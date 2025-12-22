Sport

Seara „dublelor“ pe Oblemenco! Detaliul inedit de la finalul meciului care a făcut-o pe Universitatea campioana de toamnă în SuperLigă

Universitatea Craiova a defilat cu Csikszereda și s-a „încoronat“ campioană de toamnă în SuperLigă într-o seară a „dublelor“. Cine s-a evidențiat în ultimul meci al anului.
Tibi Cocora
23.12.2025 | 00:20
Seara dublelor pe Oblemenco Detaliul inedit de la finalul meciului care a facuto pe Universitatea campioana de toamna in SuperLiga
Universitatea Craiova a defilat cu Csikszereda și s-a „încoronat“ campioană de toamnă în SuperLigă într-o seară a „dublelor“
Universitatea Craiova a avut parte de o seară memorabilă pe „Ion Oblemenco”, una care s-a lăsat cu o mulțime de „duble“. Alb-albaștrii au trecut cu 5-0 de Csikszereda într-un meci în care aproape totul s-a jucat „la dublu”, de la finalizare până la construcția fazelor decisive.

Patru „duble“ inedite în Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0

Finalul meciului dintre Universitatea și Csikszereda aduce în prim plan un detaliu inedit care a contat decisiv la stabilirea învingătoarei. Pe tabelă au ieșit în evidență două „duble“ semnate de Assad și David Matei, cei doi fiind de neoprit în fața porții.

De cealaltă parte, spectacolul ofensiv a fost completat de două assist-uri ale lui Baiaram și Etim, într-un meci în care Craiova a funcționat perfect, ca un mecanism bine uns.

35 de ani de când Universitatea Craiova nu a mai fost campioană de toamnă

Grație victoriei cu Csikszereda, Universitatea Craiova încheie prima parte a sezonului pe locul 1 și se încoronează campioană de toamnă. Este o performanță remarcabilă pentru ”alb-albaștri”, care nu au mai fost lideri la întreruperea campionatului de 35 de ani.

Mai exact din 8 decembrie 1990, data la care s-a pus punct primei părți a sezonului 1990-1991. Este și stagiunea în care Bănia a trăit ultima dată bucuria câștigării titlului pe prima scenă a fotbalului românesc.

Cum arăta lotul Universității Craiova în sezonul 1990-1991

În acel sezon de vis de acum 35 de ani, Universitatea Craiova îl avea pe banca tehnică pe Sorin Cârțu, omul care în acest moment este președintele de onoare al clubului. Însă, oltenii au alături, ca suporteri, și alți fotbaliști din acea generație.

Dacă în acest moment ”alb-albaștrii” au un lot cu numeroși jucători străini, în sezonul 1990-1991 singurul fotbalist care nu era român era atacantul albanez Roland Agalliu, autor a 3 goluri în 5 partide.

Lotul Universității Craiova în stagiunea în care a câștigat eventul arăta astfel:

  • Portari: Florin Prunea (32 / 0); Ștefan Crișan (1 / 0); Gabriel Boldici (2 / 0)
  • Fundaşi: Vasile Mănăilă (30 / 2); Emil Săndoi (33 / 13); Adrian Popescu (29 / 1); Nicolae Zamfir (27 / 3); Victor Cojocaru (16 / 0); Costel Carabaș (1 / 0)
  • Mijlocaşi: Ion Olaru (31 / 2); Dănuț Bică (26 / 0); Gheorghe Ciurea (31 / 13); Pavel Badea (31 / 10); Viorel Prună (9 / 1); Silvian Cristescu (10 / 3); Gheorghe
    Ceaușilă (6 / 0); Daniel Mogoșanu (27 / 2); Dumitru Mitriță (2 / 0); Cătălin Gârleşteanu (4 / 0)
  • Atacanţi: Eugen Neagoe (20 / 5); Adrian Pigulea (31 / 12); Ștefan Stoica (9 / 0); Gheorghe Craioveanu (13 / 3); Claudiu Constantin Stoica (4 / 0); Ovidiu Stîngă (1 / 0); Ion Dudan (4 / 0); Roland Agalliu (5 / 3)
  • Antrenor: Sorin Cârțu
