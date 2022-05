Se va confrunta România cu o criză a uleiului, precum alte state? Anunțul ministrului agriculturii

În mai multe state importante din Europa, uleiul de floarea soarelui a fost raționalizat. Oficialii din Guvernul Ciucă dau asigurări că în România situația este sub control.

Ministrul agriculturii dă asigurări că România nu se va confrunta cu o criză a uleiului

Exporturile de de floarea-soarelui din Ucraina și Rusia au reprezentat, în ultimii ani, aproape 80% din totalul consumului la nivel mondial. După izbucnirea războiului, aprovizionarea cu acest produs din estul Europei s-a blocat.

Astfel, țări precum Marea Britanie, Germania, Spania, Belgia sau Grecia au impus măsuri de raționalizare a uleiului.

România este foarte departe de o astfel de situație, cel puțin asta spun autoritățile. Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, spune că țara noastră se situează la polul opus.

Conform acestuia, la noi se produc mai multe semințe de floarea-soarelui decât necesarul de consum.

”Nu cred că va fi cazul (n.r. ca România să raționalizeze uleiul). România produce mult mai multe semințe de floarea soarelui decât are nevoie ca necesar de consum de ulei rafinat. Dacă luăm un an agricol bun ca 2021, am produs mai multe semințe decât necesarul nostru de consum pe ulei rafinat și asta ne arată că suntem departe de o potențială criză.

România are oportunitatea de a procesa cât mai mult semințele astfel încât să fie transformate în ulei brut sau rafinat și să poată fi exportate în noi piețe care s-au eliberat după ce Ucraina nu a mai putut exporta ulei brut”, a declarat Arian Chesnoiu la .

Premierul Ciucă, o altă voce importantă care nu ia în calcul criza de ulei

În urmă cu două săptămâni, și premierul Nicolae Ciucă dădea asigurări că România are şi nu există pericolul să nu poată fi asigurat necesarul de ulei pentru anul în curs.

”Am discutat cu fermierii şi cu procesatorii şi în acest moment există cantitatea de floarea-soarelui necesară până la sfârşitul recoltei, adică până în luna august şi, de asemenea, mi-au dat asigurări că există materie primă până la sfârşitul anului.

Ca atare, doresc să îi asigur pe toţi cetăţenii români că nu suntem în niciun fel de pericol să nu putem asigura uleiul comestibil necesar pentru consum”, a afirmat Ciucă, la finalul unei vizite efectuate la o fabrică de ulei din Buzău, pe 15 aprilie.