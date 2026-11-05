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Seară nebună în Europa League și Conference League! Surprize uriașe

Flaviu Popa
05.11.2026 | 22:01
Seara nebuna in Europa League si Conference League Surprize uriase
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Surpriză mare la Milano. Foto: FB Ferencvaros
Seara surprizelor în Europa! AC Milan s-a făcut de râs pe teren propriu cu Ferencvaros, Hajduk Split a pierdut la Lincoln și Steaua Roșie s-a chinuit cu Inter Escaldes.
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Încă o nouă etapă din Europa League și Conference League și tot mai multe surprize care fie au adus bani mulți unor pariori norocoși, fie au făcut fericite casele de pariuri. În primul calup de meciuri, cele disputate până la ora 22:00, au ieșit în evidență surprizele negative Atalanta Bergamo, AC Milan, Hajduk Split și, oarecum, Steaua Roșie Belgrad.

Rușine istorică în AC Milan – Ferencvaros. Ungurii au câștigat în deplasare cu 2-0

Prima mare surpriză a serii s-a produs la Milano, acolo unde AC Milan a pierdut acasă cu Ferencvaros, scor 0-2. Echipa maghiară este pe val în acest sezon și, însoțită de câteva mii de fani, a reușit să se impună într-o deplasare aparent imposibilă. Un meci rezolvat de „dubla” lui Joseph (’52, ’66). Atenție! O cotă 7 pentru 2 solist. Nu doar că cei de la Fradi au învins 2-0, dar au dominat copios, iar statistica vorbește de la sine: 8 la 2 raportul șuturilor pe poartă în favoarea ungurilor.

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Rușine istorică la Milano
Rușine istorică la Milano

Atalanta s-a făcut de râs pe teren propriu cu Kairat, scor 1-1

A doua mare surpriză a serii a venit tot din Italia, de data aceasta de la Bergamo, acolo unde Atalanta a remizat cu Kairat, scor 1-1. O cotă de 8.00 pentru remiză, după un meci în care gazdele se pot considera ghinioniste. Cei de la Atalanta au avut un raport superior al șuturilor spre poartă de 16 la 7, iar pe poartă au trimis 7 șuturi față de 3 ale oaspeților. Raportul la cornere a fost 9-2, însă insuficient pentru italieni.

Rușine mare și la Atalanta Bergamo
Rușine mare și la Atalanta Bergamo

Hajduk Split a pierdut lamentabil în deplasare în Gibraltar, scor 0-1

A treia mare surpriză, dacă nu cea mai mare a serii pentru pariori a fost înfrângerea croaților de la Hajduk Split în deplasarea de la Lincoln (Gibraltar). Un 1-0 pentru gazde la o cotă de 10.00. Hadzikadunic a fost cel care a înscris singurul gol al partidei, fiind vorba, desigur, despre un autogol. Ca rușinea să fie și mai mare, gazdele nu au avut niciun șut pe poartă, dar au învins, în timp ce Hajduk a trimis un singur șut pe poartă în întreg meciul, din 15 încercări.

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Lincoln a bătut pe Hajduk Split
Lincoln a bătut pe Hajduk Split

Steaua Roșie a evitat ca prin minute o rușine istorică împotriva lui Inter Escaldes

Ultima mare surpriză a serii a fost evitată in extremis în Serbia. Acolo, Steaua Roșie Belgrad era condusă cu 0-1 în minutul 80 de Inter Escaldes, cunoștința Universității Craiova. Lucic (’80) și Diaz (autogol, ’90+2) au reușit să evite o rușine istorică pentru gazde. 2 solist avea cotă 60.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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