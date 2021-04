Octavian Popescu explică super reușita din partida cu FC Botoșani: “L-am văzut pe Neymar”. Video

FC Botoșani a dominat clar prima repriză cu FCSB și a condus cu 1-0 prin golul lui Ashkovski. Dar partea a doua a fost una de coșmar pentru echipa lui Marius Croitoru. Octavian Popescu a marcat un gol de generic în minutul 66, cu un șut de la marginea careului și a adus egalarea. Spectator la șutul spectaculos al lui Popescu, Pap a comis-o cinci minute mai târziu. I-a pus pe tavă mingea lui Panțîru, care a avut de îndeplinit o simplă formalitate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cele două faze au venit într-un moment foarte complicat pentru FCSB, care rămăsese și fără Olimpiu Moruțan. Fotbalistul venit chiar de la FC Botoșani, cel mai bun pasator din Liga 1, a ieșit accidentat în minutul 63. A fost înlocuit chiar de Panțîru, cel care avea să marcheze golul de 2-1 al gazdelor. Iar FC Botoșani a rămas cu un singur succes în 20 de meciuri cu FCSB, situație care a creat multe suspiciuni.

Octavian Popescu a marcat al doilea său gol în acest sezon de Liga 1, după ce a punctat și pe 30 ianuarie, în fața celor de la CSMS Iași. Tânărul de 18 ani era la acel moment unul dintre cei mai lăudati jucători din Liga 1, dar pentru el au urmat opt partide ca titular în care nu a marcat și nu a oferit vreo pasă decisivă. A bifat un assist cu Sepsi, etapa trecută, înaintea acestui gol cu FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eduard Pap, spectator la șutul lui Octavian Popescu. A comis-o grav cinci minute mai târziu, la reușita lui Panțîru

“Mi-a venit de la sine să trag. L-am văzut pe Neymar și am încercat și eu același lucru. Și mi-a ieșit. Toată lumea m-a tocat, dă la poartă, dă la poartă și am dat. Nu prea îmi vine mie să dau la poartă, dar am dat azi”, a declarat Octavian Popescu la finalul partidei.

ADVERTISEMENT

Eduard Pap nu își poate reproșa nimic la prima reușită, dar a fost marele vinovat la reușita prin care FCSB a trecut în avantaj. A întârziat nepermis degajarea, iar apoi a trimis exact în Panțîru, care a fost lăsat cu poarta goală. Culmea, Pap a fost cel mai vocal după această gafă. I-a reproșat unui coleg că i-a dat acea pasă înapoi.

“Sunt foarte supărat. Dar ăsta e fotbalul. Trebuie să merg înainte. În loc să joc lung, am pus-o jos, am jucat între linii, Rodriguez mi-a dat mingea înapoi. Mi-a sărit, am făcut preluare proastă, am vrut să degajez, dar am degajat în adversar și am luat gol”, a declarat Eduard Pap după gafa comisă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

FCSB își păstrează prima poziție după prima etapă din play-off. Cu un punct avans peste rivala CFR Cluj

“Am făcut pressing. Mi-am dat seama încă din tribună că trebuie să fac pressing la portar și mi-a ieșit. Nu știam că trebuie să intru azi, dar e mai puțin important. Bine că am adus cele trei puncte și așa a fost să fie”, a explicat Ionuț Panțîru, cel care a primit cadoul de la Pap.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eduard Pap a ajuns la FC Botoșani în 2017, de la ASA Târgu Mureș. În acest sezon a fost mai mult rezervă, fiind preferat Hidajet Hankic. Austriacul a fost scos din poartă de Marius Croitoru după partida pierdută cu Sepsi, pe propriul teren, scor 1-2.

După succesul cu FC Botoșani, FCSB revine pe primul loc, cu 36 de puncte. Unul mai mult decât rivala CFR Cluj, care s-a impus clar cu Academica Clinceni, scor 3-0. FC Botoșani rămâne pe ultimul loc în play-off, cu 21 de puncte.