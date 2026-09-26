Sport

Cornel Dinu a desființat alegerile lui Hagi din Suedia – România 2-1: „Se vorbește mai mult decât se joacă”. Singurii remarcați ai lui Mister

Cornel Dinu nu s-a ferit de cuvinte după ce România a pierdut în Suedia la debutul în Liga Națiunilor. Selecționerul Gică Hagi nu a scăpat nici el de criticile „Procurolului”
Cristian Măciucă
26.09.2026 | 22:57
Cornel Dinu a desfiintat alegerile lui Hagi din Suedia Romania 21 Se vorbeste mai mult decat se joaca Singurii remarcati ai lui Mister
ULTIMA ORĂ
Cornel Dinu a desființat alegerile lui Hagi din Suedia - România 2-1: „Se vorbește mai mult decât se joacă”. Singurii remarcați ai lui Mister. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Cornel Dinu (78 de ani) a analizat și el jocul naționalei României la Stockholm, acolo unde „tricolorii” au pierdut primul meci din Grupa B4 a Ligii Națiunilor, scor 1-2, cu Suedia. „Mister” a criticat vehement alegerile lui Gică Hagi (61 de ani).

Cornel Dinu, discurs aspru după Suedia – România 2-1. Criticile aduse lui Hagi

România a pierdut pe Strawberry Arena, scor 1-2, cu Suedia, în debutul în Grupa B4 din Liga Națiunilor. Cornel Dinu a dat de pământ cu „tricolorii” pe care i-a trimis în teren Gică Hagi. „Se vorbește mult mai mult decât se joacă. Se dovedește că e diferență între a vorbi și a crea fotbal. Suntem în stadiul de a căuta o formulă de echipă.

ADVERTISEMENT

Sunt și tentațiile astea de a veni cu 40 de jucători pentru cele 4 meciuri, iar de aici se dispare ideea că echipa de bază trebuie să fie o echipă cu omogenitate, în care se fac puține schimbări. Echipa care are stabilitate are și succes. E o schimbare în mentalitate generală a fotbalului.

Diferența de valoare individuală e clară. La noi mai intervine faptul că avem o echipă mai în vârstă, jucătorii pe care se mizează nu prea joacă la echipele de club. Suedia a câștigat fără să forțeze. A lăsat impresia că joacă la trecerea timpului și că ar marca cât ar dori dacă ar forța.

ADVERTISEMENT
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce...
Digi24.ro
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa

Putem trage concluzii despre echipa națională abia după jocul din Polonia. Mă așteptam la un joc mai compact în ce înseamnă blocul funcțional al echipei, care a arătat o intenție de a face pressing avansat. Ideea de a jucat cu 3 fundași centrali nu e cea mai inspirată, mai ales dacă ne uităm la cum a jucat Ghiță. Mai bine ai prezență mai consistentă în terenul advers decât să te blindezi cu 7 jucători în propriul careu”, și-a început Cornel Dinu discursul, la Prima Sport 1.

ADVERTISEMENT
Ilie Dumitrescu a reacționat, după afirmația neașteptată a lui Ianis Hagi de la...
Digisport.ro
Ilie Dumitrescu a reacționat, după afirmația neașteptată a lui Ianis Hagi de la finalul meciului cu Suedia

Analiza prestației lui Ianis Hagi

Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai criticați „tricolori” după eșecul din Suedia. „Se vede că Ianis nu joacă la echipa de club. Nu se poate discuta de subiectivism aici. Se mizează pe calitățile pe care le-a demonstrat în trecut, nu în prezent. Schimbările din repriza a doua nu au adus absolut nimic, niciun fel de agresivitate și de consistență în jocul naționalei”, a adăugat fostul selecționer.

ADVERTISEMENT

Hagi, îndemnat să schimbe sistemul la echipa națională

Până acum, în noul mandat, Gică Hagi a folosit un sistem cu 3 fundași centrali. La fel ca alți oameni din fotbalul românesc, Cornel Dinu e de părere că „Regele” ar trebui să revină la sistemul cu 4 fundași. „În general, formula de apărători centrali a noastră e formată din jucători lenți, lucrul ăsta se vede și la Drăgușin, și la Coubiș, și la Ghiță. Coubiș a fost folosit în general în partea stângă a defensivei în trecut, acum a jucat mai în dreapta.

Nu e o soluție, cred că trebuie să jucăm cu doi fundași centrali. Drăgușin a fost tot timpul cu o fracțiune de secundă mai lent decât atacanții adverși și la Fiorentina”, a completat Cornel Dinu.

ADVERTISEMENT

Care au fost remarcații „Procurorului”

Cornel Dinu i-a lăudat însă pe fundașii laterali de la echipa națională, Andrei Rațiu și Nicușor Bancu. „Rațiu a confirmat capacitatea de efort pe care o știm, în aceeași măsură și Bancu. Restul rămân datori la echipa națională”, a conchis Dinu.

Mihai Rotaru i-a dat block lui Gigi Becali! Pică schimbul anului în SuperLiga?...
Fanatik
Mihai Rotaru i-a dat block lui Gigi Becali! Pică schimbul anului în SuperLiga? „Vorbesc prin intermediari”
Mihai Stoica a vorbit la telefon cu Nicușor Stanciu despre revenirea în SuperLiga!...
Fanatik
Mihai Stoica a vorbit la telefon cu Nicușor Stanciu despre revenirea în SuperLiga! Pariul făcut în direct cu Horia Ivanovici
De ce nu cântă imnul, de fapt, Andrei Coubiș la echipa națională
Fanatik
De ce nu cântă imnul, de fapt, Andrei Coubiș la echipa națională
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
CFR Cluj a ratat 800.000 de euro! Fanii au blocat afacerea
iamsport.ro
CFR Cluj a ratat 800.000 de euro! Fanii au blocat afacerea
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!