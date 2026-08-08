Sport

„Seamănă cu ăla de Chelsea, are fundul jos”. Noul transfer al FCSB, subiect de caterincă

Giovanni Becali a comentat în stilul caracteristic transferurile de la FCSB și l-a remarcat pe Aymen Boutoutaou, însă nu pentru talentul fotbalistic, ci pentru aspectul său fizic. Cum l-a ironizat pe francez.
Flaviu Popa
08.08.2026 | 15:57
Seamana cu ala de Chelsea are fundul jos Noul transfer al FCSB subiect de caterinca
EXCLUSIV FANATIK
Aymen Boutoutaou, ironizat de Giovanni Becali
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Giovanni Becali nu este impresionat, așadar, de transferurile celor de la FCSB și nu înțelege de ce niciun patron din România nu scoate din buzunar 30 de milioane de euro să cumpere jucători pentru a face o echipă puternică ce se poate califica cu ușurință în Liga Campionilor.

Giovanni Becali nu este impresionat de transferurile de la FCSB și îl ironizează pe Aymen Boutoutaou

„Seamănă cu jucătorul ăla de la Chelsea. Cu Hazard seamănă la fund, are fundul jos. Cum era Gerd Muller, dădea goluri că avea bazinul jos”, s-a amuzat Giovanni Becali în direct la GIOVANNI SHOW.

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Cel mai cunoscut agent de jucători din România nu înțelege de ce afaceriștii din fotbalul românesc preferă să bage bani cu țârâita și să nu obțină niciun rezultat notabil, când totul ar putea să fie mult mai ușor cu o investiție considerabilă.

„Dacă magnații noștri, în speță Gigi, Rotaru, Șucu, bă sunteți super milionari! Dați bă 30 milioane o dată, cumpără 6 jucători de 5 milioane și du-te în grupele UCL și 4 ani la rând scoți banii dublu. Așa cu țârâita. De vândut nu vrem să vindem, dar de dat nu dăm. Tu vrei pe Baiaram 6 milioane? Dar cât ai da pe unu de afară, să vină și liber. 700? 800.000? Dacă vrei în liga șmecherilor.

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Proprietarul ăsta de la Auda e un rus, leton, dar și rus, care a trimis două scouteri în Africa și a cumpărat 9 africani. I-ai văzut, cel mai bătrânel are 25 ani? Ai văzut cum interceptau mingile. Când ieșeau din careu mai dădeau o pasă greșită că nu aveam experiență”, a explicat Giovanni Becali.

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Giovanni Becali le cere milionarilor din fotbalul românesc să investească 30 de milioane în transferuri

Cât despre FCSB, Giovanni Becali crede că fotbaliștii pregătiți de Marius Baciu au devenit vedete peste noapte fără nicio logică, iar acum e greu ca cineva să-i mai aducă cu picioarele pe pământ, cu toate că nu joacă nimic și nu pot face pasul la o echipă mai mare.

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„Cred că unora le-a intrat în cap că-s jucători. Inclusiv Cisotti ăla, au fost atât de lăudați, de bine plătiți. Nu se mai cred pământeni. Ei au demonstrat-o, au câștigat două meciuri și au intrat în Conference. Și plătiți, tată. La țanc. Ia mă să întârzii două luni, că am dreptul. Vă plătesc luna a 3-a”, a punctat Giovanni Becali.

„Seamănă cu ăla de Chelsea, are fundul jos”

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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