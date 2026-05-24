Seară neagră pentru Otto Hindrich și Legia Varșovia! Ce s-a întâmplat în ultima etapă din campionatul polonez. Video

Cu Otto Hindrich integralist, Legia Varșovia s-a impus categoric în ultimul meci al ediției 2025/2026 din Ekstraklasa, 4-0 pe teren propriu în fața celor de la Motor Lublin, însă chiar și așa, clubul din capitala Poloniei a ratat dramatic calificarea în cupele europene. Un singur punct i-a separat pe elevii lui Marek Papszun de poziția de Conference League.

Otto Hindrich și Legia Varșovia au ratat la mustață cupele europene! Desfășurare incredibilă în ultima etapă din Polonia

Cei de la Legia au avut parte, per total, de un sezon de coșmar în Ekstraklasa. Cea mai titrată echipă din Polonia s-a aflat pentru o bună perioadă de timp în a doua jumătate a clasamentului, însă pe final, gruparea din Varșovia și-a revenit și a fost cât pe ce chiar să prindă un loc de cupă europeană. Scenariul care trebuia să se întâmple pentru ca Hindrich și colegii săi să obțină ultima poziție de Conference League era ca Legia să câștige ultimul meci, lucru care s-a și întâmplat de altfel, iar cei de la Katowice să piardă în deplasarea de la Szczecin, cu Pogon.

Desfășurarea partidei dintre Katowice și Pogon Szczecin a fost însă una de un dramatism ieșit din comun, care în cele din urmă, avea să-i dăuneze Legiei. Cei de la Pogon au condus cu 1-0 până în prelungirile partidei, moment în care portarul Krzysztof Kaminski a văzut cartonașul roșu. Nemaiavând nicio schimbare la dispoziție, antrenorul gazdelor l-a trimis între buturi pe Filip Cuic, marcatorul golului care la momentul respectiv, era singurul de pe tabelă. Acest eveniment s-a produs în cel de-al doilea minut suplimentar, iar după alte cinci minute, Katowice a marcat golul care avea să-i ducă în cupele europene și, implicit, să o lase pe Legia Varșovia acasă.

𝐌𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋 𝐖𝐄̨𝐃𝐑𝐘𝐂𝐇𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! 𝐆𝐊𝐒 𝐖 𝐏𝐔𝐂𝐇𝐀𝐑𝐀𝐂𝐇! 😱 Legia w ostatniej chwili wypada z czołowej piątki! 🔥 📺 Podsumowanie sezonu oglądaj w CANAL+: — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT)

Cum arată clasamentul final din Polonia

Golul a fost semnat de Marcel Wędrychowski, o reușită care a făcut-o pe Katowice să termine pe locul 5 în clasamentul din Ekstraklasa, ultima poziție care duce în cupele europene, mai exact în UEFA Conference League. Legia lui Otto Hindrich a încheiat pe 6, la o singură lungime distanță. Primele patru cluburi din Polonia sunt, în această ordine, Lech Poznan (campioană, ), Gornik Zabrze (Champions League), Jagiellonia ( ) și Rakow, echipa lui Bogdan Racovițan (Conference League).

La polul opus, cele trei formații care au retrogradat în eșalonul secund al fotbalului polonez sunt Lechia Gdansk, Arka Gdynia și Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Mai jos puteți vedea clasamentul final al sezonului 2025/2026 din Ekstraklasa.