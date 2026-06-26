Sport

Se văd primele schimbări după era Kopic! Ce a adus nou Nuno Campos la Dinamo

Care sunt primele schimbări după era Zeljko Kopic. Ce a adus nou, de fapt, Nuno Campos la formația din Ștefan cel Mare și cum se desfășoară cantonamentul din Austria.
Iulian Stoica
26.06.2026 | 07:35
Se vad primele schimbari dupa era Kopic Ce a adus nou Nuno Campos la Dinamo
ULTIMA ORĂ
Se văd primele schimbări după era Kopic! Ce a adus nou Nuno Campos la Dinamo. Foto: Facebook Dinamo
ADVERTISEMENT

Dinamo se află în această perioadă în Polonia, la Kielce, acolo unde jucătorii își desfășoară cantonamentul de vară sub comanda lui Nuno Campos. Tehnicianul portughez a fost instalat, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, pe banca tehnică după plecarea lui Zeljko Kopic și va conduce pregătirea planificată în perioada 18 iunie – 2 iulie.

Ce a adus nou Nuno Campos la Dinamo

Perioada de tranziție nu a fost deloc lungă, iar Nuno Campos încă încearcă, cel mai probabil, să își cunoască cât mai bine jucătorii, în condițiile în care SuperLiga se reia în mai puțin de o săptămână. Totodată, fotbaliștii trebuie să se obișnuiască cu metodele noului antrenor, deoarece Zeljko Kopic s-a aflat la cârmă în ultimii doi ani și jumătate.

ADVERTISEMENT

Deși a trecut puțin timp, primele schimbări sunt deja vizibile în sesiunile de antrenament. Potrivit Radio Dinamo 1948, este pentru prima dată când fotbaliștii se pregătesc pe grupuri specifice, în funcție de post și de profil. Nuno Campos a venit cu doi secunzi: unul specializat pe organizarea defensivă, iar celălalt pe faza ofensivă.

Cum se desfășoară antrenamentele lui Dinamo în cantonament

Fanii dinamoviști se întreabă, probabil, cum au loc sesiunile de pregătire din cantonamentul desfășurat în Polonia. Conform sursei precizate mai sus, lotul de jucători a fost împărțit în două grupe, iar fiecare a beneficiat de exerciții specifice postului pe care evoluează. De fotbaliștii ofensivi s-a ocupat secundul Gonçalo Cruz, iar de cei defensivi João Bagão.

ADVERTISEMENT
VIDEO Negocierile pentru susținerea noului guvern, blocate: pe ce nu se înțeleg PSD,...
Digi24.ro
VIDEO Negocierile pentru susținerea noului guvern, blocate: pe ce nu se înțeleg PSD, PNL, USR și UDMR

Nuno Campos a urmărit preponderent jucătorii din compartimentul ofensiv, însă cu siguranță se află la curent cu evoluția fazei defensive. Totodată, la antrenamentele echipei s-a alăturat și un nou fundaș central: Martin Pascual, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT
Trădare! Răzvan Lucescu i-a bătut obrazul prietenului lui Vladimir Putin:
Digisport.ro
Trădare! Răzvan Lucescu i-a bătut obrazul prietenului lui Vladimir Putin: "Voi nu știați?"

Ambițiile din sezonul viitor

Zeljko Kopic a reușit să o readucă pe Dinamo în fruntea fotbalului românesc, după ce echipa suferise mult în ultimele sezoane. În stagiunea recent încheiată, formația din Ștefan cel Mare a ratat la limită accederea în cupele europene, rivala FCSB reușind să se impună la barajul pentru Conference League în prelungiri.

ADVERTISEMENT

Noul tehnician al „câinilor” are contract până în 2028, iar obiectivul acestuia este să ducă mai departe munca depusă de Zeljko Kopic în ultimii doi ani și jumătate. Misiunea nu va fi deloc ușoară, suporterii așteptând ca Nuno Campos să o readucă pe Dinamo într-o competiție europeană.

Fosta iubită a lui Alex Pițurcă a stârnit admirația fanilor. Imaginile care au...
Fanatik
Fosta iubită a lui Alex Pițurcă a stârnit admirația fanilor. Imaginile care au dat foc internetului din dormitorul Cristinei Ich
Din demisionar a devenit erou! Cine e selecționerul, căruia fanii i-au amenințat familia...
Fanatik
Din demisionar a devenit erou! Cine e selecționerul, căruia fanii i-au amenințat familia la Cupa Mondială, care n-a jucat niciodată fotbal de performanță
Lipsește de la Wimbledon! Fostul număr 1 mondial diagnosticat cu o boală incurabilă
Fanatik
Lipsește de la Wimbledon! Fostul număr 1 mondial diagnosticat cu o boală incurabilă
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
A răbufnit la adresa lui Gigi Becali, de ziua finanțatorului FCSB: 'La mulți...
iamsport.ro
A răbufnit la adresa lui Gigi Becali, de ziua finanțatorului FCSB: 'La mulți ani... cu executare! E un hoț'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!