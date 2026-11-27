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Prima și cea mai importantă condiție pentru ca România să spere este victoria contra Camerunului. Și-ar asigura locul 3 în Grupa K de la CM. Merg în faza eliminatorie, alături de primele două clasate din fiecare grupă, cele mai bune 8 (din 12) locuri 3. România pleacă de pe ultima poziție în ierarhia locurilor 3, dar totul se poate schimba la finalul zilei. România – Camerun .

Cum stăm acum în grupă?

. Criteriile de departajare sunt, în ordine: punctele, golaverajul, numărul de goluri marcate, numărul cartonașelor. Dacă niciunul nu poate separa echipele, decide o tragere la sorți.

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O victorie cu 1-0, de exemplu, ne-ar trimite deja peste Qatar și Vietnam, care au disputat 3 partide fiecare. În celelalte partide de vineri, avem nevoie de ajutorul rezultatelor pentru a sprinta către șaisprezecimi. Este aproape imposibil de crezut că o victorie la un gol diferență a României ne-ar aduce calificarea, astfel că băieții lui Mircea Diaconescu au nevoie de cât mai multe reușite în poarta Camerunului pentru a-și crește șansele de a progresa din grupă.

Ce trebuie să se întâmple în celelalte meciuri de vineri pentru ca România să se califice?

Brazilia – Costa Rica, Grupa I: Brazilia are 6 puncte, Costa Rica unul, la fel ca Tanzania, care este și ea în aceeași grupă. Costa Rica trebuie facă cel mult egal cu Brazilia.

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Irlanda – Tanzania, Grupa I: O victorie a Irlandei, care are acum 3 puncte și e pe 2, ar fi ideală. Tanzania trebuie să facă egal sau să piardă acest joc. Astfel, Irlanda ar fi pe 2 și una dintre Tanzania și Costa Rica ar fi pe 3, ambele sub România la puncte.

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Algeria – Republica Dominicană, Grupa J: Algeria să piardă și să rămână cu 3 puncte și cu golaveraj negativ.

Muntenegru – Chile, Grupa J: Rezultatul acestui meci trebuie analizat în contextul celeilalte partide din grupă, Algeria – Republica Dominicană. În funcție de scorul de acolo, se nasc alte scenarii care complică și mai mult situația.

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Japonia – Honduras, Grupa L: România trebuie să o bată pe câștigătoarea meciului la golaveraj. Acum, ambele au 0 puncte. Honduras are golaveraj -4, iar Japonia -2, la fel ca România.

Inteligența artificială dă 64,7% șanse de calificare pentru România în cazul unei victorii cu Camerun

Victoria nu garantează intrarea României printre cele mai bune 32 de echipe de la CM. Însă șansele să ne calificăm în șaisprezecimi sunt mari. O simulare făcută cu ajutorul inteligenței artificiale le dă tricolorilor 64,7% șanse de calificare. Este foarte importantă și diferența de scor. O victorie la un gol ne dă 50% șanse, una la două goluri 70,9%, iar una la 3 goluri 90,8%. Egalul sau înfrângerea echivalează cu eliminarea României.

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Clasamentul locurilor 3 înaintea meciurilor din ultima zi a fazei grupelor CM U17 din Qatar

Cu o victorie contra Camerunului, România e sigură că le depășește pe Qatar și pe Vietnam. Va mai avea nevoie să treacă de două adversare din clasamentul de mai jos pentru a intra în faza eliminatorie măcar de pe locul 8.