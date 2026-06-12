Se vinde UTA Arad?! Alexandru Meszar, prima reacţie despre preluarea echipei: „Avem discuţii din patru direcţii!” Ce spune Aviv Eissat

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UTA Arad ar putea să îşi schimbe patronatul în această vară. , tatăl internaţionalului român Lisav Eissat, este interesat să preia clubul din Arad, unul dintre cele mai vechi din SuperLiga.

Alexandru Meszar confirmă negocierile pentru preluarea clubului: „Avem discuţii iniţiate din patru direcţii diferite”

FANATIK l-a contactat pe Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA Arad. Omul de afaceri susţine că negocierile pentru preluarea clubului se poartă în patru direcţii, dar nu a vrut să dea numele oamenilor de afaceri interesaţi, spunând că deocamdată lucrurile sunt într-o fază de tatonare:

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„Având în vedere că ne aflăm într-o perioadă intercompetițională și declarațiile mele publice anterioare, prin care am arătat că UTA are nevoie de parteneri sau proprietari cu o putere financiară superioară celei existente în prezent, este firesc să fi apărut manifestări de interes din partea unor persoane și grupuri de investitori.

În acest moment există intenții și discuții inițiate din patru direcții diferite. Pentru că am convenit împreună cu fiecare dintre părțile implicate ca aceste tratative să rămână confidențiale, consider că este normal, moral și etic să nu fac referiri publice la numele niciunei persoane sau organizații.

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Doresc însă să precizez că toate aceste discuții se află în prezent într-o fază de cunoaștere reciprocă și de evaluare preliminară, nu într-o etapă avansată de negociere. Dacă și când vor exista evoluții concrete care pot influența viitorul clubului, acestea vor fi comunicate transparent și oficial suporterilor și opiniei publice”, este reacţia lui Meszar pentru FANATIK.

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Aviv Eissat, interesat să preia UTA Arad: „România a devenit atractivă pentru investiţiile în sport”

Aviv Eissat a fost la Arad şi a avut discuţii cu actualul finanţator, Alexandru Meszar, dar şi cu primarul Aradului, Cătălin Bibarţ. Aviv Eissat are mai multe afaceri în România şi nu exclude implicarea în fotbal:

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„România a devenit o piață atractivă pentru investițiile în sport. Da, marțea trecută am vizitat clubul istoric din orașul Arad, fondat de familia evreiască Neuman. În timpul vizitei mele la Arad, am avut ocazia să mă întâlnesc cu câteva persoane din cadrul clubului și să înțeleg mai bine mediul fotbalistic local și potențialul clubului.

Ca investitor implicat în afaceri internaționale, apreciez oportunitățile care pot crea valoare pe termen lung și pot contribui la dezvoltarea UTA Arad și a comunității sale. În acest moment, nu a fost luată nicio decizie finală și este prea devreme pentru a comenta o tranzacție specifică sau o posibilă achiziție. Orice evoluții viitoare, dacă și când vor avea loc, vor fi comunicate prin canalele oficiale corespunzătoare”, a spus Aviv Eissat pentru .

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UTA se confruntă cu probleme financiare!

Clubul UTA Arad a fost înfiinţat în 1945 şi are în palmares şase titluri de campioană a României şi două Cupe ale României. Arena „Francisc Neuman” are 11.500 de locuri şi a fost inaugurată în anul 2020, fiind unul dintre stadioanele moderne ale SuperLigii.

Deşi a încheiat pe locul 7 în SuperLiga, . Datoriile sunt de peste 6 milioane de euro, existând inclusiv restanţe salariale către jucători. Anul trecut, UTA Arad a intrat în concordat preventiv şi din acest motiv nu a putut intra în barajul pentru Conference League, nevând drept să participe în cupele europene.