Sean Connery a murit la 90 de ani. A fost la un pas să semneze cu Manchester United!

Sean Connery a murit la 90 de ani în Bahamas, în timpul somnului, după ce starea sa de sănătate se înrăutățise în ultima vreme. Unul dintre cei mai iubiți actori din lume, a fost numit ,,Unicul James Bond” și a câștigat un Oscar în 1988, dar puțini știu că a fost și un bun fotbalist!

Scoțianul a jucat fotbal de mic la Bonnyrigg Rose și ulterior a primit o ofertă de la o echipă de liga a doua din Scoția, East Fife cu care a făcut un turneu în Pacificul de Sud, unde a fost văzut întâmplător într-un meci de managerul lui Manchester United, Matt Bury.

Deoarece Connery avea 23 de ani, a luat decizia să refuze oferta englezilor de 25 de lire pe săptămână și s-a concentrat strict pe actorie, pentru că a consider că ar mai avea mai puțin de zece ani rămași din cariera de fotbalist.

Sean Connery a fost aproape să semneze cu Manchester United, dar destinul l-a oprit

După ce a plecat în turneu cu echipa scoțiană de liga a doua, East Fife, Connery a fost remarcat de managerul lui Manchester United, Matt Bury, care a insistat să îl aducă pe Old Trafford, pe când avea vârsta de 23 de ani.

Măgulit de o asemenea propunere, Sean Connery a fost la un pas să accepte oferta, dar instinctul l-a oprit să semneze cu ,,diavolii roșii” și bineînțeles, nu a regretat niciodată această decizie, mai ales după ce a devenit unul dintre cei mai mari actori din lume și a câștigat și un Oscar pentru rolul din filmul ,,The Untouchables”.

Actorul era și un fan împătimit al golfului, sport pe care îl practica cu drag și destul de frecvent. Ba mai mult, scoționul s-a declarat entuziasmat de proiectul de un miliard de lire sterline al lui Donald Trump, care dorea să construiască în Aberdeenshire, un domeniu turistic strict destinat pentru golf: ,,Nu pot să văd decât lucruri pozitive în această inițiativă. Această parte a Scoției este foarte neglijată și nu e nimic acolo în afară de câmpuri petrolifere”, explica Sean Connery.

Sean Connery a murit, dar memoria sa rămâne vie pentru fanii lui Celtic și Glasgow Rangers

Sean Connery a fost un fan înfocat al lui Celtic în copilărie, tatăl său Joseph fiind cel care l-a dus pentru prima oară la un meci de fotbal pe Celtic Park, deși actorul s-a născut la Eddinborough: ,,Fotbalul a fost o mare pasiune a mea când eram copil. Tata era fan Celtic Glasgow și jucam fotbal pe ,,gazonul din spatele casei”, care de fapt era din ciment.

Marele actor a povestit într-un interviu că și-a menținut iubirea pentru fotbal, dar a trebuit să o neglijeze după ce a început să joace din ce în ce mai mult: ,,A trebuit să neglijez această pasiune, pentru că eram din ce în ce mai ocupat cu filmele, dar m-am întors către ea, după ce m-am implicat la Celtic și l-am ajutat pe John Stein cu meci de binefacere”, spunea Sean Conner într-un interviu aniversar la împlinirea vârstei de 78 de ani.

Peste ani, a legat o frumoasă prietenie cu fostul președinte al lui Glasgow Rangers și a fost apostrofat de fanii lui Celtic, după ce a devenit suporterul lui Rangers, datorită legăturii puternice cu Murray: ,,Am schimbat taberele datorită lui David Murray, cu care am avut chimie din prima clipă în care ne-am întâlnit. E o companie extrem de plăcută și am rămas prieteni foarte, foarte buni de atunci. Și primesc un scuipat dacă merg în Parkhead (cartierul fanilor lui Celtic din Glasgow, unde se află și stadionul).

