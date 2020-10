Marcus Rashford a reușit primul hattrick în tricoul lui Man. United, în victoria cu 5-0 contra lui RB Leipzig. Golurile au venit chiar în ziua în care petiția inițiată de vârf a ajuns la un milion de semnături.

Marcus Rashford este unul dintre cei mai buni jucători ai lui Manchester United, iar antrenorul Ole Gunnar Solskjaer se așteaptă ca englezul să fie un marcator constant și în acest sezon.

În vârstă de 22 de ani, Rashford are o activitate prolifică și pe scena activismului britanic. Tot în data de 28 octombrie, o petiție inițiată de atacant a ajuns la un milion de semnături.

Marcus Rashford este eroul lui Manchester United, punând umărul serios la victoria cu 5-0 în fața lui RB Leipzig, după ce a fost decisiv și contra lui PSG, pe Parc des Princes. în urmă cu o săptămână. În Franța, Rashford a înscris golul de 2-1 pentru United în minutul 87 al meciului din prima etapă a grupelor Ligii Campionilor.

Cu patru goluri în două meciuri, Rashford este golgheterul UEFA Champions League. În prima ligă din Anglia, atacantul lui United are două goluri și două pase decisive în cinci partide jucate de echipa sa. Aflat la prima echipă a lui United din 2015, Rashford nu marcase niciun hattrick în tricoul roșu. Asta până în seara zilei de 28 octombrie.

Contra lui RB Leipzig, atacantul a jucat doar 30 de minute, însă timpul a fost suficient pentru ca el să marcheze primul hattrick pentru Manchester United și al doilea din întreaga sa carieră. Mai reușise o astfel de performanță într-un meci jucat de echipa U21 a Angliei în 2016, atunci când marca de trei ori chiar la debut, în victoria cu 6-1 contra Norvegiei.

„Antrenorul mi-a spus să ridic ritmul jocului, când am intrat pe teren, așa că m-am avântat în atac și am profitat de spații. A părut că echipa noastră poate marca la fiecare fază de poartă. A fost o reușită colectivă de excepție, pentru că au jucat bine atât titularii, cât și cei intrați pe parcurs. Nu prea ai cum să ceri mai mult de atât atunci când vine vorba de atitudine, intensitate și dorința de a `omorî` meciul definitiv”, a spus Rashford după meci, citat de The Sun.

Dar cele trei goluri înscrise pe parcursul a doar 16 minute nu au fost singura reușită a lui Rashford. În aceeași zi, o petiție inițiată de atacant a trecut pragul de un milion de semnături. Este vorba despre aceeași inițiativă care l-a adus pe atacant în atenția Reginei Angliei, care a decis să îl decoreze.

1.050.000 de semnături pentru hrana copiilor din Regat. „Nu pot să mă opresc din zâmbit, am așteptat asta mult timp”

Situația din Anglia este una tensionată în contextul pandemiei de coronavirus, iar Boris Johnson, prim-ministrul, a fost aspru criticat pentru modul în care a gestionat această perioadă. Johnson a plecat la luptă și cu un bagaj care îl făcea vulnerabil, fiind printre simbolurile Brexitului.

Una dintre problemele din perioada pandemiei a fost reprezentată de programele de ajutorare a familiilor care au situații financiare precare, dar și copii de crescut. Guvernul a decis să „taie” voucherele săptămânale pe care le aloca pentru fiecare copil, însă Rashford a pornit o campanie virtuală prin care a întors lucrurile. Campania sa l-a determinat pe Boris Johnson să continue să ajute familiile nevoiașe. Mai mult decât atât, Johnson l-a propus pe Rashford să fie decorat de Regină cu titlul MBE (Member of the Order of the British Empire). Din nefericire, situația continuă să fie una dificilă în Regat, iar programele de ajutorare a familiilor nevoiașe ar putea avea din nou de suferit, așa că atacantul lui Manchester United a inițiat o petiție.

„Cer guvernanților să aloce bani pentru: 1. extinderea programului de meniuri gratuite pe parcursul cursurilor din școli către toți copiii cu vârste mai mici de 16 ani, ai căror părinți sau tutori beneficiază de ajutor social, 2. oferirea de mese și posibilități de activitate și în perioadele de vacanță, 3. creșterea valorii voucherului Healthy Start la minim 4,25 lire sterline pe săptămână și extinderea programului”, se arată în motivația petiției inițiate de Rashford.

Îmediat după meciul cu RB Leipzing, câștigat de echipa sa cu 5-0 și pe parcursul căruia a marcat un hattrick, atacantul englez a aflat cu bucurie că petiția sa a adunat 1.030.000 de semnături. Până la data redactării acestui articol, numărul a crescut până la 1.048.675 și sunt toate șansele să atingă în curand pragul de 1.050.000. Pentru ca parlamentul din UK să ia în considerare o petiție, este necesar ca inițiativa să aibă doar 10.000 de semnături.

„3 goluri, 16 minute, 1.030.000 de semnături. Nu mă pot opri din zâmbit, am așteptat atât de mult să se întâmple asta. Mi-aș dori doar ca fanii să fi putut fi pe stadion și să trăiască asta alături de mine”, a pustat Rashford pe Twitter după meciul de pe Old Trafford.