Coșmar pentru Cristiano Ronaldo! Roșu direct și ar putea rata primul meci al Portugaliei la Cupa Mondială. Ce gesturi golănești a putut face. Video

Seară de coșmar pentru Portugalia în Irlanda. Lusitanii au suferit enorm și s-au văzut conduși cu 0-2 la pauză, iar în repriza secundă lucrurile nu au arătat deloc mai bine. Cristiano Ronaldo, liderul echipei, a fost trimis la vestiare după un gest total nesportiv făcut la adresa unui adversar.
Irlandezii au făcut o primă repriză de vis în fața Portugaliei lui Cristiano Ronaldo. Parrott a înscris o dublă superbă, iar lusitanii nu au reușit să spargă zidul compact al adversarilor.
Cristiano Ronaldo, titularizat în fața Irlandei, a făcut un meci modest, iar în minutul 62 a văzut cartonașul roșu. CR7 și-a lovit cu cotul un adversar din frustrare, fără a avea nici cea mai mică intenție de a juca mingea.
Arbitrul a luat decizia de a-l trimite la vestiare după consultarea reluărilor VAR. Imediat după ce a fost eliminat, CR7 a aplaudat ironic fanii irlandezi care îl huiduiau și a avut un schimb de replici cu selecționerul echipei adverse. Cristiano Ronaldo va primi cel puțin două etape de suspendare și riscă să rateze primul meci al Portugaliei de la Cupa Mondială.
Atacantul portughez va rata ultimul meci din faza grupelor, pe care lusitanii îl vor juca în fața naționalei Armeniei. Selecționata lui CR7 putea obține calificarea directă la Campionatul Mondial după meciul cu Irlanda, însă a ratat victoria, iar acum este obligată să obțină un rezultat pozitiv în ultima rundă.
Situația din grupă este una extrem de interesantă. Portugalia are 10 puncte, Ungaria 8, iar Irlanda 7. În următoarea rundă, la Budapesta, maghiarii vor avea parte de un duel decisiv cu selecționata insulară.