ADVERTISEMENT

Cornel Dinu (78 de ani) a analizat și el jocul naționalei României la Stockholm, acolo unde „tricolorii” au pierdut primul meci din Grupa B4 a Ligii Națiunilor, scor 1-2, cu Suedia. „Mister” a criticat vehement alegerile lui Gică Hagi (61 de ani).

Cornel Dinu, discurs aspru după Suedia – România 2-1. Criticile aduse lui Hagi

în debutul în Grupa B4 din Liga Națiunilor. Cornel Dinu a dat de pământ cu „tricolorii” pe care i-a trimis în teren Gică Hagi. „Se vorbește mult mai mult decât se joacă. Se dovedește că e diferență între a vorbi și a crea fotbal. Suntem în stadiul de a căuta o formulă de echipă.

ADVERTISEMENT

Sunt și tentațiile astea de a veni cu 40 de jucători pentru cele 4 meciuri, iar de aici se dispare ideea că echipa de bază trebuie să fie o echipă cu omogenitate, în care se fac puține schimbări. Echipa care are stabilitate are și succes. E o schimbare în mentalitate generală a fotbalului.

Diferența de valoare individuală e clară. La noi mai intervine faptul că avem o echipă mai în vârstă, jucătorii pe care se mizează nu prea joacă la echipele de club. Suedia a câștigat fără să forțeze. A lăsat impresia că joacă la trecerea timpului și că ar marca cât ar dori dacă ar forța.

ADVERTISEMENT

Putem trage concluzii despre echipa națională abia după jocul din Polonia. Mă așteptam la un joc mai compact în ce înseamnă blocul funcțional al echipei, care a arătat o intenție de a face pressing avansat. Ideea de a jucat cu 3 fundași centrali nu e cea mai inspirată, mai ales dacă ne uităm la cum a jucat Ghiță. Mai bine ai prezență mai consistentă în terenul advers decât să te blindezi cu 7 jucători în propriul careu”, și-a început Cornel Dinu discursul, la

ADVERTISEMENT

Analiza prestației lui Ianis Hagi

Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai criticați „tricolori” după eșecul din Suedia. „Se vede că Ianis nu joacă la echipa de club. Nu se poate discuta de subiectivism aici. Se mizează pe calitățile pe care le-a demonstrat în trecut, nu în prezent. Schimbările din repriza a doua nu au adus absolut nimic, niciun fel de agresivitate și de consistență în jocul naționalei”, a adăugat fostul selecționer.

ADVERTISEMENT

Hagi, îndemnat să schimbe sistemul la echipa națională

Până acum, în noul mandat, Gică Hagi a folosit un sistem cu 3 fundași centrali. La fel ca alți oameni din fotbalul românesc, „În general, formula de apărători centrali a noastră e formată din jucători lenți, lucrul ăsta se vede și la Drăgușin, și la Coubiș, și la Ghiță. Coubiș a fost folosit în general în partea stângă a defensivei în trecut, acum a jucat mai în dreapta.

Nu e o soluție, cred că trebuie să jucăm cu doi fundași centrali. Drăgușin a fost tot timpul cu o fracțiune de secundă mai lent decât atacanții adverși și la Fiorentina”, a completat Cornel Dinu.

ADVERTISEMENT

Care au fost remarcații „Procurorului”

Cornel Dinu i-a lăudat însă pe fundașii laterali de la echipa națională, Andrei Rațiu și Nicușor Bancu. „Rațiu a confirmat capacitatea de efort pe care o știm, în aceeași măsură și Bancu. Restul rămân datori la echipa națională”, a conchis Dinu.