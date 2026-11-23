ADVERTISEMENT

Viitorul clubului UTA Arad rămâne în centrul atenției! În pline negocieri pentru atragerea unor noi investitori, mai multe personaje importante s-au reunit în loja stadionului din Arad, la meciul cu Universitatea Craiova. Tudor Guțilă, omul care reprezintă grupul interesat să se implice la club, s-a aflat în aceeași lojă cu Alexandru Meszar și Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad. Acolo a fost surprins și europarlamentarul PNL Rareș Bogdan.

Întâlnire importantă în loja stadionului din Arad! Tudor Guțilă și Alexandru Meszar, din nou față în față

Negocierile pentru viitorul clubului UTA Arad continuă să provoace agitație. Duminică, 22 noiembrie, cu ocazia confruntării dintre UTA și Universitatea Craiova, în loja stadionului au fost prezenți mai mulți oameni cu influență în fotbal și în administrația locală. Printre aceștia s-au numărat Alexandru Meszar, cel care conduce în prezent destinele clubului, Tudor Guțilă, reprezentantul potențialilor investitori, și Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad. La stadion s-a aflat și europarlamentarul Rareș Bogdan.

ADVERTISEMENT

Tudor Guțilă este omul care vrea să cumpere UTA Arad. FANATIK a anunțat în exclusivitate . Agentul de jucători vrea să aducă bani la Arad, iar planul său este să rezolve cât mai rapid problemele financiare și să ducă echipa pe linia de plutire.

Ce spune Iustin Cionca, despre investitorii interesați de UTA

Iustin Cionca a confirmat în exclusivitate pentru FANATIK că există discuții privind viitorul clubului arădean. Președintele Consiliului Județean Arad speră ca venirea unor noi investitori să rezolve problemele financiare ale echipei, aflată în concordat preventiv. „Mi-aș dori să scoată UTA din concordat. Sunt discuții, nu pot să mă pronunț. Am înțeles că posibilii investitori ar fi din străinătate”, a declarat Iustin Cionca, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mai mult, președintele Consiliului Județean Arad a dezvăluit că abia acum l-a cunoscut pe Tudor Guțilă. Potrivit acestuia, agentul de jucători

ADVERTISEMENT

Tudor Guțilă a făcut un nou anunț chiar în ziua meciului cu Universitatea Craiova

Duminică, înaintea meciului cu Universitatea Craiova, Tudor Guțilă a transmis un comunicat în care a insistat că negocierile sunt în desfășurare și că nu există, deocamdată, un acord semnat. Chiar și Adrian Mihalcea, antrenorul echipei, declara recent că nu mai primise informații despre posibila schimbare de conducere.

ADVERTISEMENT

„În ultimele două săptămâni au fost speculate în presă o mulțime de informații despre UTA Arad, cu privire la negocieri, schimbări ale conducerii și sume de bani, așa că am considerat că este necesar să revin pentru a lămuri aceste aspecte. UTA nu este un club oarecare, iar oamenii care au construit și susținut acest proiect merită respect. Nu am venit la Arad pentru fotografii, titluri spectaculoase sau pentru a apărea în fiecare zi în câte un articol cu un nou scenariu despre viitorul meu. UTA Arad are nevoie de un proiect concretizat printr-un plan serios, oameni serioși și resurse pe măsura ambițiilor. UTA are nevoie de stabilitate financiară, de profesionalism și de o perspectivă pe termen lung”, a precizat Guțilă.