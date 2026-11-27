Prima și cea mai importantă condiție pentru ca România să spere este victoria contra Camerunului. Și-ar asigura locul 3 în Grupa K de la CM. Merg în faza eliminatorie, alături de primele două clasate din fiecare grupă, cele mai bune 8 (din 12) locuri 3. România pleacă de pe ultima poziție în ierarhia locurilor 3, dar totul se poate schimba la finalul zilei. România – Camerun se joacă de la ora 18:00.
Avem 0 puncte, o goluri marcate și golaveraj -2. Criteriile de departajare sunt, în ordine: punctele, golaverajul, numărul de goluri marcate, numărul cartonașelor. Dacă niciunul nu poate separa echipele, decide o tragere la sorți.
O victorie cu 1-0, de exemplu, ne-ar trimite deja peste Qatar și Vietnam, care au disputat 3 partide fiecare. În celelalte partide de vineri, avem nevoie de ajutorul rezultatelor pentru a sprinta către șaisprezecimi. Este aproape imposibil de crezut că o victorie la un gol diferență a României ne-ar aduce calificarea, astfel că băieții lui Mircea Diaconescu au nevoie de cât mai multe reușite în poarta Camerunului pentru a-și crește șansele de a progresa din grupă.
Brazilia – Costa Rica, Grupa I: Brazilia are 6 puncte, Costa Rica unul, la fel ca Tanzania, care este și ea în aceeași grupă. Costa Rica trebuie facă cel mult egal cu Brazilia.
Irlanda – Tanzania, Grupa I: O victorie a Irlandei, care are acum 3 puncte și e pe 2, ar fi ideală. Tanzania trebuie să facă egal sau să piardă acest joc. Astfel, Irlanda ar fi pe 2 și una dintre Tanzania și Costa Rica ar fi pe 3, ambele sub România la puncte.
Algeria – Republica Dominicană, Grupa J: Algeria să piardă și să rămână cu 3 puncte și cu golaveraj negativ.
Muntenegru – Chile, Grupa J: Rezultatul acestui meci trebuie analizat în contextul celeilalte partide din grupă, Algeria – Republica Dominicană. În funcție de scorul de acolo, se nasc alte scenarii care complică și mai mult situația.
Japonia – Honduras, Grupa L: România trebuie să o bată pe câștigătoarea meciului la golaveraj. Acum, ambele au 0 puncte. Honduras are golaveraj -4, iar Japonia -2, la fel ca România.
Victoria nu garantează intrarea României printre cele mai bune 32 de echipe de la CM. Însă șansele să ne calificăm în șaisprezecimi sunt mari. O simulare făcută cu ajutorul inteligenței artificiale le dă tricolorilor 64,7% șanse de calificare. Este foarte importantă și diferența de scor. O victorie la un gol ne dă 50% șanse, una la două goluri 70,9%, iar una la 3 goluri 90,8%. Egalul sau înfrângerea echivalează cu eliminarea României.
Cu o victorie contra Camerunului, România e sigură că le depășește pe Qatar și pe Vietnam. Va mai avea nevoie să treacă de două adversare din clasamentul de mai jos pentru a intra în faza eliminatorie măcar de pe locul 8.