Seară plină de recorduri în UEFA Champions League. Mohamed Salah a realizat cel mai rapid hattrick

Liga Campionilor și-a reconfirmat statutul de competiție spectacol. Și, dincolo de miza reprezentată de primăvara europeană, a oferit , dar și prestații de excepție ale portarilor. Astfel că statisticienii nu au prididit să ofere cifre de referință pentru istoria competiției.

Diogo Costa, momente unice în istoria Champions League: pasă de gol și penalty apărat

Doi portari au ieșit în evidență în meciurile de miercuri seară. Și, pentru a respecta cronologia, începem cu Simon Mignolet, goalkeeper-ul celor de la Club Brugge.

Fostul portar al lui Liverpool a reușit nu doar să nu primească gol de la Atletico Madrid. Ci și 14 parade în cele două jocuri cu echipa antrenată de Diego Simeone. Performanțe unice din 2003-04 încoace. Cu care și-a calificat echipa în primăvara europeană.

14 – Simon Mignolet has made 14 saves without conceding against Atlético Madrid in the UEFA Champions League this season, the most saves on record against an opponent without being beaten in a single season in the competition (2003-04 onwards). Gandalf. — OptaJoe (@OptaJoe)

A urmat, în meciurile serii, performanța unică a lui Diogo Costa în . Portarul lui FC Porto a oferit un assist la reușita din minutul 6 a lui Galeno.

Pentru ca, zece minute mai târziu, să pareze lovitura de pedeapsă executată de Kerem Demirbay acordată pentru un fault asupra lui Mitchel Bakker.

‼️ H I S T Ó R I C O ‼️ Diogo Costa es el PRIMER JUGADOR en TODA la historia de la UEFA Champions League que da UNA ASISTENCIA y DETIENE UN PENALTI en un mismo partido. En el partido que menos te lo esperas siempre puede suceder algo único. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip)

Liverpool vine cu trei propuneri. Mo Salah se laudă cu cel mai rapid hattrick din istoria Champions League

Rangers FC a deschis scorul în fața lui Liverpool. Însă de această dată trupa lui Jurgen Klopp a reacționat în maniera în care trebuie să o facă o echipă mare.

”Cormoranii” au vrut parcă să își spele toate păcatele din această stagiune. Și au marcat până la finalul jocului de nu mai puțin de șapte ori.

Prilej pentru Firmino să bifeze a șasea ”dublă” în UEFA Champions League. Un record egalat pentru Liverpool, performanța fiind izbutită anterior și de Mo Salah.

Și tot în contul brazilianului regăsim și o altă performanță. A ajuns la 12 pase decisive în Liga Campionilor, egalând astfel performanța de referință pentru acest club, stabilită anterior și de Steven Gerrard și James Milner.

6 – Roberto Firmino has scored his sixth brace in the UEFA Champions League. No player has scored 2+ goals in more different matches in the competition for Liverpool (Mo Salah also 6). Beaming. — OptaJoe (@OptaJoe)

Nici Salah nu s-a lăsat mai prejos. După un start de sezon mai degrabă modest, a înscris de trei ori. Mai mult, între prima și ultima sa reușită s-au scurs doar 6 minute și 12 secunde. Cel mai rapid hattrick din istoria competiției.

6 – Mo Salah has scored a hat-trick with just six minutes and 12 seconds between his first and third goals, the quickest ever in UEFA Champions League history. Lightning. — OptaJoe (@OptaJoe)

Și tot la capitolul recorduri trebuie să-l trecem și pe Diogo Jota, care a oferit assist-urile la toate cele trei goluri marcate de Salah. Este prima dată când avem parte de o asemenea performanță din martie 2012 încoace, când Frank Ribery i-a pasat decisiv lui Mario Gomez la toate cele trei goluri înscrise de acesta în meciul Bayern – FC Basel.

3 – Diogo Jota assisted all three of Mo Salah's goals for Liverpool tonight, the first time a player assisted a teammate's hat-trick in the UEFA Champions League since March 2012, when Franck Ribéry assisted three Mario Gomez strikes for Bayern against Basel. Wavelength. — OptaJoe (@OptaJoe)

Kane – Son, un cuplu letal

Tot de la o formație din Premier League vine și ultima propunere din această serie. Mai precis de la Tottenham, care s-a impus cu 3-2 în fața lui Eintracht Frankfurt.

50 – Harry Kane and Son Heung-min have now assisted one another to score 50 times for Spurs in all competitions: 43 – Premier League

2 – Champions League

2 – FA Cup

1 – Europa League

1 – Conference League

1 – Europa League qualifying Bullseye. — OptaJoe (@OptaJoe)

Un succes ”clădit” cu ajutorul reușitelor lui Son Heung-Min, care a reușit o dublă, și Harry Kane. În plus, la golul de 1-1, cei doi au reușit să ajungă la cota 50 în ceea ce privește numărul reușitelor la care și-au oferit unul altuia pase decisive.