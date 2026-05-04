Se vede titlul în Bănie! Preşedintele CS Universitatea Craiova e sigur: “Suntem mult mai aproape decât atunci cu CFR Cluj”. Ce spune de scandalul de arbitraj

Victoria cu 2-1 în fața lui Dinamo a dus-o pe Universitatea Craiova și mai aproape de câștigarea titlului în acest sezon. Conducerea clubului din Bănie chiar simte că, de data aceasta, visul de a deveni campioni ai României este mai aproape de realizare decât a fost vreodată. Pavel Badea a vorbit în direct despre atmosfera de la club, dar mai ales despre așteptările conducerii.

Pavel Badea simte titlul aproape de Universitatea Craiova. „Astrele sunt de partea noastră acum!”

Universitatea Craiova are în acest sezon cele mai mari șanse să pună capăt „secetei” de trofee, mai ales de titluri. Oltenii au arătat foarte bine în actuala stagiune și continuă să se mențină pe prima poziție și în play-off. , însă până atunci focusul tuturor celor din echipă este pe câștigarea campionatului. Pavel Badea a spus cât de mare este „agitația” în această perioadă și a numit avantajele echipei sale în actualul sezon, comparativ cu cel precedent.

„Știți că la noi fotbalul se mănâncă pe pâine, vorbind la modul figurativ. Este clar că lumea aștepta cu mare nerăbdare acest meci, în special că Dinamo este un adversar tradițional al nostru. Ne doream o victorie, am și reușit-o. Să sperăm că vom continua pe panta ascendentă din ultimele etape pentru a reuși să îndeplinim un obiectiv pe care nu l-am mai reușit de vreo 35 de ani. Avem de partea noastră și astrele. Pentru că putem spune că, față de anul trecut, când am avut destul de multe ghinioane, iată că acum legea compensației își face simțită prezența.

Ieri a fost un meci extrem de greu contra unei echipe foarte dificile și care a reușit să ne blocheze. Luând per ansamblu exprimarea în acest campionat, Universitatea Craiova a fost de-a lungul timpului apreciată pentru jocul ofensiv și totodată pentru valoarea lotului. Deci ceea ce face Craiova acum nu este decât să confirme părerea tuturor că este anul nostru. Sperăm să avem continuitate până la sfârșit și să obținem rezultatele pe care ni le dorim. Sunt ani buni de când tot încercăm. Anul acesta se simte că suntem foarte aproape, chiar mai aproape decât atunci când am jucat ultima etapă cu CFR la Craiova și am pierdut după ce aveam 1-0 la pauză”, a spus inițial Pavel Badea.

Universitatea Craiova vrea să facă eventul în acest sezon

U Craiova mai duce o luptă, la fel de intensă, în Cupa României, unde va juca pe data de 13 mai, la Sibiu, finala contra lui U Cluj. Pavel Badea a mărturisit că atât el, cât și colegii săi din conducerea echipei vor eventul.

„Visurile noastre sunt pentru ambele obiective. Sperăm că vom fi în stare și vom reuși să păstrăm rezultatele în favoarea noastră, pentru că presiunea este imensa. Vă dați seama, când ai la stadion 27.000 de oameni și alte zeci, sute de mii de oameni care privesc cu nerăbdare…”, a mai spus președintele formației de pe „Oblemenco”.

Pavel Badea, verdict după offside-ul care i-a scandalizat pe dinamoviști

Pavel Badea a comentat pe scurt și cazul și care a cauzat un scandal de proporții din partea adversarilor la finalul meciului. „Îmi pare rău că s-a întâmplat această situație. Nu uitați că Universitatea Craiova nu are nicio vină în această situație. Deci nu poate fi acuzată de nimic în ceea ce ar viza incorectitudinea.

Este o acțiune de joc care s-a desfășurat pe parcursul a peste 30 de secunde cu 15-17 pase în prealabil. Deci nu pot acuza Universitatea Craiova de nimic sau că a câștigat acest meci nemeritat. Sportiv, Craiova a fost mai bună decât Dinamo aseară!”, a concluzionat Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.

1990/91 este ultimul sezon în care Craiova cucerea titlul în România

2020/21 este ultimul sezon în care oltenii puneau mâna pe Cupa României