunea, de la ora 13:30.

Când încep lucrările la noul stadion a lui Dinamo

Luna aceasta ar trebui să înceapă lucrările la noul stadion Dinamo. În luna august, Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, dezvăluia , pe care ar urma să joace atât echipa din Liga 3, cât și cea din prima ligă.

„Licitația este acum publică, se depun oferte din partea constructorilor, proiectanților, iar pe 15-16 septembrie se închide licitația. Dacă nu există contestații, se alege cea mai bună ofertă și se semnează contractul pentru proiectare și execuție.

De obicei, există contestații, acum poate avem noroc și nu vor exista. Prin octombrie-noiembrie ar trebui să se semneze contractul, apoi se depun actele de către constructor pentru obținerea autorizațiilor. Atunci începe să se organizeze șantierul, vin să-și instaleze mașinile de lucru, utilajele. Din noiembrie, dacă nu sunt contestații, vedem șantierul organizat”, promitea Ionuț Popa în august 2024.

