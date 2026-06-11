Se va mai retrage Sorana Cîrstea? Anunțul momentului despre cea mai în forma sportivă a României

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Șeful FRT, George Cosac, a făcut o declarație neașteptată în ceea ce o privește pe Sorana Cîrstea. E ferm convins că sportiva își va continua cariera în tenis. Ultimele luni au fost cele mai bune din parcursul ei profesional.

Sorana Cîrstea nu se mai retrage? Ce crede președintele FRT

Imediat ce a revenit de la Roland Garros jucătoarea din Târgoviște . Sorana Cîrstea (36 ani) vrea să-și țină promisiunea de a pune deoparte racheta de tenis. După o carieră de 20 de ani vrea să se lase dusă de val. Nu are planuri pentru perioada următoare, însă nu toată lumea crede că se va ajunge în acest punct.

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Într-un interviu pe care l-a acordat recent, președintele Federației Române de Tenis, George Cosac (58 ani), a făcut o afirmație uluitoare. Fostul tenismen care a concurat la dublu la Jocurile Olimpice de vară din 1992, împreună cu Dinu Pescariu, susține că sportiva are mari șanse să se răzgândească legat de parcursul său.

Fostul jucător care a ajuns până pe locul 265 ATP, pe 23 octombrie 1995, a explicat de ce a tras această concluzie. Susține că o duce de minune în planul profesional. Ocupă locul 18 în clasamentul WTA, fiind vorba de cea mai înaltă performanță atinsă de șatenă.

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„Eu sunt convins că Sorana va decide să continue la sfârşitul anului. Îi merge prea bine… Renunţă doar dacă va avea un motiv destul de serios precum să dea naştere unui copil. Altfel nu cred să aibă vreun alt motiv să îşi încheie cariera. Ea joacă din plăcere şi poate face orice fel de surpriză, inclusiv pe iarbă.

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E capabilă de orice rezultat, mai ales când e relaxată şi îi merge jocul”, a spus George Cosac la finalul Adunării Generale a FRT, după ce a fost reales la conducerea instituției, scrie . În schimb, tenismena nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului, preferând să se bucure din plin de ultimele turnee și competiții.

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George Cosac, un nou mandat la conducerea FRT

George Cosac a dat lovitura, după ce a câștigat un nou mandat la conducerea Federaţiei Române de Tenis. Alegerile s-au desfășurat miercuri, 10 iunie 2026, în cadrul Adunării Generale de la Centrul Naţional de Tenis Simona Halep din Bucureşti. La eveniment au fost prezente 204 cluburi dintre cele 254 cu drept de vot.

Prin urmare, fostul jucător de tenis din Constanța a primit 159 de voturi din partea membrilor afiliaţi. Locul doi a fost ocupat de Silviu Cristian Matei, cu 27 de voturi. Poziția a treia i-a aparținut lui Dumitru Hărădău, cu 3 voturi. Comisia de organizare a transmis că a înmânat 200 de buletine de vot. Dintre acestea, 10 au fost anulate. Unul nu a fost depus în urnă.

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„Sunt onorat pentru încrederea care mi se acordă şi pentru că structurile sportive au hotărât să continue această luptă. Nu este o perioadă prielnică pentru sport pentru că vedem dificultăţile economice care sunt, iar în aceste condiţii şi federaţiile au probleme.

Sigur, la noi e o speranţă suplimentară legată de faptul că avem câteva procese bune câştigate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a ne recupera banii sistaţi ilegal de către Ministerul Sportului, actualmente Agenţia Naţională pentru Sport”, a declarat George Cosac, relatează .

”Nu va fi un mandat ușor”

„Nu va fi un mandat uşor. Astfel, am cerut votanţilor să fie alături de această conducere pentru că numai împreună putem realiza lucrurile pe care ni le dorim cei din familia tenisului. Este important să asigurăm un buget decent pentru a organiza competiţii.

Îmi doresc ca tinerii jucători de tenis să beneficieze de condiţiile de care beneficiază toţi ceilalţi sportivi de la alte discipline. Mă refer la cantonamente, bani de pregătire, de deplasări şi aşa mai departe. E o discrepanţă enormă între cum sunt văzuţi copiii de la tenis şi cei de la celelalte sporturi”, a completat președintele FRT.