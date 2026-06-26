Se văd primele schimbări după era Kopic! Ce a adus nou Nuno Campos la Dinamo

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Dinamo se află în această perioadă în Polonia, la Kielce, acolo unde jucătorii își desfășoară cantonamentul de vară sub comanda lui Nuno Campos. , pe banca tehnică după plecarea lui Zeljko Kopic și va conduce pregătirea planificată în perioada 18 iunie – 2 iulie.

Ce a adus nou Nuno Campos la Dinamo

Perioada de tranziție nu a fost deloc lungă, iar Nuno Campos încă încearcă, cel mai probabil, să își cunoască cât mai bine jucătorii, în condițiile în care SuperLiga se reia în mai puțin de o săptămână. Totodată, fotbaliștii trebuie să se obișnuiască cu metodele noului antrenor, deoarece Zeljko Kopic s-a aflat la cârmă în ultimii doi ani și jumătate.

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Deși a trecut puțin timp, primele schimbări sunt deja vizibile în sesiunile de antrenament. Potrivit , este pentru prima dată când fotbaliștii se pregătesc pe grupuri specifice, în funcție de post și de profil. Nuno Campos a venit cu doi secunzi: unul specializat pe organizarea defensivă, iar celălalt pe faza ofensivă.

Cum se desfășoară antrenamentele lui Dinamo în cantonament

Fanii dinamoviști se întreabă, probabil, cum au loc sesiunile de pregătire din cantonamentul desfășurat în Polonia. Conform sursei precizate mai sus, lotul de jucători a fost împărțit în două grupe, iar fiecare a beneficiat de exerciții specifice postului pe care evoluează. De fotbaliștii ofensivi s-a ocupat secundul Gonçalo Cruz, iar de cei defensivi João Bagão.

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Nuno Campos a urmărit preponderent jucătorii din compartimentul ofensiv, însă cu siguranță se află la curent cu evoluția fazei defensive. Totodată, la antrenamentele echipei s-a alăturat și un nou fundaș central: .

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Ambițiile din sezonul viitor

Zeljko Kopic a reușit să o readucă pe Dinamo în fruntea fotbalului românesc, după ce echipa suferise mult în ultimele sezoane. În stagiunea recent încheiată, formația din Ștefan cel Mare a ratat la limită accederea în cupele europene, rivala FCSB reușind să se impună la barajul pentru Conference League în prelungiri.

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Noul tehnician al „câinilor” are contract până în 2028, iar obiectivul acestuia este să ducă mai departe munca depusă de Zeljko Kopic în ultimii doi ani și jumătate. Misiunea nu va fi deloc ușoară, suporterii așteptând ca Nuno Campos să o readucă pe Dinamo într-o competiție europeană.