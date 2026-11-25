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VOYO transmite meciurile din Premier League, însă nicio televiziune nu s-a arătat momentan interesată de a cumpăra drepturile pentru Championship, al doilea eșalon fotbalistic din Anglia. Lucrurile s-ar putea schimba după ce Edi Iordănescu a devenit al treilea român din acest campionat după Lisav Eissat (Bristol) și Andrei Coubiș (Lincoln).

VOYO transmite meciurile din Premier League, însă Championshipul britanic nu este transmis în România

Potrivit informațiilor FANATIK, televiziunea care ar dori să achiziționeze drepturile de televizare pentru Championship ar trebui să plătească cel puțin 500.000 de euro, un preț extrem de piperat pentru o competiție care nu ar fi tocmai interesantă pentru publicul de la noi.

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Interesant este că Bulgaria, Ungaria, Polonia și chiar Republica Moldova au televiziuni care dețin aceste drepturi. Astfel, Championshipul britanic se poate vedea în Bulgaria pe Nova Sport TV, în Ungaria pe Network 4, în Polonia pe TVP, , în Cehia și Slovacia pe TV Nova, în Germania pe Sky Deutschland și în Franța pe beIN Sports.

În zonă, Pe 7 septembrie 2026, Mateusz Borek, cunoscut jurnalist și confondator al Kanal Sportowy, a încercat să cumpere drepturile TV pentru Championship, însă prețul solicitat (1 milion de euro) a fost considerat exagerat.

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O televiziune din Polonia a vrut să cumpere drepturile TV, însă nu a putut plăti 1 milion de euro

„Am vrut să le cumpărăm, dar nu cred că există vreo șansă să obții drepturile pentru Championship în Polonia pentru mai puțin de un milion de euro pe sezon. Este de câteva ori mai mult decât un sezon întreg al Cupei Germaniei sau al Cupei Portugaliei. Nu au niciun client în Polonia și, cu toate acestea, mențin prețul și nu vor să vândă mai ieftin”, s-a plâns jurnalistul.

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În cele din urmă, televiziunea publică poloneză TVP a achiziționat drepturile pentru Championship, valabile până la finalul sezonului 2027/2028, începând de la 26 octombrie 2026. Suma finală negociată nu a fost făcută publică.