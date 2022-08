Se vând și ultimele bilete pentru FCSB – Viking! Jandarmeria încearcă să îi alunge pe bișnițarii de la Arena Națională

Joi, 18 august, la ora 11:00, FCSB a scos la vânzare și din play-off-ul Conference League. La partida cu norvegienii, echipa lui Nicolae Dică va fi susținutăd e aproximativ 30.000 de fani.

Suporterii FCSB-ului, coadă la casele de bilete de la Arena Națională. Jandarmeria stă cu ochii pe speculanți

Ultimele bilete pentru FCSB – Viking se vând doar la case, care au fost deschise la ora 10:50. Peste o sută de persoană au venit la Național Arena și au format o coadă uriașă pentru a obține un tichet la partida cu norvegienii.

Pentru cele 3000 de bilete, coada s-a format la casele de la cel mai mare stadion din țară cu aproximativ o oră înainte ca acestea să fie deschise. 70 de suporteri așteptau încă de la ora 10:00 să pună mâna pe un bilet la FCSB – Viking.

Autorității asigură liniștea și ordinea publică la Național Arena încă din momentul în care au fost dechise casele. Jandarmii sunt și ei prezenți, în special pentru a îndepărta

„Pentru ca bișnițarii să dispară trebuie ca NIMENI să nu mai cumpere bilete de la ei. Cine are dovezi că există persoană/persoane din club care-i ajută să obțină bilete altfel decât poate achiziționa oricine, să-mi scrie și promit că persoana/persoanele va/vor dispărea până la amurg. Sunt convins însă că nu există”, a scris Mihai Stoica, pe Facebook.

Interes mai mare decât la meciul cu Chelsea

Suporterii FCSB-ului vor lua loc doar în tribune la partida tur cu Viking. , astfel că vicecampioana României a putut să vândă doar 30.000 de bilete. În numai 24 de ore, online, roș-albaștrilor vânduseră deja peste 15.000 de tichete.

Mihai Stoica a dezvăluit că interesul este mai mare decât la meciul FCSB – Chelsea 1-0, din turul optimilor de finală ale Europa League, sezonul 2012-2013. La acea partidă, pe Național Arena au asistat 50.051 de spectatori.

„15.500 de bilete până în acest moment s-au vândut. Ne aşteptăm să fie în jur de 30.000. Am făcut concesie la UEFA. Nu am fentat nimic. Totul e legal. Fiind închise peluzele, am forţat puţin. De regulă, când se închide o peluză, se închide peluza gazdelor. Dar având în vedere faptul că noi eram obligaţi să băgăm suporterii norvegieni… Noi pierdem 1500 de locuri cu zona tampon. Ei vor sta în Peluza Nord, unde a fost steagul ălă.

Noi am fost recidivişti şi ne-am comportat exemplar. Când delegatul pentru securitate strânge mâna tuturor celor care au fost implicaţi în organizarea partidei şi ne felicită şi spune că nu a fost nicio problemă. A doua zi te trezeşti cu raport de rasism. Am scos steagul ăla în câteva secunde.

Probabil că mai scoatem bilete şi la case. Că nu e normal. Sunt oameni care nu au acces online. Sunt pensionari care vor să vină cu nepoţii la meci. În primele 31 de minute au fost 6.000 de bilete vândute. Asta este viteză mai mare, interes mai mare decât la meciul cu Chelsea, care era record”, a declarat managerul general al roș-albaștrilor, la .