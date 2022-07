Seara europeană a echipelor românești din Conference League, disecată în platourile tv: „Toată lumea are șanse la calificare!” / „Saburtalo, cea mai bună dintre adversare”

Florin Răducioiu a vorbit și despre situația lui Toni Petrea de la FCSB, dând o replică acidă pentru antrenorul vicecampioanei României, despre care spune că acceptă unele lucruri pe care el nu ar putea să le accepte.

Seara europeană a echipelor românești din Conference League, disecată în platourile TV

Florin Răducioiu și Basarab Panduru au analizat seara europeană a , fiind de părere că toate formațiile din SuperLiga:

„E un fenomen pe care îl acceptăm, Gigi e adevăratul antrenor, nu comentez mai mult, pentru că nu spun un lucru nou. Dar dacă îi convine domnului Petrea această situație, e în regulă, eu nu aș putea accepta așa ceva.

Saburtalo e o echipă interesantă. Incredibil, vorbim despre o echipă de care nu am auzit nimic. Vorbim despre niște echipe cu fotbal modest”.

„Nu mai ține replica aceea că noi suntem talentați, iar echipele noastre nu înțeleg că trebuie să arate altceva când intră în teren.

Ok, suntem talentați și ce? Oricum nu prea arătăm că suntem talentați”, a mai spus Florin Răducioiu, la TV .

„Cred că e o seară bună, de ce nu ar fi?”

Basarab Panduru este de părere că a fost o seară bună pentru echipele europene, , despre care spune că nu mai joacă bine din play-off-ul sezonului trecut:

„Cred că e o seară bună, de ce nu ar fi bună. Toată lumea are șanse, chiar dacă cele mai mici șanse le are FCSB-ul, ținând cont de ceea ce s-a jucat. Maniera de cum ai pierdut, cum ai jucat.

Mie mi s-a părut că georgienii ăștia sunt de 10 ori mai buni decât Pyunik Erevan, adică dacă la ăia nu am văzut nimic, la ăștia am văzut fotbal, am văzut pase, am văzut viteză, am mai văzut câte ceva.

Saburtalo a fost de departe cea mai bună. Vllaznia nu mi s-a părut că a jucat ceva, iar la cum au jucat în prima repriză nu mă gândeam niciodată că vor reuși să egaleze la meciul ăsta.

Bine, ținem cont că ei vor juca primul meci oficial abia pe 20 august. La Vllaznia nu am văzut nimic, nu am văzut o idee, nu am văzut nimic”.

„Trag un semnal de alarmă la Octavian Popescu!”

„Eu trag de ceva timp un semnal de alarmă și spun că Octavian Popescu nu mai joacă ceva de mult timp. Eu sunt de 12 ani aici și îmi doresc să reușească tinerii să joace bine, să se ducă și să joace fotbal în străinătate, să câștige bani mai mulți, că nu joacă pentru mine. Lumea spune după că am ceva cu ei.

Deja din play-off-ul anului trecut, continui cu meciurile în care nu te vezi absolut deloc. Adică nu mai văd un dribling, nu mai văd o pasă, nu mai văd nimic”, a continuat „Pandi”.

„Octavian Popescu are un talent pe care nu l-am mai văzut demult la fotbaliștii români. Dar e mult de-odată să faci saltul de la nimic la 100.

Toată lumea se așteaptă să dea acum 20 de goluri, dar el nu mai joacă la fel ca anul trecut. Adversarii i-au luat urma, nu-l mai lasă să-și facă mingea pe dreptul și să șuteze de la distanță”, a mai spus Basarab Panduru.