„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului

În ultima perioadă, despre Dan Petrescu s-a zvonit că ar avea cancer și că a început procesul de chimioterapie. Doar că ulterior un jurnalist britanic a susținut că a vorbit cu fostul fotbalist de la Chelsea, iar acesta i-a spus că nu ar fi vorba despre așa ceva, ci doar despre o anumită problemă la gât, însă în niciun caz atât de gravă precum s-a speculat.

Marius Bilașco a anunțat că Dan Petrescu se simte din ce în ce mai bine și se pregătește chiar de revenirea în antrenorat

După ceva timp, chiar Petrescu a vorbit deschis despre situația sa și, fără să specifice în mod special acest lucru, a dat de înțeles că situația sa medicală nu ar fi chiar foarte complicată. Iar acum, în contextul meciului FCSB – CFR Cluj, Marius Bilașco, directorul sportiv al clubului din Gruia și un apropiat al celui poreclit „Bursucul” din perioadele în care ei au colaborat la echipa ardeleană, a oferit noi detalii despre starea medicală a tehncianului aflat de ceva timp, mai exact de la ultima plecare de la Cluj-Napoca, în afara fotbalului.

Fostul atacant a transmis că această perioadă de pauză i-a prins foarte bine lui Dan Petrescu, cel care arată din ce în ce mai multe semne de însănătoșire de ceva timp, iar antrenorul a început deja să se gândească la revenirea pe banca tehnică.

„Dan Petrescu e foarte bine. El a zis că o să se întoarcă atunci când va fi pregătit. Pauza asta i-a prins foarte bine. Are un vibe bun, aceeași foame de a face performanță. Cred că e un semnal foarte bun”, a spus Bilașco la

Dan Petrescu a infirmat recent că ar avea cancer

După cum s-a notat anterior, destul de recent , iar acesta i-ar fi spus că nu știe de unde au apărut zvonurile legate de faptul că ar avea cancer:

„Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer, nu știe de unde au ieșit poveștile astea, dar că a avut probleme de sănătate la gât și urmează un tratament pentru încă o lună. Apoi va căuta să revină în antrenorat. A părut excelent”.

De asemenea, ulterior, și a lăsat de înțeles că s-a exagerat destul de mult pe baza acestei chestiuni în tot acest timp:

„În momentele astea, când au ieșit multe istorii despre mine în presă, am primit atâtea clipuri din Rusia, din Italia, din Anglia. Mai puțin din România, dar eu știam asta. Am fost mai mult apreciat în străinătate decât aici. Asta este realitatea! Dar mergem înainte. Și în România sunt mulți care sunt alături de mine, dar parcă nu la fel de mulți ca cei din străinătate”.