Nicolae Stanciu și Florin Niță au revenit la echipa de club după pauza internațională. La echipa națională, cei doi au fost integraliști în „dubla” din .

Seară neagră pentru românii din Arabia Saudită! Cum s-au descurcat Niță și Stanciu la ultimul meci al lui Damac

Al-Qadisiyah – Al Damac a fost duelul de vineri, 25 octombrie, din Arabia Saudită în care au fost implicați nu mai puțin de trei români: Florin Niță (portar), Nicolae Stanciu (mijlocaș) și Cosmin Contra (antrenor).

Fostul selecționer Cosmin Contra i-a folosit pe ambii internaționali încă din primul minut în duelul cu Al-Qadisiyah, formație la care este legitimat și starul gabonez Pierre-Emerick Aubameyang.

Din nefericire pentru „tricolorii” aflați în Arabia Saudită, Al Damac a pierdut cu scorul de 2-1. Golul formației lui Cosmin Contra a fost marcat în prelungiri, când era deja prea târziu pentru a obține un rezultat pozitiv.

Florin Niță a parat patru din cele 6 șuturi trimise spre poartă și a fost notat cu 7,1, conform site-ului de specialitate SofaScore. Prestația lui Nicușor Stanciu nu a strălucit, astfel că mijlocașul a primit nota 6,3, a doua cea mai slabă dintre jucătorii trimiși pe teren.

, Al Damac ocupând locul al 14-lea după 8 meciuri disputate, cu doar 7 puncte acumulate.

Nicolae Stanciu este dorit de Gigi Becali la FCSB

. Latifundiarul din Pipera susține că mijlocașul se întoarce doar la roș-albaștrii în România și că nu va da vreodată curs la vreo ofertă venită de la „rivale”.

„Mai facem un transfer, să mergeţi în Champions League? Că a ieşit bine cu Bîrligea… Eu am un feeling că, dacă vreți, puteți să-l luați din iarnă sau din vara viitoare pe Nicușor Stanciu”, l-a „provocat” Horia Ivanovici pe Gigi Becali la emisiunea pe care o puteți urmări LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul .

„Păi Nicușor Stanciu vine din iarnă, așa am înțeles… Ca să vă spun acum, Nicușor Stanciu este al nostru. El nu are ce căuta la altă echipă în România. Cum a fost și cu Chiricheș… A greșit, dar l-am respectat, pentru că am câștigat zece milioane cu el. Am câștigat trofee.

Cu Stanciu am câștigat trofee și zece milioane. El este al nostru și oricând ușa îi este deschisă. Ce vrea el. Doar vine și spune «Am venit acasă!». M-ați înțeles?

Și pe Stanciu îl fac și jucător, și antrenor secund. Nu îi dau chiar orice… O să-i dau un salariu să fie mulțumit, să câștige ca afară. Probabil că 30-40 de mii de euro pe lună, să fie mulțumit”, a anunțat Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.