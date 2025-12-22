Seara „dublelor“ pe Oblemenco! Detaliul inedit de la finalul meciului care a făcut-o pe Universitatea campioana de toamnă în SuperLigă

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a avut parte de o seară memorabilă pe „Ion Oblemenco”, una care s-a lăsat cu o mulțime de „duble“. Alb-albaștrii au trecut cu 5-0 de Csikszereda într-un meci în care aproape totul s-a jucat „la dublu”, de la finalizare până la construcția fazelor decisive.

Patru „duble“ inedite în Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0

Finalul meciului dintre Universitatea și Csikszereda aduce în prim plan un detaliu inedit care a contat decisiv la stabilirea învingătoarei. Pe tabelă au ieșit în evidență două „duble“ semnate de Assad și David Matei, cei doi fiind de neoprit în fața porții.

De cealaltă parte, spectacolul ofensiv a fost completat de două assist-uri ale lui Baiaram și Etim, într-un meci în care Craiova a funcționat perfect, ca un mecanism bine uns.

35 de ani de când Universitatea Craiova nu a mai fost campioană de toamnă

, . Este o performanță remarcabilă pentru ”alb-albaștri”, care nu au mai fost lideri la întreruperea campionatului de 35 de ani.

Mai exact din 8 decembrie 1990, data la care s-a pus punct primei părți a sezonului 1990-1991. Este și stagiunea în care Bănia a trăit ultima dată bucuria câștigării titlului pe prima scenă a fotbalului românesc.

Cum arăta lotul Universității Craiova în sezonul 1990-1991

În acel sezon de vis de acum 35 de ani, Universitatea Craiova îl avea pe banca tehnică pe Sorin Cârțu, omul care în acest moment este președintele de onoare al clubului. Însă, oltenii au alături, ca suporteri, și alți fotbaliști din acea generație.

Dacă în acest moment ”alb-albaștrii” au un lot cu numeroși jucători străini, în sezonul 1990-1991 singurul fotbalist care nu era român era atacantul albanez Roland Agalliu, autor a 3 goluri în 5 partide.

