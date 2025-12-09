Seară neagră pentru Cristi Chivu după Inter – Liverpool 0-1! Nerazzurri, capăt de drum după o serie invincibilă

Inter a cedat în fața lui Liverpool, scor 0-1, în etapa 6 din „Faza Ligii” UEFA Champions League. Unicul gol al duelului a fost marcat de Szoboszlai, în minutul 88, din penalty. La ce serie negativă a ajuns Cristi Chivu după acest eșec.
Din nefericire pentru Cristi Chivu, Inter a cedat pe teren propriu în fața lui Liverpool, scor 0-1, în etapa 6 din SuperLiga. Statisticienii au taxat dur eșecul românului și au expus un adevăr crunt.
Mai exact, Cristi Chivu, de când e pe banca Interului, a bifat 5 înfrângeri în cele 5 meciuri contra echipelor de top. În schimb, românul reușește să îi motiveze pe elevii săi în duelurile cu echipele mai slab cotate.
Mai mult decât atât, victoria lui Liverpool a întrerupt seria de 18 meciuri fără înfrângere a lui Inter în Champions League pe teren propriu. Până la acest meci, nerazzurri aveau 15 victorii și 3 egaluri consecutive pe San Siro.
După primele 6 etape din „Faza Ligii” UEFA Champions League, Inter, cu Cristi Chivu pe bancă, se află pe locul 5. Formația din Milano a acumulat 4 victorii și două înfrângeri în meciurile disputate la „masa bogaților”.
Eșecul cu Liverpool a venit într-un moment inoportun pentru Inter. „Cormoranii” au aplicat a doua înfrângere consecutivă a elevilor lui Cristi Chivu în Champions League și au demonstrat încă o dată că formația din Milano are probleme în meciurile cu echipele de top.