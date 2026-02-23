Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Se vede titlul în Bănie! Sorin Cârţu, anunţ triumfător după victoria Universităţii Craiova la Slobozia: “Avem şanse mari!”

Universitatea Craiova a învins cu 3-0 pe terenul Unirii Slobozia și a luat alte 3 puncte importante. Ce a spus Sorin Cârțu despre titlu, dar și despre concurența între jucătorii oltenilor.
Mihai Dragomir
23.02.2026 | 11:15
Universitatea Craiova are șanse foarte mari să încheie sezonul regular pe prima poziție, mai ales după victoria de duminică seară în deplasarea cu Unirea Slobozia. Ce a spus Sorin Cârțu despre șansele oltenilor la titlu.

Concluziile lui Sorin Cârțu după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3

Etapa a 28-a din SuperLiga i-a adus Universității Craiova alte 3 puncte importante. Oltenii au plecat de la Slobozia fericiți după 3-0 contra celor de la Unirea, meci câștigat de aceștia fără probleme.

Sorin Cârțu a intrat a doua zi în direct după succesul Universității Craiova în campionat și a spus totul despre meciul jucat. Președintele de onoare al formației din Bănie a explicat cum a fost tratat acest meci.

„E bine. Am trecut meciul ăsta, l-am tratat foarte serios și sigur l-am pus în în evidență, faptul că eram noi favoriți ai hârtiei, am trecut favoriți și în teren. Așa trebuie să joci cu o echipă atunci când este diferență între tine și ea și să încerci cât mai repede să dai gol, să îți creezi un avantaj.

Cu cât joci mai mult cu ei aproape de tine, cu atât prind și mai mult tupeu și îți e mai greu. Ceea ce iarăși s-a remarcat e că, de multe ori când am mai jucat cu echipe de tipul ăsta, am început cu handicap și am umblat după recuperarea lui și am stat tot cu inima la gât așa până am rezolvat problemele. Deci, aseară a fost exact cum trebuie să fie când joci serios.

Adică foarte serios. Tratat toate partidele foarte serios. Mai sunt 12 meciuri și nu trebuie să ne gândim decât așa, individual, pe fiecare partidă care o avem. Hai să o tratăm cu caracteristicile respective”, a spus inițial Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu crede în șansele Universității Craiova la titlu

Ulterior, Sorin Cârțu a vorbit despre șansele la titlu ale Universității Craiova. În acest sezon, oltenii cred mai mult decât oricând în posibilitatea de a deveni campioni la final, iar „Sorinacio” știe care este, de fapt, rețeta de succes.

„Avem șanse mari. Ce ne-a lipsit nouă, pentru că noi am mai fost în situații din astea în care a fost acolo aproape și am cochetat cu posibilitatea asta de a lua campionatul, dar de fiecare dată ne-a lipsit constanța, consecvența așa în ceea ce trebuia să facem. În ultimul timp, acum, văd că suntem foarte responsabili pentru fiecare partidă.

Preocuparea noastră este de a câștiga partidele și de a acumula puncte. Acum știi cum e, mai sunt două meciuri în campionatul ăsta regular care s-a jucat într-un anumit specific. Pe urmă vin partidele de play-off. Acela e un specific diferit și cu mai multă eficiență în ceea ce faci atunci când obții o victorie sau chiar și când nu pierzi. Și îți creează o altfel de stare de concurs pe care trebuie să o menținem la un nivel ridicat”, a mai spus Sorin Cârțu.

Ce spune Sorin Cârțu despre concurența pe fiecare post la Universitatea Craiova. „Au niște neplăceri!”

Jucătorii lui Filipe Coelho au sărbătorit victoria cu Unirea Slobozia printr-o bătaie cu bulgări în fața suporterilor. Deși atmosfera la echipă este una foarte bună, Sorin Cârțu știe că unii jucători simt din plin concurența pe postul pe care joacă.

„Într-adevăr, o concurență mare pe fiecare post și asta s-a și dorit de la început. De când s-a început campionatul ăsta, cu Rădoi și lotul cum a fost alcătuit. Ideea asta de concurență, uite cum este Isenko, la momentul ăsta așteaptă să intre în poartă sau concurența asta cu Popescu, cu Lung. Cei care prim poarta sunt foarte interesați să nu primească gol în așa fel încât și pentru meciul următor să fie în gândirea antrenorului.

Așa la fel este și în atac, acolo unde ai văzut și Nsimba are 9 goluri și Assad. Se gândesc poate să și concureze pentru titlul ăsta de golgheter. Întotdeauna când este concurență, e bine pentru echipă. Sigur că în sufletul lor nu e atât simplu. Au niște neplăceri, dar asta e mai puțin important pentru tine ca echipă sau antrenor”, a concluzionat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

  • 56 de puncte a strâns Universitatea Craiova în 28 de etape
  • 28 februarie este data următorului meci al oltenilor în campionat (acasă, cu Metaloglobus)
