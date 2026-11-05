Seară nebună în Europa League și Conference League! Surprize uriașe

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Încă o nouă etapă din Europa League și Conference League și tot mai multe surprize care fie au adus bani mulți unor pariori norocoși, fie au făcut fericite casele de pariuri. În primul calup de meciuri, cele disputate până la ora 22:00, au ieșit în evidență surprizele negative Atalanta Bergamo, AC Milan, Hajduk Split și, oarecum, Steaua Roșie Belgrad.

Rușine istorică în AC Milan – Ferencvaros. Ungurii au câștigat în deplasare cu 2-0

, acolo unde AC Milan a pierdut acasă cu Ferencvaros, scor 0-2. Echipa maghiară este pe val în acest sezon și, însoțită de câteva mii de fani, a reușit să se impună într-o deplasare aparent imposibilă. Un meci rezolvat de „dubla” lui Joseph (’52, ’66). Atenție! O cotă 7 pentru 2 solist. Nu doar că cei de la Fradi au învins 2-0, dar au dominat copios, iar statistica vorbește de la sine: 8 la 2 raportul șuturilor pe poartă în favoarea ungurilor.

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Atalanta s-a făcut de râs pe teren propriu cu Kairat, scor 1-1

A doua mare surpriză a serii a venit tot din Italia, de data aceasta de la Bergamo, acolo unde Atalanta a remizat cu Kairat, scor 1-1. ghinioniste. Cei de la Atalanta au avut un raport superior al șuturilor spre poartă de 16 la 7, iar pe poartă au trimis 7 șuturi față de 3 ale oaspeților. Raportul la cornere a fost 9-2, însă insuficient pentru italieni.

Hajduk Split a pierdut lamentabil în deplasare în Gibraltar, scor 0-1

A treia mare surpriză, dacă nu cea mai mare a serii pentru pariori a fost înfrângerea croaților de la Hajduk Split în deplasarea de la Lincoln (Gibraltar). Un 1-0 pentru gazde la o cotă de 10.00. Hadzikadunic a fost cel care a înscris singurul gol al partidei, fiind vorba, desigur, despre un autogol. Ca rușinea să fie și mai mare, gazdele nu au avut niciun șut pe poartă, dar au învins, în timp ce Hajduk a trimis un singur șut pe poartă în întreg meciul, din 15 încercări.

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Steaua Roșie a evitat ca prin minute o rușine istorică împotriva lui Inter Escaldes

Ultima mare surpriză a serii a fost evitată in extremis în Serbia. Acolo, Steaua Roșie Belgrad era condusă cu 0-1 în minutul 80 de Inter Escaldes, cunoștința Universității Craiova. Lucic (’80) și Diaz (autogol, ’90+2) au reușit să evite o rușine istorică pentru gazde. 2 solist avea cotă 60.